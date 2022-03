Se estrena el VAR en la Copa de la Liga Profesional: los árbitros de los partidos de la octava fecha

El predio de Ezeiza estrenará sus oficinas en la próxima fecha

Tras una larga espera con polémicas en el medio, el Video Assistant Referee tendrá su estreno oficial en la Copa de la Liga Profesional. La AFA publicó un documento oficial donde se comunicó los equipos arbitrales que protagonizarán la incursión de la tecnología por primera vez en el país. Este jueves 31 de marzo, Colón recibirá a Aldosivi a las 21:30 con el arbitraje de Nicolás Lamolina que tendrá la ayuda de Mauro Vigliano desde el VAR para observar las jugadas controversiales.

Cabe destacar que no habrá oficinas para el VAR dentro de cada uno de los estadios del fútbol argentino sino que el centro fue construido en el predio de Ezeiza y será el lugar de monitoreo en los 14 partidos que se disputarán. Lo que sí tendrá cada cancha es una pantalla en uno de los costados del campo de juego en caso de que el árbitro necesite volver a ver con distintas cámaras la situación en cuestión que requiera la intervención de la tecnología.

¿Cuándo va a poder intervenir el VAR dentro de los partidos? En caso de claras tarjetas rojas, tanto de las no mostradas que sí correspondan, como las mostradas incorrectamente pero sin involucrarse en las expulsiones por doble amonestación. También en caso de gol o no gol, si la pelota salió del campo en la jugada previa, si existió un fuera de juego o si hay una falta no visibilizada por el árbitro en el armado de la misma.

Luego de varias pruebas, el próximo jueves se hará oficial el uso de la tecnología en el fútbol local

Además tendrá influencia en situaciones que el juez sanciones un penal que no era tal o que la infracción fue fuera del área y se volverá a analizar si existió algún error previo que deba modificar el fallo final de la autoridad. Para cerrar, será una ayuda para aclarar errores en la identificación de los jugadores a la hora de mostrar alguna tarjeta.

ÁRBITROS Y ASISTENTES PARA LA FECHA 8

Jueves 31 de marzo

21.30 Colón – Aldosivi

Árbitro: Nicolás Lamolina

VAR: Mauro Vigliano

Viernes 1 de abril

16.30 Gimnasia – Talleres

Árbitro: Fernando Echenique

VAR: Héctor Paletta

19.00 Central Córdoba – Huracán

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Hernán Mastrángelo

19.00 Patronato – Unión

Árbitro: Fernando Espinoza

VAR: Pablo Dóvalo

21.30 Barracas Central – Independiente

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Diego Abal

21.30 Banfield – Argentinos

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Germán Delfino

Sábado 2 de abril

14.00 Racing – Sarmiento

Árbitro: Fernando Rapallini

VAR: Ariel Penel

16.30 Godoy Cruz – Estudiantes

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Jorge Baliño

16.30 Vélez – Lanús

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Darío Herrera

19.00 Defensa y Justicia – River

Árbitro: Patricio Loustau

VAR: Mauro Vigliano

21.30 Boca – Arsenal

Árbitro: Silvio Trucco

VAR: Germán Delfino

Domingo 3 de abril

16.30 San Lorenzo – Atlético Tucumán

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Héctor Paletta

19.00 Newell’s – Platense

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Diego Abal

21.30 Tigre – Rosario Central

Árbitro: Ariel Penel

VAR: Hernán Mastrángelo

