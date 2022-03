Leonardo Astrada reveló de qué club argentino son fanáticos los hermanos Oscar y Ángel Romero

Astrada contó detalles de sus charlas con Oscar y Ángel Romero en Paraguay

Oscar Romero tuvo un más que interesante debut con la camiseta de Boca Juniors. En la goleada del Xeneize por 4 a 1 a Central Córdoba de Rosario por los 32avos de final de la Copa Argentina, el paraguayo, de 29 años, ofició de enlace, y desde su pegada generó las mejores situaciones del elenco conducido por Sebastián Battaglia.

El futbolista se incorporó al club de la Ribera en condición de libre, luego de romper su contrato con San Lorenzo, al igual que su hermano Ángel, quien coqueteó con Boca, pero terminó fichando con el Cruz Azul de México. Su buen nivel fue motivo de debate en el cruce entre los programas ESPN F90 e ESPN 360.

“Oscar se la juega a tener un buen año en Boca y que el club tenga que comprarlo, o que logre su relanzamiento. No le cobró nada. Y aparte tiene el sentimiento”, dejó picando. Mientras las opiniones se cruzaban, Gustavo López recogió el guante: “¿Cómo el sentimiento?”. Y ahí el Negro amplió, abriendo las puertas de la intimidad de aquel Cerro Porteño que orientó.

“Es hincha de Boca. lo dirigí. El día que jugamos con Boca en cancha de Boca estaba enloquecido porque iba a Boca. Los dos son fanáticos”, reveló.

Los Romero pudieron haber jugado en Boca desde pequeños. Su primer contacto serio con la pelota de fútbol fue a los siete años cuando decidieron comenzar su carrera en el Club Sport Colombia de su pueblo natal. Y el destino de los hermanos Romero cambiaría cuando durante un partido defendiendo los colores de su equipo de barrio armaron una jugada juntos que terminó con un gol de chilena de Ángel frente a los ojos de Adolfino Cañete, reconocido ojeador y ex estrella de Ferro en Argentina, quien los llevó a probarse a La Ribera.

Luego de una gran presentación en el predio del Xeneize, ambos quedaron en el club. Todo iba de maravilla hasta que apareció el primer inconveniente: para poder firmar contrato necesitaban sí o sí la autorización de su padre, quien había desaparecido años atrás. Se inició una incansable búsqueda entre los familiares para poder destrabar el pase a Boca, pero luego de varios semanas nunca hubo noticias y la llegada de los Romero a Boca se terminó cayendo.

Boca-Central Córdoba de Rosario por Copa Argentina

Hoy Oscar se toma revancha de aquel sinsabor. “Me sentí bastante bien y con el esfuerzo de todos los compañeros. Algunos que no venían jugando y algunos que lo hicieron de la mejor manera. Estoy muy contento de mi debut”. Hace mucho que no jugaba un partido oficial y no es lo mismo jugar en un campo oficial”, reconoció en diálogo con TyC Sports tras su primera presentación.

“Battaglia me pidió que tratara de juntarme con mis compañeros, los delanteros y que busque sociedades con los volantes. Me quedo con el triunfo de mis compañeros. Estoy muy contento y feliz de estar en un club tan grande”, agregó, dejando salir tenuemente sus sentimientos, los que directamente expuso a la luz su ex DT Leonardo Astrada.

