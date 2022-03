Así está el campo de juego de la Bombonera de cara al partido entre Boca y Huracán

Campo De Juego De La Bombonera Antes De Recibir A Huracán

Para la directiva de Boca, los tiempos se apresuraron. Después de hacer de local en Vélez frente a Rosario Central, desde la Ribera le habían solicitado el préstamo de su estadio a Racing, para recibir mañana a Huracán por la quinta jornada de la Copa de la Liga. Sin embargo, la municipalidad de Avellaneda notificó que no estaba en condiciones de levantar el pulgar para este fin de semana y, ante la falta de alternativas potables, se definió que el equipo de Sebastián Battaglia se presente otra vez en la Bombonera como en su estreno ante Colón.

En ese 1-1 el campo de juego no lució en las mejores condiciones. Más bien todo lo contrario: el césped no estaba parejo y en algunos sectores se acumuló demasiada arena. Se sabía internamente que en el duelo ante el Sabalero el rectángulo verde no estaría 10 puntos, pero las imágenes del match invitaron al Consejo de Fútbol a repensar la idea de mudar su localía, algo que finalmente sucedió en la Fecha 3.

Ahora, obligado por el contexto, el Xeneize pisará otra vez el pasto de su escenario contra el Globo (la cita es mañana a partir de las 19:15). Infobae consiguió imágenes del estado del campo, mejorado respecto al debut contra Colón, aunque todavía no en su máximo nivel de condición. Jorge Bermúdez, en la previa al último compromiso en Córdoba por Copa Argentina ante Central Córdoba de Rosario, confirmó el retorno a Brandsen 805 y calificó el césped con “6 ó 7 puntos”.

La idea del Consejo de Fútbol boquense era recién presentarse en la Bombonera el sábado 2 de abril o el domingo 3/4 por la octava jornada del campeonato ante Arsenal de Sarandí, a la espera del sorteo de la Copa Libertadores que podría dictaminar un cotejo de local por esas fechas. Sin embargo, todo se precipitó y los trabajos en el campo de juego deberán continuar pero con un partido oficial en el medio ante Huracán. Vale recordar que tras el choque ante los de Parque Patricios, los de Battaglia tendrán dos de visitante ante Estudiantes en La Plata y River en el Monumental.

BATTAGLIA OPTA POR UN ESQUEMA CON ENGANCHE

El entrenador de Boca tiene todo prácticamente definido para recibir a Huracán. Con Frank Fabra expulsado, se inclinará por el juvenil Agustín Sandez. En tanto, Óscar Romero volvería a estar desde el arranque tras su bautismo entre semana por Copa Argentina. De esta manera, el Xeneize se conformaría con un 4-3-1-2 que parece ser llegó para quedarse.

Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Agustín Sandez; Pol Fernández, Jorman Campuzano, Juan Ramírez; Óscar Romero; Sebastián Villa y Darío Benedetto serían los once iniciales para acercarse al líder de la Zona B, Estudiantes de La Plata, y mantenerse en zona de clasificación.

