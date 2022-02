El día que Sergio Goycochea contó detalles del negocio con Ruggeri que terminó en una pelea sin retorno

El día que Goycochea contó detalles de su pelea con Ruggeri

La pelea parecía estar enterrada por el paso del tiempo. Las rencillas que datan de dos décadas atrás por un negocio que terminó mal inesperadamente salieron a la luz. Sergio Goycochea, Oscar Ruggeri y Guillermo Coppola quedaron en el centro de una disputa mediática por un conflicto que nació hacia fines de los 90.

Todo nació por una declaración reciente del ex arquero de la selección argentina, quien aseguró que no se juntaría con el Cabezón e hizo recrudecer la grieta. El ex defensor le respondió desde su rol de panelista televisivo y también se sumó al tema el mítico representante. Si bien Goyco hizo llegar un audio para intentar cortar con el revuelo, las preguntas se multiplicaron: ¿por qué se rompieron las relaciones entre estas personalidades importantes del fútbol nacional?

La respuesta la dio el propio Goycochea en una entrevista que realizó en 2016 con el programa Jaque y Mate, que hoy sirve para pintarle un contexto claro al problema que salió a la luz nuevamente. “No me dolió porque se haya roto (la relación), me dolió cómo se rompió porque fueron todas mentiras. Esa es la realidad. Es totalmente mentira lo que cuenta Ruggeri. Es así de simple”, aseguró en aquella nota que se llevó a cabo en el Estadio Único de La Plata.

“Él hizo un negocio, entre comillas, le hizo un préstamo a mi suegro, con una hipoteca de una propiedad de por medio y punto. Le fue mal en el negocio a mi suegro. Cuando le fue mal, no le pudo pagar y se quedaron con la propiedad. ¿A dónde está el engaño? Si vos me prestas mil pesos y el auto sale cien mil, y te quedas con un auto de cien mil...”, había especificado sobre el tema.

“Me dolió porque es mentira. Me acusaron a mí cuando yo no tenía nada que ver. Es así. No tengo nada que ocultar. En algún momento lo volví a cruzar. Pero hace muchísimos años. No hablamos más. Él tendrá su postura, traté de ponerme. Pero ya pasó. El dolor lo pasé, sobre todo por la mentira. Un negocio te puede salir mal y vos tenés derecho, pero no fue como lo contó él. Nadie engañó ni nadie –vamos a usar un término que no me gusta– cagó a nadie. Si yo vengo y te digo, prestame mil pesos y te doy esto que sale diez mil de garantía, ¿Dónde está mi afán de perjudicarte?”, expresó en esa época.

Ruggeri y Goycochea cuando compartieron plantel de Argentina en el Mundial 90 (Foto: Getty Images)

Luego que el tema volviera a salir a la luz en este 2022, Coppola sugirió que la cifra que invirtieron era de 800 mil dólares. “Los negocios salen bien o mal, la vida es así. Conozco la historia, soy uno de los protagonistas de la historia. Un damnificado. Hubo un préstamo, que nunca se devolvió, como dijo Oscar. Hubo intentos, hubo un juicio. Fue una presentación entre amigos que trajo Goyco con su familia, había una necesidad, hay una persona más jugador también”, especificó Guillermo abriendo la puerta a un tercer aportante que sería el ex arquero Nery Pumpido, según había detallado el propio Goycochea en el pasado.

No es sólo un conflicto entre figuras del fútbol argentino, es un cortocircuito entre ex compañeros. El arquero integró la Albiceleste entre 1987 y 1994, coincidiendo durante varios años con Ruggeri. Pero aparte ambos estuvieron en el plantel de River Plate hacia fines de los 80. Además, los dos tuvieron un estrecho vínculo con Diego Armando Maradona una vez que se retiraron de la práctica profesional.

SEGUIR LEYENDO: