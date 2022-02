Tevez publicó un video en el que desmintió haber quedado en medio de un tiroteo en Fuerte Apache: “A mi barrio lo trato de proteger”

Ayer por la noche empezó a circular una versión extraoficial: un intento de robo a Carlos Tevez en Fuerte Apache habría derivado en un tiroteo y el fallecimiento de uno de sus custodios personales. Sin embargo, el ídolo de Boca Juniors salió a desmentir esta versión, a pesar de que dio a entender que sí se registró un hecho de violencia.

“Siempre es muy difícil salir a hablar cuando se dicen muchísimas cosas, pero veo que mucha gente me están mandando mensajes y preocupada por lo que están hablando. Me parece bueno que salga a decirles que es todo mentira, yo no me manejo con custodia, no me manejo con nada. Y menos en mi barrio, mi casa. Están hablando cosas que no se deben”, mencionó Carlitos en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

Y prosiguió: “Quería salir a decir y aclarar un poco las cosas, porque si no también la familia se preocupa. La verdad que yo voy siempre a mi barrio, voy a jugar al fútbol, voy a jugar con mis hermanos y mis amigos. Entro al barrio como si fuese mi casa, siempre me sentí igual. Todo lo que se dice es mentira”. El barrio al que hizo alusión Tevez es el Ejército de los Andes, más conocido como Fuerte Apache, donde vivió en su niñez y adolescencia.

El Apache se mostró molesto por esta situación: “Aclaro esto porque es mi barrio, la gente que quiero y que casi siempre me cuida. Que se hable así de mi barrio a algunos les duele. Siempre lo defendí, siempre estoy ahí y voy a seguir defendiendo a la gente que quiero y amo porque me hacen sentir como en mi casa. Tengo la necesidad de decir y poner en claro que mi barrio sigue siendo mi casa por todas las cosas que están pasando y los videos, obvio que hay un muerto, hay una familia que está dolida y todo, pero yo no tengo nada que ver”.

La publicación del hermano de Carlos Tevez en sus redes sociales

En su cuenta de Twitter, Diego Tevez, hermano de Carlos, escribió: “Para mis contactos que me llenaron de mensajes jajaja lo del robo es todo mentira, quieren ensuciar con algo que nunca pasó. Ayer se jugó a la pelota con la familia y amigos como todos los martes”. Semanalmente, los hermanos Tevez disputan un torneo de fútbol amateur junto a algunos amigos y el ex Boca se mostró en la cancha en varias oportunidades desde su retiro del fútbol.

Finalmente, Tevez se despidió: “Dejo en claro todas las cosas, dejo un saludo para todos y ojalá que la gente que me está escribiendo y está preocupada, sepa que estoy bien, que mi familia está bien y que a mi barrio lo cuido y trato de protegerlo de todas las boludeces que se hablan. Los dejo, gracias por el apoyo y recordarme siempre de la mejor manera. Se los quiere, un saludo grande”.

