River Plate visitará a Newell’s en Rosario con el objetivo de lograr un nuevo triunfo en la Copa de la Liga: hora, TV y formaciones

Newell's recibe a River en Rosario

Desde las 21.30, Newell’s recibirá en el estadio Coloso Marcelo Bielsa a River Plate en la continuidad de la fecha 3 de la Copa de la Liga. El partido, que tendrá el arbitraje de Diego Abal y se podrá seguir por Fox Sports Premium.

Después del tropiezo en la primera jornada ante Unión en Santa Fe y el triunfo ante Patronato por 4-1, los dirigidos por Marcelo Gallardo viajan a Rosario para una visita de riesgo: el rival será la Lepra, que viene de perder contra Argentinos Juniors en La Paternal (3-0). Más allá de la derrota, en la fecha inaugural del nuevo torneo, los de Javier Sanguinetti superaron por la mínima a Defensa y Justicia (1-0).

Tras la gran actuación de Julián Álvarez, autor de tres goles ante los de Paraná en el Monumental, el Muñeco recuperó a dos futbolistas para la excursión rosarina. Tanto el paraguayo Robert Rojas como Agustín Palavecino regresaron a la lista de convocados y el defensor podría volver a jugar desde el arranque en lugar de Andrés Herrera, el último refuerzo que llegó proveniente de San Lorenzo.

El que no podrá ser de la partida es el uruguayo Nicolás De La Cruz, que luego de haber estado en el debut ante el Tatengue, terminó con un golpe en una de las rodillas. En el último entrenamiento de cara al encuentro con Patronato, el futbolista charrúa volvió a sentir molestias y Gallardo decidió no arriesgarlo, por lo que no fue ni siquiera al banco de suplentes en la goleada. Ahora, tampoco viajó a Rosario.

El detalle de último minuto en el Millonario es que Paulo Díaz debió ser desafectado de la excursión a Rosario al presentar un síndrome gripal que encendió las alarmas. Marcelo Gallardo también presentó síntomas similares y decidió no viajar con el plantel el sábado, pero River informó que se unirá a la delegación este mismo domingo.

De esta manera, con el posible regreso de Rojas, el Millonario saldría a la cancha con Franco Armani; Andrés Herrera, Robert Rojas, David Martínez, Milton Casco; Santiago Simón, Enzo Pérez, Enzo Fernández, Esequiel Barco, Tomás Pochettino y Julián Álvarez.

En el caso de Newell’s, Sanguinetti tiene dudas en la delantera para conformar la alineación titular que enfrentará a River. En las últimas horas, el departamento médico de NOB indicó que Juan Garro presentó una “sobrecarga muscular en el isquiotibial derecho” y habrá que aguardar su evolución para saber si será de la partida. Por otra parte, el atacante que llegó de Ecuador, Djorkaeff Reasco, ya fue habilitado. Otro de los puntas que se podría meter en el equipo inicial sería Juan Manuel García.

Posibles formaciones

Newell’s: Iván Arboleda; Armando Méndez, Cristian Lema, Willer Ditta, Leonel Vangioni; Pablo Pérez, Julián Fernández, Nicolás Castro; Jerónimo Cacciabue; Juan Garro, Juan Manuel García. DT: Javier Sanguinetti.

River: Franco Armani; Andrés Herrera, Robert Rojas David Martínez, Milton Casco; Santiago Simón, Enzo Pérez, Enzo Fernández, Esequiel Barco, Tomás Pochettino y Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo.

Árbitro: Diego Abal

Hora: 21.30

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa

TV: Fox Sports Premium

