En cancha de Vélez, Boca recibe a Central con la misión de seguir por la senda victoriosa: hora, TV y formaciones

Boca y Central se verán las caras en el estadio de Vélez

Boca Juniors hará de local en cancha de Vélez por el mal estado del campo de juego de la Bombonera: desde las 19:15, recibirá a Rosario Central por la tercera jornada del Grupo B de la Copa de la Liga. Dirigirá Ariel Penel y transmitirá en vivo TNT Sports.

Con la novedad de ser el estadio del Fortín el escenario elegido, el Xeneize saldrá a la cancha con la idea de mantenerse en la senda victoriosa luego de lo que fue su triunfo 2-1 ante Aldosivi en Mar del Plata entre semana. Pero el Canalla buscará lo contrario y, de hecho, viene con un andar similar al de su rival de turno. Empató en el debut y más tarde conquistó una victoria que lo depositó como escolta.

En la Ribera acaba de firmar su contrato el último refuerzo, Óscar Romero. El paraguayo, que no formó parte de la lista de convocados (se someterá a un acondicionamiento físico de forma particular desde la próxima semana), se suma a los refuerzos Leandro Brey, Nicolás Figal, Pol Fernández y Darío Benedetto. Sebastián Battaglia, conforme con el plantel, pretende que su equipo sea protagonista.

Romero no será la única presencia destacada en los palcos del estadio Amalfitani, ya que Juan Román Riquelme invitó al ex campeón del mundo con Francia Robert Pires (jugaron juntos en Villarreal) a presenciar la acción. El emisario europeo está observando juveniles argentinos que pueden ser reclutados por clubes del Viejo Continente en el próximo mercado. Después de ver a Argentinos Juniors y River, el ex mediocampista del Arsenal inglés mirará a los de Boca.

En cuanto a lo táctico, Battaglia recibió la buena noticia de la recuperación de Juan Ramírez, quien de todas formas iría al banco de suplentes (se mantendría en el once el Pulpo González). En tanto, Carlos Zambrano podría ganarle la pulseada a Marcos Rojo en la zaga central, según lo ensayado en el táctico de ayer. En la ofensiva, el entrenador trata de consolidar al trío compuesto por Toto Salvio, Darío Benedetto y Sebastián Villa, que llega dulce a esta cita por su doblete en La Feliz.

Meter mano en la alineación inicial, siempre y cuando esté obligado. Esa es la postura que tomó el Kily González antes de este compromiso fuera de casa. Emmanuel Ojeda, Gino Infantino (fueron reemplazados contra Vélez), Emiliano Vecchio y Marco Ruben afrontan diversas molestias. Sin embargo, ninguno tendría inconvenientes en llegar al máximo de su físico y por eso el DT repetiría la formación que empleó la última vez en Arroyito.

En Central también hubo novedades vinculadas a su mercado de pases en los últimos días: firmaron los defensores centrales Julián Velázquez y Juan Cruz Komar (ninguno de los dos fue convocado), por lo que la plantilla auriazul se completó con ellos. En tanto, el arquero Josué Ayala rescindió su contrato con la entidad rosarina.

Probables formaciones:

Boca: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo o Carlos Zambrano, Frank Fabra; Diego González, Jorman Campuzano, Guillermo Fernández; Eduardo Salvio, Darío Benedetto y Sebastián Villa. DT: Sebastián Battaglia

Rosario Central: Gaspar Servio; Damián Martínez, Facundo Almada, Cristian Báez, Lautaro Blanco; Walter Montoya, Emmanuel Ojeda, Gino Infantino; Emiliano Vecchio; Lucas Gamba y Marco Ruben. DT: Cristian González

Estadio: José Amalfitani (Boca local)

Hora: 19.15

Árbitro: Ariel Penel

Televisará: TNT Sports

