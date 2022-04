El detrás de escena del acercamiento entre Juan Román Riquelme y Martín Palermo

Hace un tiempo hubo un acercamiento entre el vicepresidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, y el entrenador de Aldosivi, Martín Palermo. Ambos fueron compañeros y ganaron títulos nacionales e internacionales en el Xeneize, pero su relación no fue la ideal en sus tiempos de futbolistas. El Titán ya había revelado en enero que había hablado con el “Último Diez” para pedirle algunos jugadores, que luego se sumaron al plantel del equipo marplatense.

“Lo llamé a Román recién la semana pasada, antes no había hablado. Yo sé cuál es el momento oportuno para pedirle algún jugador. Me interesan algunos, ojalá que les interese venir y que podamos ponernos de acuerdo”, comentó el ex delantero en una entrevista con TyC Sports.

“Acá tienen lugar para competir y seguir creciendo. Es una ayuda para nosotros en la conformación del plantel como también para el futuro del jugador de Boca”, continuó el DT del Tiburón. Los tres futbolistas que pidió el ex delantero son el extremo Nazareno Solís, el defensor central Nicolás Valentini y el arquero Agustín Lastra.

En la segunda etapa que fueron compañeros en Boca Juniors (NA)

Este miércoles se conocieron algunos detalles más de cómo fue que Palermo y Riquelme volvieron a charlar luego de mucho tiempo. En el programa F12 de ESPN, el conductor, Mariano Closs, le preguntó a su compañero, Martín Costa, “¿Cómo están Román y Martín?” La respuesta fue, “muy bien. Cuando tuvieron que hablar, muy bien”.

Fue ahí que el también relator le repreguntó al columnista: “¿Has tenido que ver en algún momento con la unión de ellos, (con) la charla?”. Costa le consultó a quién se refería y Closs le dijo “Vos”. Martín indicó: “No, yo no, simplemente… Hay algo que nos une a los tres, que es también otra persona, que es Claudito Freire, y en un momento en el verano, un teléfono, que hablen, listo, ya está”.

Mariano quiso enaltecer el trabajo del cronista y destacó: “O sea, vos fuiste el nexo para que se quieran…”. “No, ellos son grandes y saben lo que tienen que hacer”, aclaró el panelista, que recordó que el diálogo fue cuando Palermo le pidió a los jugadores.

Riquelme y Palermo no fueron aliados en el vestuario, pero ganaron todo con Boca Juniors

“Hoy se sientan a tomar un café...”, le afirmó Closs a Costa, quien respondió con una frase que Riquelme le habría indicado a Palermo: “Sí, ¿sabes cuál fue la frase? ‘Yo estoy para ayudarte’. De Román a Martín”. Mariano redobló la apuesta con el menú: “Yo los quiero ver en un asado juntos”.

De inmediato, Augusto Cesar, cronista que cubre a Boca Juniors, recordó que “se viene el partido despedida a fin de año de Riquelme” y “seguro lo invita”, en referencia a Palermo. Fue ahí que la periodista Luciana Rubinska analizó: “Si le gusta cómo es como entrenador, no tendría inconvenientes en llamarlo”.

A fines del año pasado Roberto Abbondanzieri, ex compañero de ambos en Boca Juniors y que integró el cuerpo técnico de Palermo, aseveró que “Martín se muere por dirigir a Boca”. Hoy el entrenador es Sebastián Battaglia, que también jugó con ellos en el equipo azul y oro. Su contrato vencerá en diciembre de este año.

