Una mujer denunció a Cristian Pavón por abuso sexual: el descargo de los abogados del jugador de Boca

Gisela Marisol Doyle denunció públicamente a Cristian Pavón por abuso sexual con acceso carnal: la mujer compartió en las redes sociales una publicación en la que apuntó al futbolista que acaba de reincorporarse a Boca tras haber militado casi dos años en Estados Unidos. A las pocas horas, el jugador xeneize desmintió el hecho a través de sus abogados.

“Dios hará justicia también. Solo deseo que la justicia sea justa... Porque lo que esta persona hizo conmigo no tiene nombre... un año de sufrimiento un año para salir adelante un año para fortalecerme. No voy a tener piedad como vos no la tuviste conmigo Kichan Pavón”, fue el mensaje de la mujer que acompañó a una imagen del jugador cordobés en su cuenta de Instagram junto a la presunta denuncia penal.

El caso llevaría aproximadamente un año y está en manos de la Justicia. Alejandro Peralta Otonello es el fiscal que está a cargo de la causa (se reincorporará el 16 de enero tras sus vacaciones) que recayó en Alta Gracia, Córdoba.

“Esta persona no se merece estar en el club ya que por sus malos actos deberá responder ante la justicia ¿porque hacen oídos sordos? Hace un año vengo afrontando muchas situaciones y tratando de sanar heridas y haciendo que la justicia actúe que le pasa al club de quien soy fanática deberían tomar medidas... ya no aguanto más tanta hipocresía... espero y deseo tengan en cuanta este tipo de actitudes...”, concluyó el comentario de Doyle.

Apenas unos minutos antes de la denuncia pública, la institución a la que pertenece el delantero cordobés de 24 años había emitido un comunicado en el que anunció su reincorporación al plantel profesional tras los exámenes médicos correspondientes: “Durante los próximos días, el delantero será sometido a los correspondientes estudios y análisis de rigor para corroborar su salud y su estado de forma para incorporarse a la brevedad a los entrenamientos del primer equipo dirigido por el entrenador Miguel Russo”.

Este es un nuevo caso en el que queda implicado un futbolista xeneize, recordando que el año pasado durante la cuarentena por el coronavirus quien fue denunciado por violencia de género fue el colombiano Sebastián Villa, quien tuvo un litigio con Daniela Cortés. El abogado Fernando Burlando, quien había representado a Cortés, es quien defiende ahora a Doyle.

Por la misma vía (su cuenta oficial de Instagram), Pavón publicó un comunicado para expedirse sobre la situación en la que quedó implicado, firmado por el estudio de abogados Gramática-Ferrari-Gramática: “En relación a las manifestaciones periodísticas del día de la fecha, el estudio jurídico que representa al Sr. Pavón quiere informar lo siguiente. La denuncia en contra del Sr. Pavón es falsa. Por ello el Sr. Pavón denunció oportunamente esta situación ante la Fiscalía competente de turno por la supuesta comisión de delitos de extorsión y falsa denuncia. En dicha denuncia, el Sr. Pavón fue convocado como testigo y, en dicho carácter, aportó todo lo que conocía sobre los hechos por él denunciados. Con respecto a la denuncia formulada en su contra, sólo podemos informar que el Sr. Pavón se presentó espontáneamente ante la Fiscalía competente, se puso a disposición del Sr. Fiscal para colaborar con la investigación y demostrar su inocencia. El Sr. Pavón y toda su familia está muy tranquila, confiando en que la Justicia actuará y se demostrará la verdad y los intereses ilegítimos detrás de esa falsa denuncia formulada en su contra”.

