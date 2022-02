Todos los goles de la segunda fecha de la Copa de la Liga: así quedaron las tablas de posiciones

Ganaron River, Boca e Independiente; empató Racing; y perdió San Lorenzo

Además de ofrecer emociones y espectáculos de alto vuelo, la segunda jornada de la Copa de la Liga contó con la particularidad de elevar considerablemente su promedio de gol. Después de los 21 que se habían marcado en el debut, la fecha que se llevó a cabo entre semana dejó 39 gritos en los 14 encuentros que se disputaron desde el martes al jueves en las Zonas A y B de la Copa de la Liga.

Entre los grandes, ganaron por primera vez River Plate (goleó a Patronato), Boca Juniors (de visitante ante Aldosivi en Mar del Plata) e Independiente (en casa, por la mínima contra Arsenal de Sarandí). En tanto, Racing volvió a igualar (esta vez fue 2-2 con Defensa y Justicia en Florencio Varela) y San Lorenzo cayó en La Plata contra Gimnasia. Tanto el Grupo A como el B, cuentan con un único líder: Argentinos Juniors mira a todos desde arriba en una y Estudiantes de La Plata hace lo propio en la otra.

Esta jornada tuvo la particular visita de un ex campeón del mundo con la selección francesa como Robert Pires, quien asistió a dos estadios para reclutar jóvenes que podrían llegar a ser requeridos en Europa en el corto y mediano plazo. En el Bicho de La Paternal, al ex Arsenal de Inglaterra le encantó el juvenil Matías Galarza, autor de un tanto ante Newell’s. Y en el Monumental, además de halagar a Julián Álvarez (quedó como goleador del certamen por su triplete), al emisario del Viejo Continente lo deslumbró Enzo Fernández, de una formidable actuación que no hizo más que confirmar su óptimo nivel.

El repaso de todos los goles de la Fecha 2 de la Copa de la Liga

ARGENTINOS JUNIORS 3-0 NEWELL’S OLD BOYS





ROSARIO CENTRAL 1-0 VÉLEZ SÁRSFIELD





INDEPENDIENTE 1-0 ARSENAL





LANÚS 2-0 BARRACAS CENTRAL





HURACÁN 2-3 ESTUDIANTES DE LA PLATA





TIGRE 1-1 CENTRAL CÓRDOBA DE SANTIAGO DEL ESTERO





ALDOSIVI 1-2 BOCA JUNIORS





RIVER PLATE 4-1 PATRONATO





GIMNASIA 1-0 SAN LORENZO





COLÓN 3-1 GODOY CRUZ





DEFENSA Y JUSTICIA 2-2 RACING





SARMIENTO 2-2 BANFIELD





ATLÉTICO TUCUMÁN 2-2 PLATENSE





TALLERES 0-0 UNIÓN

