Falta de liderazgo y dos bandos en el vestuario: revelaron los problemas internos del PSG

El vestuario del PSG está dividido en dos bandos (Reuters)

El París Saint-Germain (PSG) está atravesando el peor momento de la temporada. Después de la eliminación de la Champions League en octavos de final ante el Real Madrid, tras haber estado 2-0 arriba en la serie, y luego de la caída 3-0 ante el Mónaco este fin de semana, el equipo de Mauricio Pochettino parece haber tocado fondo. Pero lo más grave no son sólo los resultados deportivos sino que además este lunes se han publicado detalles de una interna caliente en el seno del plantel.

Una vez terminado el encuentro ante el Mónaco, del que Lionel Messi no fue parte por un cuadro gripal, el entrenador argentino se mostró molesto en conferencia de prensa, calificó como “inaceptable” la actitud del equipo y habló de mantener el “respeto” por el club y por la afición. Algo similar comentó Kylian Mbappé: “Si tenemos un mínimo de respeto por lo que hacemos, por lo que queremos ser y por lo que aspiramos a ser, tenemos que ser profesionales”. Claros indicios de que algo se había roto.

Este lunes, el sitio francés RMC Sports publicó una serie de situaciones ocurridas en el plantel que exponen una grieta entre jugadores que, evidentemente, ha tenido consecuencias futbolísticas. En el artículo se hace hincapié en que los conflictos existen hace tiempo pero que han salido a la luz debido a las constantes frustraciones en el campo de juego: “Cuando un grupo se encuentra en dificultades, todo lo que estaba oculto sale a la superficie. Esto es un poco de lo que está pasando el Paris Saint-Germain”.

Según la información publicada, hubo silencio absoluto en el vestuario luego del 0-3 contra el Mónaco por la Ligue 1. Ningún futbolista tomó la voz de mando en el vestuario ni en el bus de regreso, por lo que se olfateó un clima de tensión y quedó expuesta la falta de liderazgo en el grupo. Una fuente interna cuya identidad no fue revelada le comentó al sitio galo: “Es un poco lo que señalan algunos. La falta de carácter en el club… y el hecho de que nadie tuviera la voluntad o la posibilidad de hablar después de un partido así también es indicativo de lo que está pasando en el grupo”.

El PSG esperaba ganar la Champions League con este tridente ofensivo (Reuters)

En este sentido, parece haberse reavivado una vieja grieta en el vestuario del PSG. En algún momento, Edinson Cavani fue víctima de este fenómeno al no haber podido congeniar con Neymar, líder de uno de los bandos. El uruguayo terminó marchándose del club.

La división estaría marcada entre los sudamericanos del plantel y el resto de los jugadores. Algo que podría comprenderse en cierto modo debido al idioma, pero que repercute en la cancha según sostuvo la misma fuente a RMC Sports, que hizo remarcó la “falta de severidad del club hacia determinados jugadores”, ya sea por actos indisciplinarios o por actuaciones en el campo, y los “pases” dentro del terreno, dando entender que hay futbolistas que le dan más la pelota a algunos compañeros que a otros, solo por tener mayor afinidad.

“Cuando un jugador como Neymar es pillado en el césped, automáticamente hay cuatro o cinco jugadores del plantel que rodean al árbitro o a los rivales. No son las mismas escenas cuando se comete una gran falta sobre un jugador como Achraf Hakimi”, señala el portal que anticipa que el lateral marroquí podría marcharse a final de temporada si Mabppé también lo hace.

Kylian Mbappe se mostró fastidioso en el partido contra el Mónaco y tras el final remarcó que los jugadores deben ser "profesionales" (Reuters)

Otro de los que dio su opinión esta semana fue la leyenda del fútbol francés Thierry Herny, quien remarcó en diálogo con Amazon Prime Video que el problema del PSG es institucional: “¿Cuál es la política del club? Yo jugaba en el Barcelona, y cuando no hacías lo que tenías que hacer, no importaba cómo te llamaras ni quién fueras, si no respetabas lo que había que hacer, te ibas”. En el Barça, te vas. En el Bayern, te vas. En el Madrid, te vas. En los grandes clubes, te vas. Pero y ¿aquí?”, en referencia a las últimas actuaciones de Neymar.

Además, el ex artillero del Arsenal defendió a Lionel Messi por los silbidos que recibió en el Parque de los Príncipes luego de la eliminación de la Champions League: “La semana pasada, los fanáticos del PSG abuchearon a Messi. ¿Cómo puedes abuchear al más grande de todos los tiempos? ¿El tipo que más goles ha asistido en la Ligue 1? Sin Messi, el equipo no creó nada”.

El PSG volverá a jugar el 2 de abril, luego del parate por la Fecha FIFA, cuando reciba al Lorient por la jornada 30 de la Ligue 1, certamen que lidera con 12 puntos de ventaja sobre Olympique Marsella, su inmediato perseguidor. Eliminado de la Champions League y de la Copa de Francia, el equipo Pochettino solo puede aspirar a quedarse con ese título en la temporada.

SEGUIR LEYENDO: