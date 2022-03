Lapidaria sentencia de una ex estrella de Francia: “Las carreras de Messi y Cristiano Ronaldo están terminadas”

Messi, de 34 años, y Cristiano, con 37, se quedaron fuera de la Champions League en los octavos de final

La eliminación del Manchester United y París Saint Germain en los octavos de final de la Champions League dejó a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi sin alcanzar la instancia de cuartos en una nueva temporada. A los 37 y 34 años, respectivamente, las estrellas no perdieron su espíritu competitivo y hambre de gloria.

Sin embargo, Nicolas Anelka, histórico delantero francés retirado, se detuvo a opinar sobre los dos referentes y lanzó una cruda opinión. “Sus carreras están terminadas y creo que ambos están satisfechos con lo que han producido durante quince años”, declaró en el podcast Rothen Ignites de RMC Sport. Y agregó al respecto de los cambios de clubes: “Me sorprende más Messi que Ronaldo. Pensé que Messi iba a deambular en el campeonato francés y que Ronaldo iba a sufrir un poco más, porque la Premier League para mí es un campeonato más difícil en cuanto al impacto dentro y fuera del campo”.

Además, explicó que para él “no habrá más jugadores así que van a dominar tanto el fútbol mundial” y que “llevan quince años por encima de todos”. Sin embargo, añadió que el factor edad es algo para tener en cuenta y más a esta altura de sus carreras: “Es lógico verlos ralentizarse. Es normal”.

El francés supo defender los colores de grandes clubes de Europa antes de emigrar a China

Para cerrar, tomó como ejemplo las distintas decisiones adoptadas por los futbolistas a la hora de determinar retirarse de la actividad profesional. “Eso es lo que les pasaba a todos los futbolistas que querían estar demasiado tiempo en el campo. Es difícil. Hay jugadores que no dudaron en parar a los 32, 33, 34 años para terminar arriba y no recibir críticas. Yo paré a los 36, pero me fui a China a los 32″, subrayó Anelka.

Anelka, que supo ponerse la camiseta del Arsenal de Inglaterra, la del Real Madrid, la del París Saint Germain, que jugó dos Eurocopas y disputó el Mundial de Sudáfrica 2010 con la selección gala, suele tener apariciones fugaces donde deja claros sus puntos de vista. En su momento explicó que Kylian Mbappé debía ser el jefe del club de la capital por encima Messi y también cargó contra el argentino por los rendimientos que tuvo en la Ligue 1 antes de ganar su séptimo Balón de Oro.

SEGUIR LEYENDO: