El emotivo llanto de Enzo Fernández luego del triunfo de River: “Siempre soñé con una ovación en el Monumental”

*Enzo Fernández no pudo contener sus lágrimas de emoción luego del triunfo de River ante Argentinos

River Plate se quedó con el gran partido de la fecha: goleó 4-2 a Argentinos Juniors en el Monumental, por la Zona A de la Copa de la Liga. Con un equipo alternativo, ganaba 2-0, le empataron, pero supo reponerse al bajón en su rendimiento y se quedó con los tres puntos. Matías Suárez, Enzo Fernández, Juanfer Quintero y Andrés Herrera anotaron para el vencedor. Gabriel Ávalos y Lucas Villalba, para la visita.

Luego del duelo ante el Bicho, Enzo Fernández resaltó que siempre soñó con que lo “ovacionaran en el Monumental”, como aconteció en la noche de Núñez. Sin poder contener sus lágrimas de emoción, el volante valoró como “un sueño cumplido” el reconocimiento de los hinchas de La Banda.

“Siempre soñé, desde las inferiores, con que en el Monumental me ovacionaran, y con esas dos de esta noche es como que lo cumplí”, expuso el ex Defensa y Justicia en declaraciones brindadas a la cadena televisiva de ESPN. “Estoy feliz por el presente que tengo, con el buen funcionamiento del equipo que me ayuda a destacarme”, agregó el mediocampista que se consolidó en su paso a préstamo por el elenco de Florencio Varela en 2021.

Sobre el partido, el oriundo de la localidad bonaerense de San Martín reconoció que “en el primer tiempo el equipo no encontraba los espacios porque Argentinos presionó bien en todos los sectores”. A la vez que entendió que un par de indicaciones formuladas por Marcelo Gallardo “mejoró ese funcionamiento y ayudó a ganar el partido”. “Lo que pidió el técnico fue que (Bruno) Zuculini presionara más a (Gabriel) Florentín y que yo me quedara más en el medio. Con eso mejoramos en el segundo tiempo”, estimó.

Por último, ofreció un emotivo mensaje de aliento para su compañero, el zaguero paraguayo Robert Rojas, que se está recuperando de la operación por la doble fractura de tibia y peroné de la pierna derecha sufrida en el éxito ante Alianza Lima (1-0) el último jueves por la Copa Libertadores. “Hermano, te mando mucha fuerza porque sé que estás bien, que te vas a recuperar, porque sos fuerte y una gran persona. Sabés que te quiero y te deseo siempre lo mejor”, fue la voz de apoyo de Fernández para el zaguero con ojos húmedos y mirando la cámara de la televisión.

Por su parte, el Muñeco también reconoció la producción del mediocampista al destacar que “Enzo Fernández está atravesando un buen proceso evolutivo dada su juventud (21 años), y le hizo muy bien su paso por un gran equipo como Defensa y Justicia”.

El Millonario tiene claro el objetivo en 2022 y es lograr su quinta Copa Libertadores, un objetivo cuyo camino inició de forma acertada el pasado miércoles cuando venció a Alianza Lima de Perú, por 1 a 0 como visitante en el Grupo F. El miércoles recibirá a Fortaleza. Mientras, cubrió con éxito el frente local, en el que sigue prendido.

