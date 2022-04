Pedro Troglio renunció como técnico de San Lorenzo tras quedar eliminado de la Copa Argentina ante Racing de Córdoba

Troglio había asumido luego de la experiencia fallida de Paolo Montero y el interinato de Diego Monarriz (Fotobaires)

La derrota por penales ante Racing de Córdoba en San Luis fue determinante: Pedro Troglio renunció como director técnico de San Lorenzo tras la eliminación de la Copa Argentina. Luego de una victoria (ante Talleres en Córdoba) cuatro empates y cinco derrotas, el ciclo del ex mediocampista llegó a su fin, a pesar de que los dirigentes en el vestuario le pidieron que continuara.

“Me pidieron que siguiera, pero decidí dar un paso al costado. Lo mejor es descomprimir y que puedan buscar un entrenador que pueda animar”, dijo en la puerta del vestuario, luego de comunicarles a los jugadores su determinación. “Lo más justo es que me vaya a mi casa y esté con mi familia. No es bueno estar dos o tres meses sin ganar un solo partido”, agregó.

La era del ex volante de la selección argentina, de 56 años, se había iniciado en el verano, con buenos resultados en los certámenes amistosos y un mejor clima en entrenamientos y vestuario. Pero el mal inicio en la Copa de la Liga Profesional decantó en el regreso a la atmósfera de crisis. Y el tropiezo ante el elenco que milita en el torneo Federal A terminó con la salida de Troglio.

La promesa de la dirigencia en camarines para convencerlo de que continuara fue que en mayo, post Copa de la Liga, el plantel iba a ser reforzado con nombres importantes. Pero para el DT no había vuelta atrás. “El contexto es muy duro. Es un equipo que viene con tres años complicados. En el club me trataron de primera y no lo pude disfrutar. Es un aprendizaje, porque uno a veces cree que puede cambiar todo. Falta un mes, y cinco partidos son una eternidad”, analizó.

Más allá de aquellas sonrisas de verano, en la competencia oficial el equipo no consiguió edificar identidad sobre la cual cimentar crecimiento. Y el panorama de negatividad, además, influyó en el ánimo de los jugadores. Una imagen del primer tiempo en San Luis resultó una pintura del momento: Troglio les reclamó a sus dirigidos que al menos “pegaran una patada”.

“Arrancamos bien, pero perdimos un par de partidos claves. Capaz que hoy con dos victorias más estábamos mejor. Espero que mi renuncia traiga tranquilidad para aquellos que no están de acuerdo”, reflexionó el entrenador consumada su despedida.

El comunicado del Ciclón con el que confirma la renuncia de Pedro Troglio y el interinato de Fernando Berón (@Sanlorenzo)

El reemplazante interino será Fernando Berón, coordinador general de las Inferiores, quien dirigirá la práctica de este jueves y conducirá al elenco azulgrana el sábado, cuando reciba desde las 14 a Platense. No hay que descartar que el ex Independiente permanezca al frente del grupo hasta la finalización del certamen local y que la designación del nuevo entrenador se dé para el comienzo de la Liga Profesional.

Troglio, quien venía de dirigir a Olimpia de Honduras, hoy aparece como candidato a dirigir a la selección de ese país, que no logró clasificar al Mundial de Qatar 2022.

