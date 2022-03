15 definiciones de Lionel Scaloni: las frases sobre el posible retiro de Messi y Di María de la Selección y el elogio que lo “incomoda”

Qué dijo Scaloni cuando le preguntaron sobre las dudas que sembró Messi acerca de su futuro

En el umbral de la última fecha de las Eliminatorias sudamericanas, con el duelo de la selección argentina ante Ecuador en Guayaquil agendado para el martes, Lionel Scaloni brindó su habitual conferencia de prensa previa a cada encuentro oficial. Y enseguida fue consultado por las expresiones de las dos figuras principales del equipo: Lionel Messi y Ángel Di María. El capitán había señalado: “Después del Mundial me voy a replantear muchas cosas”. Y Fideo, en su cuenta de Instagram, posteó: “Solamente voy a decirles gracias por el enorme cariño recibido. Siempre soñé con todo lo que viví en esta hermosa noche. Seguramente fue mi último partido con esta camiseta en la Argentina. Y poder decir que fue una noche maravillosa es poco. Gracias, gracias y mil veces gracias”,

Si bien la chance de que ambos puedan alejarse de la Albiceleste tras la aventura en Qatar era una posibilidad concreta, que ambos lo hayan deslizado sacudió los corazones de los fanáticos. Pero Scaloni llamó a concentrarse en el hoy, en los objetivos que plantea el 2022. “Es ley de vida, uno va cumpliendo años y es normal, para qué pensar en el futuro de Messi y Di María si están ahora y se lo puede disfrutar ahora, es inútil pensar qué puede pasar después del Mundial”, subrayó.

“Después de un Mundial todo el mundo hace valoraciones, es difícil estar en la cabeza de ellos. La gente que va a la cancha y la que los ve por la tele tiene hoy el lujo de poder disfrutarlos”, agregó, reafirmando su mirada.

La opinión del DT sobre el posteo de Fideo

LAS PRINCIPALES DEFINICIONES DEL TÉCNICO DE LA SELECCIÓN

La eliminación de Italia, rival de Argentina en junio

“Es una de la mejores selecciones del mundo, campeón de Europa, en la fase de grupos mereció ganarla, es de las que mejor juegan. Sigue siendo un rival de enorme potencial, no cambia en absoluto. Se quedó afuera inmerecidamente”.

La citación de juveniles como Garnacho o Luka Romero, y las enseñanzas de Pekerman

“Nunca miramos el DNI del jugador, la edad que tiene. Si pensamos que tienen nivel para jugar, jugarán con 18, 20 o 35 años; eso nos han inculcado. Y, después, lo del comportamiento, que siempre nos ha remarcado, se lo dije ao Jsé él en persona, estamos eternamente agradecidos por lo que nos dio y enseñó. Desde el cuerpo técnico de la Mayor hasta las juveniles, la idea es ser todo uno, que no haya distinciones, que podamos estar todos juntos viendo entrenamientos, partidos, y que los chicos alguna vez se pongan la camiseta de la Mayor. Y que, en el futuro, cuando no estemos, la Selección se siga nutriendo de esos jugadores”.

La estructura con la que se siente cómoda la selección argentina

“El equipo se siente cómodo con tres volantes de juego, uno más vertical y dos delanteros. Tenemos en claro que así se siente bien el equipo. Y tenemos claro que no todos los partidos van a ser como el viernes, a veces se comparte la posesión o el rival te somete, más allá de quién juegue o no, el equipo lo sabe hacer y adaptarse”.

El caso Julián Álvarez, ¿tendrá su chance como titular?

“Julián es el hombre de moda en Argentina, y nosotros lo adoramos, lo queremos un montón y es un gran jugador, pero las decisiones la tomamos en base a cómo podemos hacerle daño al rival , y que no juegue no significa que no lo valoramos”.

Por qué no citaba a Di María en el inicio de la gestión y cómo lo acompañó el cuerpo técnico

“De Nico (González) pensábamos que tener la sombra de Ángel atrás iba a hacer que no le permitiera dar todo el potencial. Cuando Nico dio una piña en la mesa y mostró que podían convivir los dos, lo citamos. Ángel siempre estuvo en el proceso de la Selección”.

La no convocatoria de Dybala, ¿indica que está afuera del Mundial?

“Paulo es un jugador válido, no ha tenido la continuidad que él quisiera y que nosotros quisiéramos, y la que pierde es la Selección. Cuando no está al máximo un jugador, te hace dudar. Decidimos que se ponga bien, que agarre minutos en su club, que marque la diferencia, porque cuando juega hace eso”.

La situación de Dybala, en la voz de Scaloni

El liderazgo de Messi

“El liderazgo es natural y los compañeros ven en él lo que ven ustedes, es admiración, continuamente ver que el equipo alrededor de él va progresando. Esperemos que esto siga así, habrá momentos difíciles, hay que estar agazapados para cuando pase. Se vienen cosas importantes y difíciles”.

Qué detalles tiene que mejorar Argentina, que lleva 30 partidos invicta

“Hay muchas cosas que se deben mejorar, no creo que haya equipo perfecto; y lo que se hace bien, intentar que se siga haciendo bien. Sí que tenemos cosas que se pueden hacer mejor. No hay que pensar que está todo bien, al contrario, siempre hay cosas para revisar y en eso estamos”.

El poco tiempo de trabajo que tendrán las selecciones antes del Mundial

“No vamos a tener la posibilidad de preparar un Mundial como se ha hecho normalmente, esa preparación de 20 25 días. Intentaremos negociar con los clubes para que los jugadores lleguen de la mejor manera, es algo nuevo, hasta que no lleguemos a una fecha cercana... Algunos dicen que pararán una fecha, otros, otra. Esperemos que sea en conjunto y que tengamos a los jugadores cuanto antes”.

Qué le pasa cuando escucha que se habla de “La Scaloneta”

“Me pone incómodo, pero no puedo hacer mucho, no más que agradecer por el cariño de la gente, pero si a la gente le gusta, se siente identificada con cómo juega el equipo, no los voy a parar yo”.

Balance del camino en las Eliminatorias

“Hablamos ayer con el cuerpo técnico del primer día en la Bombonera con Ecuador, en el arranque de la Eliminatoria sin gente. Eran momentos duros, difíciles, y fuimos partido tras partido, fuimos a Bolivia, ganamos en Bolivia, la sensación siempre fue positiva, pero la Eliminatoria no dejó de ser realmente dura. De la respuesta de los jugadores no tenemos palabras. Son chicos de una tremenda calidad, entienden bien el juego. Es todo mérito de ellos.

La entrega de la Selección

“Los chicos anteriores por un pasito no quedaron en la historia total. no es que se brindan más los jugadores actuales que otros chicos. Para todos los que pasaron y los que vienen, jugar en la Selección, si la gente lo entiende, es un plus. Si los jugadores sienten que la gente está de su lado, la conexión funciona, influye”.

¿Argentina puede pelear mano a mano con las potencias de Europa, como España o Francia?

“Estamos para competir con cualquiera de ellas, podemos ganarle, sí, pero también se ve que otras selecciones te la ponen difíciles. Esto es tremendamente parejo, sería muy fácil decir que somos candidatos. Que vamos a competir, vamos a competir. Esto de Italia es un ejemplo, no sólo había ganado la Eurocopa, tenía todo para ser una de las mejores del Mundial. No por eso, el trabajo que hizo (Roberto) Mancini sea malo, al contrario, fue increíble”.

SEGUIR LEYENDO: