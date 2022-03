Rodrigo De Paul dio detalles de los chats diarios con sus compañeros de la Selección y defendió a Messi: “No podés silbar nunca a un tipo como él”

Si hubo algo que caracterizó a la Selección dirigida por Lionel Scaloni para llegar a las instancias finales de las últimas dos Copa América, ganar la última y ser protagonista a lo largo de toda la Eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022 fue el juego en equipo y espíritu de grupo. Eso se evidenció en la cancha, pero también fuera de ella. Y a eso se refirió Rodrigo De Paul, hombre fijo para el cuerpo técnico albiceleste, en una entrevista concedida a TyC Sports.

“Se extraña mucho cuando no estamos juntos en la Selección. Intentamos comunicarnos, obviamente estamos todo el tiempo por WhatsApp o llamada pero no es lo mismo. Tenemos ganas de encontrarnos y divertirnos, y obviamente ponernos la camiseta de la Selección”, dijo el mediocampista que acaba de ser incluido en la lista argentina para la doble fecha ante Venezuela y Ecuador.

Titular indiscutido, muchos apuntan al futbolista del Atlético Madrid como uno de los actuales referentes. Sobre su protagonismo dentro del grupo, opinó: “Líder es Leo, con los más grandes como Nico Otamendi o Fideo (Di María). Sí me siento respetado, respaldado. Me hacen sentir importante y eso a uno le da confianza y valor en lo que hace. Me siento muy cómodo en el rol que tengo dentro de la Selección Argentina, que no tiene un nombre específico”.

De Paul y Messi, juntos en un entrenamiento de la Selección (Crédito: Twitter @tatografias)

Y en cuanto a su relación personal con Lionel Messi, reveló: “La buena onda fue inmediata. La verdad que fue súper natural. Cuando él volvió que jugamos en Madrid, contra Venezuela, ya el primer entrenamiento charlamos un montón. Y después se dio”. Las buenas migas que hicieron en el vestuario se reflejaron sobre el césped: “Por eso nos buscamos un montón y nos entendemos tanto. Pasaba afuera lo que pasaba adentro. Siempre se fue alimentando esa relación, hasta llegar al punto de que ahora creo que nos entendemos con mirarnos”.

Al rosarino ya lo extraña: “Tengo ganas de reencontrarme con él, la última no estuvo. Si bien nos escribimos, nos llamamos, tengo ganas de tomar un mate, charlar un poco y preguntarle sobre todo cómo anda, que es lo más importante”. En tanto, aseguró que el capitán va a disfrutar de volver a estar unos días con sus compañeros de Selección: “Él está súper acostumbrado a las responsabilidades, las presiones. Es un momento que tiene que pasar porque quedaron afuera de la Champions, pero el fútbol es eso. Él tiene que estar orgulloso por todo lo que ganó. La dinámica de este deporte a veces te da y a veces te quita. Venir a la Selección le va a hacer bien, va a cambiar un poco la cabeza. Sé que está muy enfocado en todo lo que viene”.

Y lo respaldó públicamente después de que parte del público del París Saint Germain lo silbara tras la eliminación del elenco parisino en la Champions League: “Lo que pienso no lo puedo decir... Es poco entendible, pero bueno. No estoy de acuerdo. La gente lo habrá hecho por un enojo, pero sin pensarlo. A un tipo como Messi no se lo puede silbar nunca, en ninguna parte del mundo ni por ningún tipo de razón. Al mundo entero le dio mucho y los hizo disfrutar, hay que ser agradecidos. Pero cada uno con su pensamiento”.

