De sufrir por ser suplente en Inferiores y festejar en el Obelisco la Libertadores 2018 a convertirse en la figura de River: la historia de Enzo Fernández

“Estoy viviendo un momento hermoso acá en el club, siempre soñé con esto. Me emociono. Que el Monumental me ovacione así me pone muy contento. Estoy cumpliendo un sueño, el de mi familia, el de mis viejos. Todo lo que luché de chico para estar acá. Irme a Defensa, volver… Fue duro. Me costó, y que hoy se me cumpla todo esto me pone feliz”.

Las lágrimas de Enzo Fernández tras ser nuevamente la figura de River Plate en la victoria por 4 a 2 ante Argentinos Juniors (gol y asistencia) y con el anhelo extra de pelear por un lugar en la Selección, esconden una historia de pasión por los colores y sacrificio para llegar a triunfar y vivir este hermoso presente.

Enzo Fernández festejando en el Obelisco la Copa Libertadores de 2018 (@enzojfernandez)

El oriundo de San Martín (Buenos Aires) comenzó su vínculo con la pelota desde muy chico en el Club La Recova, jugando al Baby Fútbol. Creció en el seno de una familia humilde y fanática del Millonario (su nombre es en honor al uruguayo Enzo Francescoli -hoy manager de la institución-), junto a sus padres (Raúl y Marta) y sus cuatro hermanos (Sebastián, Rodrigo, Maximiliano y Gonzalo).

Otra muestra de su amor por la banda roja fue su accionar el 9 de diciembre de 2018. Tras la victoria ante Boca Juniors en Madrid en la final de la Copa Libertadores, el mediocampista festejó junto a sus seres queridos en el Obelisco, como un hincha más. “Vimos el partido con la familia y, una vez que terminó, nos fuimos al Obelisco con mi papá, mi hermano, el suegro de mi hermano y mi sobrino: estuvimos tres o cuatro horas festejando ahí, cantando, saltando como locos. Fue inolvidable. Uno de los días más felices de toda mi vida”, develó hace algunos años en diálogo con TyC Sports.

Enzo Fernández en sus inicios en las divisiones inferiores de River Plate (Crédito: Pablo Esquivel)

Producto de su elegancia con el balón, a los cinco años llamó la atención de Pablo Esquivel, uno de los cazatalentos de River Plate. “Empecé en Infantiles. Me acuerdo que me dieron la camiseta y me dijeron ‘ya sos jugador de River’. Porque recién se estaba formando la categoría (la 2001). Casi siempre jugué de 5 y algún tiempo lo hice como volante por derecha e izquierda. Eso me dio la facilidad de moverme por cualquier sector de la mitad de la cancha”, rememoró Enzo con el sitio oficial del club.

El nacido el 17 de enero de 2001 (21 años) tuvo algunos inconvenientes de adaptación cuando pasó de Infantiles a la Novena División. En sus primeros años en inferiores en varias oportunidades iba al banco de suplentes e incluso quedó fuera de la nómina; por lo que en un momento lo bajaron a la Liga Metropolitana.

Enzo Fernández dio el gran salto en Séptima División (cariverplate)

Si bien en un momento rondó por su cabeza cambiar de aire en búsqueda de una mayor continuidad, Fernández nunca bajó los brazos y comenzó a tener su premio en la Séptima División, cuando comenzó a hacerse figura de su equipo, lo que le valió dar el gran salto a la Reserva, comandada por ese entonces por Luigi Villalba. Al año siguiente comenzó a alternar entre su categoría (Sexta) y el escalón previo a la Primera.

Esto le abrió una nueva puerta. Hizo 45 minutos de fútbol contra el primer equipo, en los que llamó la atención de Marcelo Gallardo, quien no dudó en llevarlo al banco de suplentes en un partido contra Patronato de Paraná en enero de 2019. “Yo estaba en Sexta División y me tocó hacer la pretemporada con la Reserva a principios de año. Y a finales de enero todo se me dio rápidamente. Debuté un miércoles en la Reserva frente a Unión, entré a falta de 13 minutos por Tomás Galván. Al otro día hicimos una práctica de fútbol y jugué de volante central para la Primera. Y al otro día Gallardo me convocó para el partido contra Patronato. No lo podía creer”, esbozó Enzo.

Enzo Fernández, como un hincha más en el Monumental (@enzojfernandez)

Tras una destacada actuación en la Libertadores Sub 20 del 2020 (los de Núñez fueron subcampeones, tras caer en la final ante Independiente del Valle de Ecuador), se dio su debut oficial. Fueron 9 minutos en la derrota por 3 a 0 ante Liga de Quito en Ecuador (ingresó por Santiago Sosa).

Pese a su rápido ascenso, la superpoblación de volantes hizo que Marcelo Gallardo le recomendara recalar en otro equipo para continuar con su progresión y sumar los minutos que necesitaba. Su destino fue Defensa y Justicia, donde terminó de explotar y de convertirse en una de las figuras del fútbol argentino.

Enzo Fernández hizo historia en Defensa y Justicia al conquistar la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana (@enzojfernandez)

Con Hernán Crespo en el banco de suplentes, el mediocampista se convirtió en el eje del Halcón y quedó marcado a fuego en la historia de la entidad de Florencio Varela al ganar los dos únicos títulos de su historia: Copa Sudamericana y Recopa. En su paso por el Sur disputó 32 partidos, en los que marcó un gol (Bahía) y brindó dos asistencias (Palmeiras e Independiente del Valle).

Aunque el Muñeco ya lo quiso repatriar en el verano del 2021, recién la dirigencia logró su cometido en junio (aún tenía contrato con Defensa y Justicia). Tras un breve periodo de adaptación, Enzo se ganó un lugar en el equipo supliendo el hueco que dejó Exequiel Palacios y que tanto le costó llenar al DT. El joven se convirtió en el socio ideal de Enzo Pérez, ayudándolo en la marca y brindando pinceladas de buen fútbol producto de su exquisita derecha.

Enzo Fernández, figura de River Plate en la obtención de la Liga Profesional (Photo by Rodrigo Valle/Getty Images)

“Es un jugador que a su corta edad ha madurado muchísimo. Se lo ve con mucha confianza, temible y con un desarrollo en su juego que se lo ve cada vez mejor, potenciándose día a día. Eso te lo dan los partidos y la continuidad. Se siente cómodo en el equipo. Nos viene muy bien que siga evolucionando y que esté abierto a seguir incorporando cosas y no conformarse. Eso habla de su muy buena cabeza para seguir potenciando todo lo bueno que tiene. Es un jugador mucho más completo”, lo elogió Marcelo Gallardo en las últimas horas.

En el Millonario fue vital para levantar la última Liga Profesional y el Trofeo de Campeones en la final ante Colón de Santa Fe. En total defendió el Manto Sagrado en 35 partidos, en los que marcó cinco tantos y dio seis asistencias.

Enzo Fernández fue convocado por Lionel Scaloni a la Selección (@enzojfernandez)

Su excelente nivel lo puso bajo la órbita de Lionel Scaloni, director técnico de la selección argentina. Aunque no llegó a debutar de manera oficial, ya tuvo roce en las prácticas con figuras de la talla de Lionel Messi, Ángel Di María y Lautaro Martínez y una posible ampliación de la lista de buena fe de 23 a 26 futbolistas lo metería en la puja por uno de los últimos boletos para el Mundial de Qatar 2022. Anteriormente defendió los colores de la Albiceleste en el Torneo de la A’lcúdia, en España, bajo la conducción técnica de Esteban Solari.

Los medios europeos, por su parte, sostienen que los días de Enzo Fernández estarían contados y que su futuro inmediato se ubica en el Viejo Continente. Aparecería en la carpeta de varios de los principales clubes del mundo, como Barcelona, Real Madrid o Manchester City.

Por lo pronto, lo disfrutan Marcelo Gallardo y todo el Millonario.

