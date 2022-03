“¿Messi está disfrutando en el PSG?”: la respuesta de Dani Alves a esa pregunta que sorprendió a todos

Daniel Alves disfruta de su presente en el Barcelona a los 38 años pero siente que le falta algo. En la última entrevista que le concedió a ESPN se refirió a Lionel Messi y reveló cuestiones de sus charlas íntimas antes de que el propio brasileño se alejara del club catalán. Ahora, invita a Leo a retornar.

—¿Cómo lo ves a Leo en el París Saint Germain? ¿Está disfrutando?

—Para mí no. No está disfrutando. No, no...

—¿Por qué?

—Para mí no está disfrutando porque para mí está desubicado. Ahora mismo Leo está desubicado ahí. Voy a decir una cosa que Leo siempre me decía: “¿Dónde vas a estar mejor que aquí?” ¡Y yo lo comprobé! No hay mejor lugar que aquí. por x razón no está y ojalá pueda volver.

—¿Tu ves que puede llegar a volver Leo?

—Yo no sé, pero si viene que venga conmigo aquí.

El lateral bahiano que es el futbolista que más asistencias a Messi registra (42 en total), persigue el sueño de volver a compartir una cancha con el argentino. En medio de los rumores por la posible vuelta del rosarino al elenco culé, se refirió a su actualidad: “Este es el año que más me estoy desafiando. El desafío de regresar al Barça y estar en un nivel grande. Es el año más importante de mi vida”.

Dani Alves y Messi, un dúo explosivo en el Barcelona (Reuters / Albert Gea)

A la hora de mencionar las diferencias que encontró de aquel Barcelona que dejó en 2016 y el de hoy, no titubeó: “La calidad de jugadores que teníamos antes y la de ahora. En aquel entonces eran jugadores hechos, ahora están en proceso”. Sin embargo, infló el pecho por el andar del conjunto dirigido por su ex compañero Xavi Hernández: “Ahora se le puede ganar al Real Madrid y a cualquiera. Pero hay que juntar varias cosas. No perder el estilo, que es lo que te hace diferente al resto”.

El juvenil que más lo ha sorprendido a Dani Alves fue Pedri: “Es de pensar, inteligente. Consigue ver y ejecutar cosas que otros no ven o no pueden hacer. Me recuerda al míster”. Y sobre Xavi, precisó: “Antes lo veía como lo veo ahora. Alguien que sabe mucho de fútbol, que ya nos transmitía eso cuando jugaba. El valor de jugar al fútbol, el ADN, el querer el balón y no fallar pases”.

¿Cómo se pergeñó el retorno de Dani Alves a la institución catalana? “Tengo una conexión muy grande con Joan (Laporta), el presi. Cuando él asumió le dijo que creía que me necesitaba. ‘Si usted me necesita, yo regreso’. Me dijo que iba a ver porque tenía que hablar con su vice. Me fui de aquí, pero siempre miraba al Barça. Le faltaba espíritu, que es lo que yo más tengo. Las ganas de competir, no aceptar la derrota. Hay que competir, no solo trabajar”. Y completó: “El fútbol para mí es la vida, es la solución de mi vida. Entonces yo no puedo pensar en el fútbol como un juego. Pero no puedo dejar de disfrutar”.

