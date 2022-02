Un campeón del mundo con Francia busca jugadores en Argentina para llevarse a Europa: las dos promesas que tiene apuntadas

El campeón del mundo con Francia en 1998 Robert Pires está de visita en Sudamérica, más precisamente en Argentina. Con acceso a varios clubes europeos, el ex Arsenal de Inglaterra y Olympique de Marsella ya vio dos partidos de la fecha de Primera que se lleva a cabo entre semana en el fútbol nacional. El martes presenció la victoria de Argentinos Juniors ante Newell’s y anoche estuvo en el Monumental para la goleada de River ante Patronato. Allí se reencontró con Marcelo Gallardo, a quien enfrentó en la liga francesa durante el paso del Muñeco por Mónaco.

Sin titubear, Pires apuntó al futbolista que lo deslumbró en Núñez: “Hay muchos, pero me gustó el 13, Enzo Fernández . No es porque yo jugaba en la misma posición, pero sí tiene muy buena manera de jugar, desplazamientos. Fue siempre una solución para sus compañeros. Maneja muy bien el balón. Lo que me gusta es que siempre quiere romper las líneas, jugar con los extremos o intentar jugar con el delantero. Por lo visto, me encantó Enzo Fernández”.

Cuando le mencionaron los elogios del francés, el volante millonario se sonrojó: “Muchas gracias, es muy lindo un halago así. Me sirve para aseguir mejorando”.

Con la transferencia al Manchester City concretada, a Pires también le preguntaron por Julián Álvarez. En diálogo con ESPN, opinó: “¿Qué te puedo decir? Es muy buebno. Cuando lo vemos lo que está haciendo, que tiene muy buena técnica y mucha velocidad, significa muchas cosas. Es un buen jugador, que seguro con el City y Pep Guardiola, con jugadores como Sterling y Kevin De Bruyne va a mejorar mucho”. Y valoró: “Es una linda sorpresa para los argentinos ver llegar al City a otro argentino. No por el jugador, también para el fútbol argentino. Eso debe ser un ejemplo para los otros jugadores”.

Robert Pires elogia a Galarza de Argentinos Juniors

Robert, que desarrolla una cartera con jóvenes promesas en Argentina, también pasó por el canal TyC Sports luego de su experiencia en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal, donde recibió una camiseta número 10 con su apellido y se sorprendió con el sponsor de la serie de Maradona. “Ya estoy invitado a cada partido de Argentinos”, dijo entre risas, por la buena fortuna que le dio su presencia al elenco de Gabriel Milito, que se impuso con claridad 3-0 ante la Lepra.

¿Quién fue el otro jugador que le llamó la atención en La Paternal? “El 15 de Argentinos. Diego Galarza. Marcó el segundo gol. Es un poco parecido a Riquelme, por la manera de correr y manejar el balón. Tiene buena técnica”. El mediocampista fue una de las grandes figuras en el duelo contra los rosarinos y no pasó desapercibido por el emisario europeo que intentará reclutar a las joyas del país.

En las próximas horas, tomaría contacto con Riquelme y podría ser invitado al partido entre Boca y Rosario Central que se disputará este domingo en el estadio de Vélez Sársfield.

