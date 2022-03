El acalorado cortocircuito entre Sebastián Vignolo y Horacio Pagani tras el Superclásico: “No estoy acá para ser preceptor”

Cruce entre Sebastián Vignolo y Horacio Pagani en el programa Pasión por el fútbol en el que el periodista Pagani llamó "marmotas" a los futbolistas.

Tenso momento se vivió en el programa Pasión por el fútbol (Canal 13) cuando Sebastián Vignolo y Horacio Pagani tuvieron un fuerte cruce por el debate del error que cometieron los jugadores de River Plate en el gol de Boca Juniors, que venció 1-0 en el Superclásico jugado en el Estadio Monumental. El periodista quiso destacar la presión que hizo el autor del tanto, Sebastián Villa, pero usó un término despectivo para calificar a Leandro González Pirez y Franco Armani.

Todo comenzó cuando Nicolás Distasio, otro de los integrantes del panel, afirmó que el Xeneize encontró el tanto por el error del fondo del Millonario al afirmar que “fue un gol que (Boca) no generó”. Fue ahí cuando Pagani reclamó que se le de mérito al delantero colombiano, pero usó la palabra que generó el cruce: “Dale un mérito al goleador, viejo. Se los pasó a los dos marmotas que estaban ahí, hizo, tic, gol”.

“Sos un irrespetuoso, ¿cómo le vas a decir marmota a un jugador de fútbol?”, le indicó el panelista vinculado con el club de Núñez, mientras que a Vignolo tampoco le gustó la calificación del experimento periodista: “No, no, no, una falta de respeto. No es forma de referirse a nadie y menos a un futbolista”.

Pagani no se quedó atrás y le disparó al Pollo: “Vos procedé igual en todos los casos. El otro día, hace dos semanas, no procediste igual”, dijo en referencia al día que Distasio lo acusó de ser hincha de Boca Juniors.

Pero Vignolo no tomó esa acusación y le recordó a Pagani cuales son sus formas de llevar el programa: “Le voy a explicar otra vez. Me parece que todavía no entendió mi manera de conducir. No soy un preceptor, ni un policía que vengo a controlarlo. Somos gente grande. Decirle marmota a un jugador es una falta de respeto”.

Pagani reflexionó y se retractó por su afirmación sobre los protagonistas de River Plate: “Le quiero pedir disculpas por lo de marmota, me salió El día de la marmota, que es una película. Perdónenme, no quise decir marmota “.

El festejo de los jugadores de Boca Juniors tras el tanto de Sebastián Villa (REUTERS/Agustín Marcarian)

El gol de la visita llegó desde un lateral que llevó a cabo Frank Fabra para Luis Vázquez, quien aguantó la pelota y cedió en profundidad para el colombiano. Sin embargo, el pase del delantero juvenil, que ingresó en el complemento en lugar de Darío Benedetto, no fue preciso y quien se hizo de la pelota fue Leandro González Pirez.

Ahí fue cuando la defensa del Millonario dudó y cometió un grosero error compartido. El central buscó cubrir la pelota para que el arquero saliera a controlar sin problemas, pero este último no lo entendió así y además estaba un tanto alejado del balón. En ese instante, Villa anticipó a González Pirez y tras superar con un saltito a Armani, definió con el arco a su merced.

Fue el tanto de la victoria de Boca Juniors que alcanzó la punta en la Zona 2 de la Copa de la Liga junto a Estudiantes de La Plata, al que también venció por la mínima diferencia el domingo pasado. El equipo de Sebastián Battaglia logró dos victorias fundamentales de visitante y se afirmó como candidato.

SEGUIR LEYENDO