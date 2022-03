La actitud del cuerpo técnico de Gallardo con Agustín Rossi tras su consagratorio Superclásico

River Plate perdió ante Boca Juniors en el estadio Monumental y todo era desazón al término del partido. Mientras los jugadores millonarios devolvían el gesto de sus hinchas que los despedían con aplausos, los futbolistas xeneizes se reagrupaban en un costdo de la cancha y celebraban por el importante triunfo que no se lograba en este escenario hace cinco años.

Pese al mal trago del momento, el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo tuvo una actitud para destacar con quien terminó siendo la gran figura del Superclásico, Agustín Rossi. En un momento donde el arquero se ubicó en las cercanías del banco de suplentes local, Matías Biscay se acercó hasta el guardameta xeneize e intercambiaron palabras.

¿Qué fue lo que le dijo? El propio arquero de 26 años lo reveló en diálogo con ESPN. “Me felicitó por el partido que había tenido. Es parte del cuerpo técnico de Gallardo. Son dos personas muy importante para el Mundo River. Que me felicite significa mucho. Somos jugadores de fútbol, hay una rivalidad, pero el respeto está sobre todas las cosas. Fue muy importante”, expresó Agustín.

En otro orden, Rossi valoró mucho la confianza que le han depositado sus propios compañeros. “Me siento importante y los chicos me lo hacen sentir. Ellos tienen confianza en mí. Si hay cosas que mejorar o pulir, siempre se analizan o se habla. Está bueno escuchar, abrirse a lo que otro piensa y tomar las mejores decisiones”.

En tanto, sobre el gran abrazo que se dio con Sebastián Battaglia, quien venía siendo cuestionado semanas atrás, el arquero de Boca contó: “Me felicitó. ‘Vamos, bien, gracias’. Yo le devuelvo las gracias. En el partido de ayer fue muy importante. Estamos tratando de formar un gran equipo. El cuerpo técnico es parte de eso. El partido de ayer fue muy importante para él y nosotros. Sabemos que River es un gran equipo, que viene con muchos años de trabajo. Esperemos seguir por este camino”.

Por último, el arquero adelantó que se reunirá con el Consejo de Fútbol de Boca para tratar su contrato, que finaliza en junio de 2023. “Hablé con Román (Riquelme) hace 15 días. Me dijo que en los próximos días se iban a acercar el Consejo con mi representante. Ahí vamos a ver. Estamos a la espera. Me entreno y trabajo para Boca y estoy muy contento en el lugar que me toca estar”.

Otras frases destacadas de Agustín Rossi:

Los convocados a la selección argentina: “Los jugadores citados están bien citados. Tuve la suerte de entrar en una convocatoria medio de urgencia, por la lesión de Franco Armani en ese momento y la vuelta a Inglaterra del Dibu (Martínez). Estar en el radar es algo que te mantiene siempre con las ganas, con la intención de tener esa posibilidad. Hoy me toca atajar en Boca y las actuaciones que tuve me van a dar la posibilidad de estar en una lista. Hay que seguir trabajando y demostrando por qué estoy en el arco de Boca. Después las cosas se van a dar solas”.

Cómo vivió el post Superclásico: “Estoy tranquilo, me gusta disfrutar con la familia. Eso es lo más importante después de ganar un partido así. También pensar en la gente que cuando las cosas no van bien están siempre con uno”.

“Equivocarse ante 50 mil personas es bravo. Fue el partido que más lo sintió mi familia (frente al Palmeiras por la Copa Libertadores). Mi viejo y mi vieja estaban en la tribuna. Mi señora lloró. Ellos sufren más. El hincha no tiene que olvidarse que somos personas, la gente escucha y los familiares son el sostén nuestro. Hoy mi representante es como mi papá, que falleció hace dos años”.

“Me han pasado muchos videos de muchos chicos que atajan y dicen Rossi... hoy estar de este lado, ver chicos fanáticos míos me hace muy feliz”.

“Empecé a atajar a los 12, 13 años... No viví la etapa de los nenes de 6, 7, que van al arco y hoy dicen Rossi, otros Armani, otros Dibu... Hoy en día se vive más de otra manera, hay otra tecnología, los chicos tienen más herramientas para ver fútbol y seguir a sus ídolos. Hoy es muy amplio lo que se puede generar”.

“Cuando empecé a tomar dimensión del fútbol el Pato (Abbondanzieri) atajaba en Boca. El club tuvo arqueros muy importantes como Córdoba, el Mono (Navarro Montoya) de gran personalidad en el arco. Lo iba a ver cuando era técnico de Chacarita y lo veía importante, grandote, su personalidad en el arco la demostró como técnico”.

“Fue la noche más feliz de mi carrera. Me había tocado jugar con River en el Monumental en 2017. En ese clásico había tenido un buen partido, pero me quedó la sensación de que en el gol de Ponzio podía haber hecho algo más, un paso menos, o no. Esas cosas te queda. Pero el domingo mi partido fue bastante completo”.

“Soy un arquero simple, no me gusta volar para todos lados, eso lleva que no se noten tanto mis actuaciones. Trato de atajar simple, resolver las situaciones lo más simple posible. Es mi manera de atajar y ver las cosas. Lo que se hable, lo que piense el hincha, lo que digan los medios es algo normal. Tengo perfil bajo y siempre lo mantuve”.

