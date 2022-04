Sebastián Battaglia contó cómo vio a Salvio tras el escándalo policial que protagonizó y avisó que no jugará el domingo en Boca

Aunque Eduardo Salvio se volvió a entrenar con el resto del plantel tras la ausencia de ayer por motivos de públicos conocimientos (protagonizó un incidente con su ex pareja), Sebastián Battaglia adelantó en conferencia de prensa que no estará disponible para el encuentro que Boca Juniors afrontará este domingo ante Lanús por la décima jornada de la Copa de la Liga.

“Lo vi hoy y planteó su situación. En su cabeza está resolviendo varias cuestiones. La gente del club se está encargando de esa situación. Está pasando por un momento difícil y su cabeza no está como para jugar el fin de semana”, anticipó el técnico xeneize, quien insistió en que la directiva del club se puso al corriente de su estado personal y lo acompañará hasta que vuelva al ruedo (no fue específico con una fecha).

En cuanto al ánimo general del grupo y cómo afectó esta noticia a todos, Battaglia expresó: “Son momentos difíciles que tenemos que superarlos. Ayer se vivió toda esta situación, pero tenemos que enfocarnos en nuestro trabajo, mirar lo que viene y tratar de hacer el mejor partido el fin de semana”.

Después de que el DT pidiera amablemente no volver a tocar el caso Salvio, las preguntas se enfocaron en lo deportivo: “La idea es tener un equipo conformado y no hacer cambios, pero tenemos muchos partidos y seguidos. Hay jugadores suspendidos en la Copa que pueden jugar por el torneo. Estamos ante una situación bastante particular en ese sentido y queremos competir en los dos frentes, poner el mejor equipo en cada partido. La situación no deja de ser especial”.

Ayer el Departamento Médico de Boca confirmó las lesiones de Agustín Rossi (desgarro en el aductor derecho) y Gabriel Aranda (esguince de tobillo izquierdo), que se suman a las de otros tocados como Carlos Zambrano, Nicolás Figal y Carlos Izquierdoz. Sobre esta racha, Battaglia aclaró: “Son situaciones que se dan en los partidos, algunas no tienen nada que ver con un profe. Zambrano tuvo mucha participación con su selección. Son situaciones de un entrenamiento y el riesgo de un jugador ante exigencias de partido”.

Como la mayoría de las bajas se dieron en la zaga central, el cuerpo técnico pensó en Esteban Rolón como alternativa para la “cueva”. El Colo fue probado ayer en la práctica de fútbol y el técnico confirmó que evaluarán esa opción: “Fue una prueba después del partido por la Copa. Lo vimos para ver de qué manera se adaptaba en caso de que necesitemos una ayuda en ese lugar. Son cosas que vamos viendo en el día a día y tratamos de acomodarnos con este inconveniente de centrales que estamos teniendo. Después veremos si se da en el partido o no”.

Battaglia piensa en alternativas para los próximos encuentros de Boca (Foto: Javier Garcia Martino - Photogamma)

El Xeneize se medirá con Lanús este domingo en la Bombonera (a partir de las 19) y repetirá en ese escenario el miércoles frente a Godoy Cruz (desde las 21:30). El sábado 23 de abril visitará a Central Córdoba en Santiago del Estero y más tarde viajará a Brasil para medirse contra Corinthians por la tercera fecha del Grupo E de la Libertadores. “Tenemos que tener la cabeza en las dos competencias. Ahora nos tocan un par de partidos en el torneo local que si logramos sumar de a tres vamos a estar cerca de lograr la clasificación, pero hay que ir partido a partido y después vendrá la Copa, donde pudimos ganar y acomodarnos”, reflexionó Battaglia al respecto.

Por último, tras remarcar la paridad de la zona en el certamen continental, volvió a citar el apoyo de Carlos Bianchi y recordó: “En el 2000 nos tocó arrancar perdiendo en Bolivia. La Copa Libertadores siempre es difícil y larga como dijo él. El grupo tiene buenos equipos y el otro día dimos un buen paso para emparejar las cosas”.

