Toto Salvio no fue a la práctica de Boca Juniors tras el escándalo policial: su situación en el club y el protocolo que podrían aplicarle

Eduardo Salvio, en problemas policiales tras ser acusado de atropellar a su ex pareja

En la madrugada de este jueves, Eduardo Salvio protagonizó un hecho de violencia con su ex pareja Magalí Aravena, que lo denunció por haberla atropellado en la intersección de las calles Azucena Villaflor y Juana Manso, barrio porteño de Puerto Madero. La Policía de la Ciudad dio aviso de la búsqueda del jugador de Boca Juniors aunque no existe ningún pedido de captura y en las próximas horas se presentaría a brindar su testimonio. “Traumatismo por flexión en miembro inferior derecho”, fue el informe médico que elevó el SAME luego de revisar a la esposa del deportista.

Esta mañana Salvio tenía que presentarse en el Centro de Entrenamiento de Boca en Ezeiza, pero no acudió. Al enterarse de lo sucedido, en el club entró en vigencia el Protocolo de actuación en caso de violencia de género, identidad de género u orientación sexual que fue aprobado en septiembre del año pasado.

El artículo 1° del protocolo refiere al ámbito de aplicación: “Este Protocolo de Actuación de Violencia en razón de Género, identidad de género u orientación sexual alcanza a todas las personas en el ámbito de la institución y/o que afecten al mismo”.

Un fragmento del manual de violencia de género aprobado en Boca Juniors

Al mismo tiempo, afirma en su segundo artículo que “tiene por objeto establecer un procedimiento de actuación que cumpla con los principios básicos de celeridad, inmediatez y responsabilidad, para investigar y sancionar las conductas de violencia en razón de género en el ámbito de la institución o que afecten al mismo, en búsqueda de garantizar un ambiente libre de violencia y discriminación por razón de género, identidad de género y orientación sexual”. En tanto, el punto G del artículo 6° puntualiza líneas en cuanto a la violencia ejercida en espacios públicos.

Sobre el concepto de violencia, en el artículo 5°, dice sobre la física: “La que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte su integridad física”.

Desde Boca le informaron a Infobae que el caso ya está en manos del Departamento de Legales de la institución y aguardan al esclarecimiento del hecho para saber cuáles son los pasos a seguir respecto a la elegibilidad de Salvio dentro del plantel (no sería convocado para el encuentro del domingo ante Lanús en la Bombonera por la décima fecha de la Copa de la Liga) y su continuidad en el club.

Las autoridades dispusieron la intervención de la Oficina de Violencia de Género y se le asignó un botón antipánico a Aravena, según pudo saber Infobae. Al mismo tiempo, se conocieron imágenes de la cámara de seguridad de la zona que mostraron lo que ocurrió durante la madrugada de este jueves en intersección de las calles Azucena Villaflor y Juana Manso, en las cercanías de la vivienda conyugal de Salvio con Aravena, quien se había marchado a otra vivienda días atrás junto con sus hijos ante una decisión de la pareja de “tomarse un tiempo”.

Eduardo "Toto" Salvio atropelló a su ex esposa

El año pasado, miembros del Consejo de Fútbol de Boca adelantaron que le harían llegar una oferta de renovación de contrato al futbolista de 31 años, que percibe uno de los salarios más altos de la plantilla azul y oro. Su vínculo expira en junio próximo y todavía no hubo acercamiento formal entre las partes para arribar a un acuerdo. En marzo de 2021, el ex Benfica y Atlético Madrid sufrió una lesión ligamentaria de rodilla que lo alejó de las canchas más de ocho meses. Llegó a tener actividad oficial a fines del año anterior y, en el cambio de temporada, pidió usar la camiseta número 10.

“De mi parte, las ganas y el deseo están. Así que espero renovar. ¿Que me está por llegar la oferta? Bueno, voy a estar esperando (risas). Estoy muy feliz acá, todos lo saben. Así que vamos a ver qué pasa en los próximos días”, había manifestado el jugador que es confeso hincha xeneize.

Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca, declaró hace algunas semanas sobre la continuidad de Salvio: “Parece que mañana deja el club y tiene contrato hasta el 30 de junio. Tenemos varios meses por delante, él sabe que queremos que continúe con nosotros, se lo dije personalmente en el avión rumbo a Arabia Saudita para jugar con el Barcelona. Tenemos otros jugadores también con contrato y que le queremos mejorar y alargarlo, no es solamente Salvio”.

Hasta el momento, Salvio no fue citado a declarar y está siendo asesorado por sus abogados. Este episodio no hace más que complicar el diálogo por la renovación del contrato del jugador que, en principio, pretendía seguir ligado a Boca por un tiempo más.

SEGUIR LEYENDO: