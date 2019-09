El plan para la locura tuvo sus riesgos. "Llegué temprano. Estaba nervioso y no paraba de calcular por dónde saltar", aseguró Beheran, y continuó con su relato: "Antes de que empezara el partido tenía pensado tirarme cerca de un córner, pero estaba lleno de policías. No era una buena opción porque me iban a matar. Entonces me fui para el banco de suplentes de Atlanta. Peor. Ahí había policías y perros. Tenía una angustia terrible, porque no iba a poder cumplir con la misión".