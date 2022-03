En Inglaterra piden cambiar las reglas del fútbol para terminar con una estrategia de Simeone

Diego Simeone volvió a eliminar a un equipo inglés de la Champions League (Reuters)

La victoria del Atlético de Madrid por 1 a 0 ante Manchester United que decretó el pasaje a cuartos de final de la Champions League del conjunto español sigue dando de qué hablar en Inglaterra, en donde se ha abierto un debate sobre el estilo de juego del conjunto de Diego Simeone, que dos temporadas atrás había eliminado al Liverpool de la misma competencia.

Mientras algunos analistas destacan la actuación del cuadro Colchonero en Old Trafford, otros han criticado duramente al técnico argentino por su estilo de juego y la forma en la que consiguió la victoria. Uno de ellos fue Robbie Fowler, ex futbolista del Liverpool y Manchester City, entre otros equipos, quien escribió una dura columna en el sitio británico Mirror.

“Me reí esta semana cuando escuché a Gary Neville gritar que su antiguo club debería nombrar a Diego Simeone como su próximo entrenador. Honestamente, vamos. No digo que esté en contra del fútbol, pero sí algunas de las payasadas que hace su equipo, algunas de las cosas horribles que hacen y las tácticas que persiguen. No es para el Manchester United. Los fanáticos lo denunciarían en cuestión de semanas, e incluso si realmente ganara cosas con eso, no lo soportarían por mucho tiempo”, sostuvo el ex jugador de 46 años que participó del Mundial de Corea-Japón 2002 con Inglaterra.

A su vez, el portal Daily Mail publicó un duro editorial del periodista Ian Ladyman, quien se molestó porque los futbolistas del Atlético de Madrid, cuando el duelo ya estaba 1-0, simulaban dolores tras algunas entradas para que el reloj corriera a su favor: “Como resultado, el balón estuvo en juego solo 11 minutos y 19 segundos en la última media hora del partido mientras el equipo de Diego Simeone defendía lo que resultó ser una ventaja ganadora. Esa es una estadística asombrosa, que debería abrir los ojos de todos a un problema que se ha vuelto endémico en nuestro deporte, en diversos grados, en todos los niveles. En una noche como esa, todos son engañados. Aficionados dentro del estadio, televidentes y en esta ocasión el equipo perdedor, el United”.

Atlético de Madrid se impuso 1-0 en Old Trafford y avanzó a cuartos luego del 1 a 1 en la ida celebrada en el Wanda Metropolitano (Reuters)

Por esto, el analista cargó directamente contra el árbitro, el esloveno Slavko Vincic, por no haber comprendido que los jugadores del elenco español estaban simulando: “Fue débil y crédulo y caminó en todas las trampas que le tendió el equipo español”, y agregó: “Cada vez que un jugador del Atlético se caía al suelo, se acercaba corriendo como una tía preocupada”.

Ladyman, quien remarcó que en la última media hora del partido la pelota estuvo en juego apenas 11 minutos, pidió entonces cambiar el reglamento del fútbol y copiar el del rugby, en el que cuando un jugador se lastima, el reloj se detiene. De esa manera no habría lugar para la simulación. A su vez, eso evitaría que el árbitro tenga la responsabilidad de calcular el tiempo que se ha perdido para adicionarlo más adelante. “Resolvamos el problema. Ponga el cronometraje en manos de un cronometrador independiente. En los estadios donde se pueda acomodar, vincular el reloj al marcador. Cuando el partido se detiene por lesiones, sustituciones, controles de VAR y celebraciones de gol, para el reloj. Es fácil. El rugby lo hace y funciona. Vamos fútbol, es hora de llamar la atención sobre los trucos”.

Lo cierto es que, con su estilo, Diego Simeone llevó al Atlético de Madrid a los cuartos de final de la Champions League y dejó en el camino al Manchester United. Sus detractores en Inglaterra tendrán ahora revancha, porque en esta nueva instancia, será el City de Guardiola el que chocará ante el Colchonero.

SEGUIR LEYENDO: