Pep Guardiola elogió a Julián Álvarez por sus tres goles con River Plate y lo comparó con un héroe reciente de la Premier League

Manchester City decidió apostar fuerte por el desarrollo de Julián Álvarez y desembolsó más de 27 millones de dólares para comprarle su ficha a River Plate. Si bien el delantero permaneceré en el club argentino todo este semestre, el entrenador catalán ya se prepara para acompañar la evolución del atacante de 22 años.

En la conferencia previa a la derrota ante Tottenham, el entrenador del City habló sobre el arribo del Araña y elogió los tres goles que le anotó días atrás a Patronato para el triunfo del Millonario por 4-1 en la Copa de la Liga Profesional. “El club está trabajando, mirando a los entrenadores, porteros, laterales, defensas centrales, centrocampistas ofensivos, delanteros. Nunca se detiene. Si crees que ahora tenemos un equipo asentado y luego cinco jugadores dicen que quieren irse, tenemos que estar listos”, expresó en relación a la búsqueda constante de nuevos valores para sumar a las filas de la entidad inglesa.

“Julián anotó tres goles en el último partido con River Plate y creo que Man City hizo un trato increíble porque es un jugador que se mueve muy bien, los goles que anotó fueron con movimientos similares a los de Vardy. Creo que la próxima pretemporada estará en Manchester City con nosotros y veremos qué pasa en el futuro”, expresó, equiparando al oriundo de Calchín con el brillante atacante del Leicester que en el 2016 fue clave para que la humilde entidad inglesa conquiste la Premier League dando un golpe histórico en este exigente certamen.

Durante las últimas horas, Álvarez también fue objeto de opinión para Sergio Agüero. El ídolo de los Ciudadanos planteó que Guardiola será clave en el crecimiento del joven atacante: “Va a aprender mucho porque va a estar con jugadores de nivel muy alto. Seguramente va a tardar un tiempo en adaptarse. Pep es muy inteligente en eso. Él no es tonto, se veía cuando estaba en la Selección que le gusta preguntar, es vivo, tiene picardía que otros jugadores no tienen. Va a aprender muchísimo más en Manchester City. Se va a dar cuenta, como me pasó a mi con 18 años, lo que es Europa y eso va a hacer que salga un plus de su habilidad, el talento, y que crezca”.

En relación al entrenador del combinado inglés, durante su conferencia de prensa también se refirió al video que se viralizó durante las últimas horas que mostró las complicaciones que tuvo para aterrizar el avión que trasladaba al plantel del Manchester City desde Portugal. La aeronave no pudo descender en Manchester por los fuertes vientos productos de la Tormenta Dudley y debió redireccionarse hacia Liverpool. Las imágenes que captó un fanático recorrieron el mundo.

“Cuando vi el video fue más aterrador de lo que sentimos. Fue accidentado pero como muchas veces. Fue un momento que bajábamos e inmediatamente el motor arrancó y subimos. En el momento en que decimos oh, algo sucedió. Tuvimos un piloto que hizo muy bien en hablar con nosotros, estaba tan tranquilo que intentamos aterrizar de nuevo en Manchester, después de cinco minutos aterrizamos en Liverpool. El piloto estuvo magnifico porque nos sentimos ansiosos pero gracias a su forma de hablarnos todos estaban tranquilos”, detalló Pep sobre el hecho.

