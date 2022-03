Riquelme contó por qué Boca jugó con la camiseta amarilla ante River y respondió a las críticas: “Los Superclásicos se ganan”

Juan Román Riquelme dialogó con TYC Sports y no dejó tema por tratar del Mundo Boca. Luego del gran triunfo en el Monumental ante River Plate, el ídolo y vicepresidente contó por qué el equipo jugó con la camiseta alternativa amarilla. Además, respondió a las críticas y aseguró: “Los Superclásicos se ganan”.

“Estamos contentos. Los clásicos son complicados y se tienen que ganar. El hincha está muy feliz y eso es gracias a los jugadores, el cuerpo técnico. Estamos muy agradecidos. Siempre pienso que hay que jugar bien, pero también tuve la suerte de ser futbolista y defender estos colores y sabíamos que cuando nos tocaba ir a la cancha de nuestro rival, nuestro arquero alguna iba a tener que tapar. Oscar (Córdoba) lo hacía siempre muy bien. El que juega de local siempre va a tener situacioens de gol, ayer escuché que dijeron que tuvimos suerte, que ligamos un poco, pero los clásicos son así y en nuestra casa jugamos tres clásicos desde que volvimos al club y tendríamos que haber ganado 2 o 3 a 0 y nunca pudimos meter el segundo gol. En esos clásicos ellos ligaron mucho y ayer nos tocó a nosotros”, recordó Román.

Asimismo, Riquelme destacó a Franco Armani y elogió a su propio arquero, Agustín Rossi quien fue la gran figura en el Monumental. “Ellos tienen un arquerazo que lo hace siempre bien. La que le saca a Ramírez, no sé cuántos arqueros la sacan. Es increíble, impresionante. Era el sgundo gol nuestro. Ramírez lo merecía. Cada vez que juega el clásico lo hace bien y eso no es normal, él lo hace siempre bien. Pero se encuentra con un arquero que siempre tapa pelotas impresionantes. Agustín viene atajando muy bien hace mucho tiempo, no ayer. Es muy lindo verlo así, está disfrutando mucho y confiamos en él. Tiene muchos años por delante y ojalá lo podamos disfrutar mucho”.

Sobre si fue la victoria más celebrada, agregó: “No, pero ganar el clásico se festeja siempre. Lo bueno que nosotros jugamos una eliminatoria en nuestra casa, y pasamos; y jugamos una eliminatoria en La Plata por Copa Argentina, y pasamos. Ahora fuimos a la cancha de ellos y ganamos. Eso es bueno porque siempre tenemos que competir. Los muchachos se merecían esta alegría. Me tocó jugar muchos clásicos. Me tocó ganar y a vece no, pero en esa cancha es muy difícil. Tienen buenos jugadores y siemre tenés que sufrir para ganar. El clásico se tiene que ganar para que el hincha esté contento”.

Sobre la nueva posición de Pol Fernández como volante central, Riquelme la destacó pero al mismo tiempo aclaró que tendrá que aprender muchas cosas. “Pol es muy inteligente y puede jugar en cualqueir lugar del medio. Seguramente tendrá que ir agregando cosas, ordenar a los compañeros, meterse más atrás con los centrales, hacer faltas. Son cosas que el volante natural lo sabe hacer y lo irá incorporando de a poquito”.

Boca Juniors lució en el Monumental la camiseta alternativa amarilla (REUTERS/Agustin Marcarian)

Otro de los temas más comentados durante la semana fue la decisión de jugar con la camiseta alternativa amarilla. Román explicó de dónde surgió la idea. “La camiseta se tiene que usar varios partidos y se jugó contra Estudiantes por primera vez. Luego, los jugadores pidieron volver a jugar con esa. No tenemos ningún problema. Si es así, lo pidieron y era de visitante no nos causaba ningún problema. No fue más que eso. Es un juego muchachos, se habló muchísimo y a veces se gana y se pierde y no es por una camiseta. No tiene mucho sentido eso. Lo pidieron los jugadores y el entrenador aceptó. No tenemos mucho que ver en eso”.

Riquelme también habló de los rumores sobre la continuidad que se jugaba Battaglia en los encuentros ante Estudiantes y River. “Lo que dice la tele no me hago cargo. Si hasta dijeron que tuve algo que ver con la remera y no tuve nada que ver. Está todo bien, no pasa nada, tienen que hablar de nuestro club. Sebastián está contento, no es fácil ser técnico de nuestro club. Te tenés que acostumbrar que todos los días se hable las 24 hs. El triunfo de ayer sirve para darnos tranquilidad y confianza. Esatmos contebntos con el cuerpo técnico y con los jugadores. Esatmos acertando y eso nos da tranquilidad, cada jugdor que traemos rinde”.

Sobre la situación de Agustín Almendra, agregó: “Tiene contrato con nostoros por muchos años. Es un jugador que juega increíblemente bien. Yo personalmente lo quiero muchísimo y él lo sabe. Ha estado muchísimos meses en su casa y cuando volvio lo ayudamos mucho. Ahora con la reserva está cumpliendo con sus oblgiaciones. Todos los días se puede aprender y crecer, él sabe lo que pienso. El jugador de fútbol decide su vida y tiene que tomar la decision de lo que quier hacer. Tiene una una hija muy linda y debe decidir si su hija va a vivir con todos los lujos porque el padre tiene todas las condiciones. Hace cosas que no la hacen muchos. Ojalá lo pueda entender y se prepare de la mejor manera”.

Otras frases destacadas de Riquelme:

Las críticas a Messi en el PSG: “Ante el Real Madrid, Mbappé, Neymar y Messi jugaron un gran partido. Messi no puede marcar a Benzema, él juega de otra cosa. Los tres jugaron bien y ellos no perdieron la pelota atrás. Messi es un genio, no es el mismo de otros años y se fue reinventando. Antes no pateaba tiros libres y ahora es el mejor de todos. Jugó un gran partido pero del otro lado estaba el Real Madrid con Benzema, que es una cosa extraordinaria”.

El Mundial: “Siempre somos candidatos, siempre que esté Messi lo seremos. Tenemos al mejor de todos. No tengo dudas de que va a ser un gran Mundial. Para que Argentina esté cerca necesitamos que él esté bien y siempre hay que confiar”.

Argentina jugando en la Bombonera: “Es maravilloso que el mejor jugador del mundo venga a jugar a nuestra cancha. Es un placer. Cuando nos preguntaron les dijimos que era un lujo. Estamos muy agradecidos que vengan a nuestro estadio. Verlo a Messi en la Bombonera va a ser maravilloso. Lo vamos a disfrutar. Ojalá él también lo disfrute”.

Lionel Messi, durante un partido de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Catar 2022 entre las selecciones de Argentina y Paraguay en el estadio La Bombonera en Buenos Aires (Argentina). EFE/Marcelo Endelli

Su vuelta a Boca: “Estuve seis años fuera del club. MI sueño más grande era volver al club y tener la ilusión de que todos los entrenadores sean ex jugadores. Era el sueño más grande y lo estoy cumpliendo. Verlos a todos juntos después de 20 años o más me hace muy feliz. Sabemos que las criticas van a venir para acá, Ameal vive tranquilo y lo queremos. Al club lo vamos a cuidar mucho armar un equipo de primera que pueda competir, con buenos jugadores”.

Aaron Molinas: “Está muy contento, está disfrutando mucho. Cuando llegamos él jugaba de volante en otra posición, Seba le encontró su lugar que tiene ahora. Cuenta con mucha técnica. Cuando miras nombre por nombre tenemos un plantel de jerarquía. Ahora nos queda tener paciencia y ojalá encontremos cada vez más juego, y ser protagonistas más mintos en los partidos”.

La Copa Libertadores: “Tenemos claro que siempre habrá la obligación de competir al máximo. Soñar no está mal, siempre hay que soñar. Cuando se tiene buenos jugadores hay que tener la ilusión”.

Salvio: “Es un pibe extraordinario de los más buenos que conocí en el último tiempo. Hay que darle tiempo por la lesión, es habilidoso. Tiene que tener mucha calma, sin nos va a ayudar muchísimo. Ojalá quiera estar con nosotros mucho tiempo más, queremos que siga vistiendo los colores por muchos años. Ahora viene el trabajo más difícil, lo más más complicado y lo más lindo. Queremos que los jugadores que tenemos que ir hablando de a poco, solo con Salvio, que estén felices en nuestro club y se sienten cómodos y tranquilos”.

Su despedida: “Vamos a intentar hacerlo en diciembre, después del Mundial que termina el 18. Pasaron más de siete años y tengo ganas de hacerlo. Va a ser muy lindo reencontrarme con todos los compañeros que tuve y cerrar esa etapa que vivimos”.

Los proyectiles en el Monumental: “Es nuestro país, estamos acostumbrados a eso. No sé si hubo cargada o no, te juro por mis hijos que no escucho la tele. Es una pena, tendría que ser una fiesta en su cancha, como pasó en la nuestra. Ojalá en la Bombonera nos toque ganar, peroi sino que nuestros hinchas siempre respeten a todos los jugadores de otros clubes. Hay que cuidaros y respetarlos. Nosotros tomamos la decisión de poner una manga, y con eso evitamos muchas cosas. Lo normal es que el equipo conrario se vaya caminando normal. Es un juego y a veces te ganan. Una cargada no hace mal a nadie, cuando nos ganaron nos cargaron y será la próxima entonces”.

