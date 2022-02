En qué cancha será local Boca Juniors, indirecta para Salvio y gran elogio para un jugador de River Plate: 10 frases de Riquelme

Juan Román Riquelme confirmó que Boca Juniors mudará la localía a la la cancha de Vélez Sarsfield al menos en los próximos dos partidos como local. El mal estado del campo de juego de la Bombonera, producto de las obras para mejorar el drenaje fue elocuente en el último encuentro ante Colón de Santa Fe. En este sentido, el vicepresidente e ídolo xeneize indicó que aunque el plantel estaba de acuerdo en debutar en la Copa de La Liga ante su gente en su estadio, los cotejos ante Rosario Central (domingo 20 a las 19:15) y Huracán (domingo 6 de marzo a las 19:15) serán fuera del Alberto J. Armando.

En otro orden, Riquelme analizó el partido ante el Sabalero, que terminó con un empate sufrido sobre la hora. Reconoció que se jugó un gran primer tiempo, pero que en el complemento el desgaste se sintió. En este punto hubo una indirecta hacia el equipo, sobre todo para el Toto Salvio en una jugada en la que le faltó picardía para hacer expulsar a un rival amonestado que le había cometido infracción cuando se disponía a definir mano a mano contra el arquero.

Riquelme también habló del mercado de pases, del gran objetivo que es la Copa Libertadores, minimizó el polémico video de Rojo y Almendra jugando un picado a horas del partido ante Colón y brindó un gran elogio para Julián Álvarez de River Plate, a quien calificó como el mejor jugador del fútbol argentino. Por último, cuestionó a la comisión directiva anterior de Boca Juniors, comandada por Daniel Angelici.

LAS MEJORES FRASES DE LA ENTREVISTA con EQUIPOF DE ESPN:

El mal estado del campo de juego y la nueva localía en cancha de Vélez:

“Sabíamos que iba a ser duro por el campo de juego. Teníamos que darle la bienvenida a nuestro plantel, creemos que el cluyb a hecho un trabajo muy bueno durante este libro de pases y estamos muy felices del grupo que tenemos. Por eso, sabíamos que la cancha no iba a estar bien, porque terminamos el 12 de diciembre el último partido y el 13 ya comenzaron las obras. Se ha hecho un trabajo enorme, pero hay cosas que heredamos. La cancha se inundaba y este trabajo se tendría que haber hecho hace años. Amamos a este club y lo vamos a cuidar”.

“Quiero agradecer al presidente de Vélez porque vamos a jugar en su cancha el domingo. Se puso a disposición y eso para nosotros es muy bueno e importante. Estamos muy agradecidos al presidente de Vélez y todos los dirigentes de su club”.

“Teníamos claro que iba a ser así, pero queríamos darle la bienvenida a nuestro plantel y que la gente vea el trabajo que se hizo. Esto lo heredamos, el semestre pasado se inundó dos veces nuestra cancha. Era lo que teníamos que hacer. A los jugadores les preguntamos y todos querían jugar nuestro primer partido en la Bombonera, queríamos que la gente vea a Benedetto y a Pol (Fernández) volver a su casa”.

“Vamos a tener unos 40 días hasta volver a jugar en nuestra cancha. Todo esto estaba planeado, hacemos las cosas con mucha tranquilidad y amor por nuestro club”.

“La cancha no estaba bien, seguramente el partido hubiese sido otro con mejor estado porque hubiera habido más control. Heredamos muchas cosas y lo hacemos de la mejora manera. Estas obras se tendrían que haber hecho hace mucho tiempo. Heredamos un club con deudas y durante dos años optamos por ser prolijos, ir pasito a pasito. Yo no estudié y por ahí tengo que escuchar, pero después de dos años tenemos saldo a favor y podemos traer jugadores. Eso quiere decir que las cosas no las estamos haciendo tan mal.

El análisis del encuentro ante Colón, dardo para el equipo que pecó de inocente e indirecta para Salvio:

“No escuché lo que dijo Sebastián (Battaglia) en la conferencia, pero creo que el primer tiempo fue bueno. El primer partido de un torneo siempre es complicado y a los 60 ó 70 minutos se nota el cansancio. Nosotros somos un equipo muy bueno, inocente en el buen sentido de la palabra. No hacemos tiempo, no hacemos falta, no cortamos el juego. Tenemos algunas cosas de equipo muy sano, sin dudas. Ayer cuando el arquero de Colón sale jugando la pelota y le queda a Salvio en la medialuna va a patear y le tocan el pie de atrás. Yo hubiese tirado todo atrás y pedido amarilla, y lo tenía que echar. Pero eso me sale a mí, yo era tramposo para jugar. Yo sabía quien estaba amonestado y quien no. Toto es más sano que el agua y confió que podía marcar el gol, son cositas que te hacen más fuerte. El fútbol es un juego, pero que jugarlo cada día mejor”.

“Las mañas las tiene que tener cada uno en su lugar: el arquero, el volante, delantero. Palermo por ejemplo fue el más grande de todo dentro del área, y cuando tirabas un centro se te tiraba encima y no te movías más. Eso es ser mañoso. Yo jugaba de 10 y el día anterior miraba si el 4 o el 3 rival cerraba bien. Ese era mi trabajo. Después quién era el defensor que estaba amonestado y lo atacaba ahí. Cada uno tiene su trabajo y yo veía clarísimo que lo tenía que amonestar y expulsar y el partido (contra Colón) se acomodaba mucho mejor para nosotros. Él (Salvio) pensó que podía hacer el gol y seguro el partido se terminaba”.

“Los muchachos terminaron bien, ninguno lesionado. Tenemos mucha confianza en todos los torneos que tenemos por delante”.

“El gol de Colón llega de un córner que le pegan mal, la pelota no se levanta y después (el Pulga) Rodríguez le mete un taco sabiendo que él es un jugador distinto, con clase y categoría. Siempre da la sensación que su calidad es muy grande y siempre hace algo”.

“Farías juega bien, le costó mucho el primer tiempo porque el lateral derecho nuestro (Advíncula) el primer tiempo atacó mucho. Ahí le costó bastante. En el segundo tiempo se sintió más cómodo. Esperemos que siga creciendo, es muy buen jugador de fútbol”.

Aldosivi el próximo rival y gran elogio para Martín Palermo:

“Aldosivi hizo bien el otro día contra vélez, jugó un muy buen partido. Con Martín (Palermo) hablamos durante todo este libro de pases, siempre estamos a disposición para lo que necesite. Nos dio muchísimas alegrías a todos los hinchas de Boca. Desde cuando dirigía en Chile sabe que puede contar con nosotros. Fui un afortundado de jugar con él, nos dio muchas alegrías y nos ayudó muchisimo, puede contar conmigo y los muchachos siempre”.

Las situaciones de Villa, Pavón y el contrato de Salvio pronto a vencer:

“Sobre Villa no salimos a decir quien está en venta, hacemos las cosas normales. Es un jugador muy importante para nuestro club, pero si llegan ofertas por un préstamo en media de una competencia o si te ofrecen dos mangos ¿los dejarías ir? Para nosotros es muy importante como lo son los demás”.

“No podemos andar aclarando todas las cosas. Hemos tenido que aguantar todo el verano que rechazamos ofertas por Pavón y por él no llegó nada. Hace un año y medio yo personalmente me puse de acuerdo con Los Ángeles Galaxy y al otro día nos llamaron y dijeron que no iban a seguir hablando porque le apareció una denuncia. Ahora, en diciembre, la gente del Cruz Azul habló durante 15 ó 20 días con la gente que trabaja con el jugador y no se pusieron de acuerdo tampoco. Dicen que no atendemos a nadie y no puedo aclarar todos los días”.

“Teníamos que hacer un trabajo muy imporatnte tratando de reforzarnos de la mejor manera y creemos que lo hicimos muy buien. A partir de ahora cuando se cierre el libro de pases, con jugadores libres, ahí tenemos que pensar en muchos futbolistas, pero parece que Salvio mañana deja el club y tiene contrato hasta el 30 de junio. Tenemos varios meses por delante, él sabe que queremops que continúe con nosotros, se lo dije personalmente en el avión rumbo a Arabia Saudita para jugar con el Barcelona. Tenemos otros jugadores también con contrato y que le queremos mejorar y alargarlo, no es solamente Salvio”.

“Queremos alargar los contratos porque sino después pasa que se van libre. O el ejemplo de Campuzano que le queda un año y medio y él sabe que queremos renovarle. Estamos muy felices porque vino solo a decirnos que se quiere quedar. Es un profesional muy serio, lo queremos muchos años en el club. Será importante que pueda renovar”.

La obsesión por la Copa Libertadores y gran elogio para Pol Fernández y Julián Álvarez:

“El año pasado etabamos muy ilusionado con pelear (la Copa Libertadores). Hemos ganado los dos partidos contra el Minero pero por cosas que han pasado quedamos afuera. Siempre que se arranca tenemos mucha ilusión. Tenemos varios jugadores importantes suspendidos pero armamos un buen plantel. Siempre pienso que vamos a llegar hasta el final, veremos qué nos toca”.

“Los grandes jugadores tienen que ganar la Copa, siempre. Es el trofeo que te hace sentir vivo, si la ganas el hincha de Boca te ama de por vida, no hay plata que lo pague a eso. Nosotros somos afortunados, gracias a eso todos los bosteros nos dan mucho amor cada día”.





“A Pol Fernández lo vi bien, juega siempre bien. Es lo más parecido que vi a Basualdo en todo este tiempo. Juega siempre bien, son jugadores únicos que parece que tiene un escarbadientes abajo de la pera porque ven todo lo que va pasando. Sane hacer relevos y todo lo que pasa en un partido de fútbol. Hablamos bastante mientras estaba en Cruz Azul y siempre tuve la ilusión de tenerlo. Él quería volver y se lo ve muy contento”.

“El mejor jugador nuestro es el 9 (por Benedetto), y en general Julián Álvarez se mete sin dudas como el mejor”.

El polémico video del picado que jugaron Rojo y Almendra:

“No lo vi, de eso no me contaron nada. Yo jugué la Libertadores del 2000, después de ganar el torneo argentino del 98 y 99. Cuando nos tocó la primera Copa del 2000 despues de muchoas años, yo jugaba solo ese torneo y no lo hacía el domingo. Entonces me iba a jugar el torneo por plata con mis amigos. Después me lastimaba los tobillos y llegaba a entrenar y Bianchi me pregutnaba cómo andaba, y yo le decía que andaba bien. Me gusta hablar de fútbol, son personas, te juro que no vi nada de eso”

“Voy a morir siendo futbolista. Los chicos quieren jugar un picado con los amigos y a mí no me cambia. Yo quiero que disfruten de nuestro club, que den el máximo cada vez que juegan y saben que hay que cuidarse y respetar a los hinchas. De vez en cuando jugar picados con amigos no le hace nada a nadie. Los amigos son lo más grande, hay que cuidarlos mucho. De vez en cuando jugar a la pelota y comer asados con ellos”.

Su cariño por Carlos Bianchi y si lo invitaría el domingo:

“Él quiere mucho a los hinchas de Vélez y de Boca, y me quiere mucho y yo a él. Este es su club y puede venir todos los días. Hablo con él bastante seguirdo. Lo único que quiero es que se cuide. Ahora anda más relajado, pero estuvo un tiempo con miedo por el tema del COVID-19. Espero visitarlo y pasar tiempo con él, también me hace bien eso. Él sabe que yo lo quiero mucho”.

El Superclásico con River:

“Va a ser un clásico parejo igual que siempre. Van a competri al máximo y nosotros las veces qeu nos tocó jugar tuvimos la suerte de ganar y eliminarlos. El último en su cancha a partir de la expulsión de Marcos (Rojo) se nos complicó. Después mete un golazo Julián (Álvarez) y al final termina siendo parejo. No tengo dudas que cada clásico se disfruta. Siempre pienso que tiene muchas chances de ganar el que mete el primer gol”.

