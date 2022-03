Escándalo en El Porvenir: el club denunció a un grupo de futbolistas del plantel por apuestas ilegales y hubo disturbios en el vestuario

El equipo de Gerli, en medio de un grave conflicto (Facebook: El Porvenir)

Un verdadero escándalo explotó en las últimas horas en el Ascenso del fútbol argentino, que involucró a varios jugadores del club El Porvenir, acusados de cometer irregularidades durante varios compromisos ue el equipo que milita en la Primera C disputó a lo largo del presente torneo.

Fue por esa razón que el presidente de la institución, Enrique Merelas, decidió despedir a ocho futbolistas luego de realizar una denuncia por apuestas clandestinas, tras la confesión de los implicados después de la derrota ante Berazategui por 1 a 0 en condición de visitante. Lo llamativo es que los protagonistas no habrían empleado ese modus operandi en esa única ocasión, dado que el conjunto de Gerli marcha último, sin victorias y con sólo dos unidades en sus siete presentaciones previas.

Según la denuncia policial a la que accedió Infobae, en la jornada de ayer “se provocó un disturbio en el vestuario entre los jugadores del plantel, debido a una recriminación masiva hacia los involucrados que cobraron una suma de dinero para que el equipo fuera para atrás”.

“Me genera mucha vergüenza tener que contar esto, estoy muy triste. Lo que pasó en El Porvenir con las apuestas clandestinas tiene que ser investigado en otras instituciones de la categoría. Ya hice la denuncia del caso, tengo que estar cubierto, porque esto es algo gravísimo”, dijo el máximo responsable de la entidad en diálogo con el Depo. Además, Merelas subrayó que “ninguno de los involucrados” negó el accionar irregular tras la quinta derrota en el campeonato que generó malestar en el seno del plantel.

“Al ver que la situación era un escándalo, me puse a investigar. Tengo muchos años como dirigente y la verdad que esto nunca me había pasado. A uno de los chicos le ofrecieron una cantidad enorme de dinero para que haga un penal y tres córners. Es un papelón todo esto y no jugarán más en el club”, sentenció el directivo.

Por su parte, el abogado del club, Luis Parietti, habló con Infobae y remarcó que radicaron la denuncia en la Fiscalía Número 6 de Lanús y fue caratulada como averiguación de ilícito. “Esto es muy grave y en el club no podemos creer lo que sucedió. Llevaremos el tema al Tribunal de Disciplina de la AFA”, apuntó el letrado. Y remarcó que “dos o tres jugadores ya confesaron haber participado y uno de ellos reconoció haber recibido dinero; de modo que los propios compañeros que se vieron perjudicados le pidieron que no vuelvan más al club”.

“Ahora está todo en manos de la Fiscalía. Han tomado declaración y seguramente van a ampliar la investigación en función de la gente mencionada. Por otro lado, también acudimos al Tribunal de Disciplina de la AFA para que interceda contra los jugadores involucrados. Nosotros les vamos rescindir los contratos, pero todavía no tenemos a ciencia cierta la cantidad de futbolistas que han participado. En principio son cuatro, pero por alguna declaración tomada pueden ser más”, explicó Parietti.

Finalmente el colegiado reconoció que aún no tiene en claro cómo se produjeron las apuestas clandestinas. “Para mí es algo novedoso. Estuve 30 años en el Tribunal de Disciplina de la AFA y es la primera vez que veo algo así. Aparentemente les pagaban a los futbolistas por cada córner en contra, goles recibidos y penales. Siempre en perjuicio de El Porvenir, nunca a favor”, concluyó.

Durante las primeras siete fechas del torneo de la Primera C, el equipo no ganó ningún encuentro y sólo cosechó dos puntos producto de los empates frente a Victoriano Arenas (2 a 2 en la segunda jornada) y Laferrere (0 a 0 en la cuarta). El resto fueron todas derrotas: Claypole (2-0), Luján (2-1), Puerto Nuevo (2-1), Argentino de Merlo (2-1) y Berazategui (1-0).

EL COMUNICADO DEL CLUB

SEGUIR LEYENDO