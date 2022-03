Las dos presencias “estelares” en el partido de Reserva entre Boca y Huracán en Ezeiza

Los equipos de Reserva de Boca Juniors y Huracán empataron 1-1 en el Centro de Entrenamiento que el club xeneize tiene en Ezeiza. Además de las miradas del plantel boquense que retornó ayer de Córdoba, tras la clasificación a los 16avos de final de la Copa Argentina por la goleada 4-1 ante Central Córdoba de Rosario, el encuentro fue observado por otras presencias “estelares”. Por un lado, Agustín Almendra, quien fue foco de conflicto esta semana. Por el otro, Javier Mascherano, quien dialogó con Juan Román Riquelme sobre algunos jóvenes que son contemplados para las próximas convocatorias al Sub 20.

Por un acto de indisciplina (le faltó el respeto a un compañero y Sebastián Battaglia en la práctica del lunes), Almendra fue bajado a Reserva por tiempo indeterminado. A la medida tomada por el cuerpo técnico, en consenso con el Consejo de Fútbol, se le sumaron las declaraciones de Darío Benedetto, quien fustigó la actitud de su compañero: “Son cosas que, a la larga, iban a pasar, cosas que no se aguantaban más. Bancamos a muerte la decisión del entrenador junto con el Consejo también. Hay cosas que sobrepasan el límite y creo que fue la decisión correcta. Hay un grupo humano muy lindo y una competencia muy sana. Esto había que sacarlo de raíz y se sacó de raíz”.

Quien trató de calmar decibeles después de la clasificación del equipo en la Copa Argentina fue Eduardo Salvio, titular frente al conjunto rosarino: “No voy a hablar de eso, perdón por la palabra, pero el puterío no va conmigo. Son cosas que ya pasaron, ya hablaron los que hablaron. Ya está. Para mí es tema cerrado. No voy a decir nada al respecto. Pienso enfocarme nada más en lo que son los partidos y los entrenamientos”.

Masche, que hace un par de semanas trabajó en el Predio de la AFA en Ezeiza con un grupo selectivo en el que fueron incluidos Valentín Barco, Gonzalo Morales (Boca) y Santiago Moya (Huracán), continuó su gira por los encuentros de Reserva en los que anota nombres para futuras citaciones. De los mencionados, solamente el delantero xeneize estuvo en cancha, ya que el lateral izquierdo fue preservado para concentrarse con la Primera (Frank Fabra está expulsado) y el defensor del Globo acarreaba una fecha de suspensión.

BOCA 1-1 HURACÁN (RESERVA)

Formaciones:

Boca: Leandro Brey; Matías Olguín, Alexis Alvariño, Gabriel Aranda, Nahuel Genez; Jabes Saralegui, Kevin Duarte, Román Rodríguez; Vicente Taborda, Gonzalo Morales y Luca Langoni. DT: Hugo Ibarra

Huracán: Rafael Ferrario; Antonio Serrudo, Patricio Pizarro, Leandro Figueredo, Michael Sambataro; Juan Carlos Gauto, Agostino Spina, Matías Gómez, Andrés Molinas; Santiago Luján y Alexis Dulón. DT: Claudio Cabrera

Cancha: Centro de Entrenamiento de Boca

Goles: Vicente Taborda (22′PT) y Alexis Dulón (38′PT)

Árbitro: Enzo Piris

