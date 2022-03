El detrás de escena de la decisión de Di María de decirle adiós a la selección argentina tras el Mundial: sus razones y qué piensa Scaloni

El festejo típico de Di María, tras su gol a Venezuela (REUTERS/Agustin Marcarian)

Entró en la segunda parte en la Bombonera, con los tiempos justos después de la recuperación del desgarro que sufrió en el PSG. Y anotó un gol de altísima factura (tras asistencia de De Paul, como en la final de la Copa América) y le regaló una asistencia a Lionel Messi, para cerrar el triunfo de la selección argentina 3-0 ante Venezuela y bañarse en el cariño de los hinchas, que estiraron el “Fideeeo, Fideeo” tanto como se lo permitieron sus gargantas.

Sin embargo, apenas horas después de tamaña velada, Ángel Di María sorprendió con un mensaje en sus redes sociales que ni su familia sabía que iba a publicar. “Solamente voy a decirles gracias por el enorme cariño recibido. Siempre soñé con todo lo que viví en esta hermosa noche. Seguramente fue mi último partido con esta camiseta en la Argentina. Y poder decir que fue una noche maravillosa es poco. Gracias, gracias y mil veces gracias”, rezaba el encabezado del texto.

Según pudo averiguar Infobae, no se trató de un impulso, sino de una decisión masticada. Lo escribió convencido: el delantero o volante por izquierda, de 34 años, cree que su etapa en la Selección llega a su fin luego de lo que ocurra en el Mundial. Seguirá jugando a nivel clubes (su contrato con el PSG finaliza el 30 de junio), pero ya no con la Albiceleste post Qatar. Al menos eso lo que piensa hoy. Cree que es momento de darle espacio a otros futbolistas.

Fuentes cercanas al jugador le aseguraron a Infobae que el hecho de haber sido determinante en la final de la Copa América ante Brasil en el Maracaná es “la gran alegría de su vida, el gran momento de su carrera deportiva”. Y se quiere quedar con el reconocimiento que recibe actualmente de parte del público, luego de haber sido ovacionado en el estadio Monumental, en la Bombonera y en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Hoy integra claramente el podio de los más vivados, después de Lionel Messi y un pasito por delante de Dibu Martínez.

“Estuve en la cancha con mi señora. No sabía lo que iba a decir. Cuando venía manejando mi hija me mostró lo que puso Angelito, me enteré ahí de su mensaje, ni idea tenía. Algo hablamos en la ruta y estaba re contento, estaba re orgulloso”, contó Miguel Di María, papá de la estrella, en diálogo con radio La Red.

“Lo han cuestionado mucho, muchos años, pero hoy gracias a Dios, no. Lo último que esperaba era esto, que lo ovacionaran tanto. También cuando salieron campeones en la Copa América, que lo ovacionaron, fue algo muy emocionante”, agregó, abonando la teoría de que el certamen continental ofició como redentor. Y misión cumplida, más allá de que aún queda la zanahoria mayor, el Mundial de Qatar.

Ahora bien, cómo impactó el posteo de Di María en la intimidad de la Selección. A Lionel Scaloni en particular, la publicación lo sorprendió. Y hasta le generó un poco de malestar, porque entiende, tal como sugirió en sus declaraciones, que el tiempo del jugador en la Selección se termina cuando deja de ser citado. Sin embargo, enfocó sus palabras en el aquí y ahora.

“Es ley de vida, uno va cumpliendo años y es normal, para qué pensar en el futuro de Messi y Di María si están ahora y se los puede disfrutar ahora, es inútil pensar qué puede pasar después del Mundial”, subrayó. “Después de un Mundial todo el mundo hace valoraciones, es difícil estar en la cabeza de ellos. La gente que va a la cancha y la que los ve por la tele tiene hoy el lujo de poder disfrutarlos”, añadió.

¿Es cosa juzgada, entonces? Si es por su pensamiento actual, sí. Pero queda mucho tiempo por delante, con un Mundial incluido. Si sigue Scaloni al frente del plantel, va querer que Fideo esté. En 2024 habrá otra Copa América con sede a confirmar, y tranquilamente podría formar parte. No hay que poner en el horizonte el Mundial de 2026. Queda un margen de maniobra para que el cuerpo técnico lo pueda seducir.

“Está en su cabeza, depende de él. Ojalá pudiera seguir, pero por lo que habló en el último partido acá en Argentina, viene Qatar y se termina”, contó el papá del ex Central, que semblanteó el pensamiento actual de su hijo, pero a la vez expresó su deseo de seguir viéndolo en albiceleste. Tal vez si el Mundial le hace un guiño a la Selección...

