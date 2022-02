Nacho Scocco, a corazón abierto: el gol más importante de su carrera, por qué le dijo que no a Boca y el día que casi le prenden fuego la casa

Nacho Scocco se retiró a fines de 2021

Ignacio Scocco fue una de las grandes figuras del fútbol argentino que decidió poner un punto final a su carrera profesional a fines de 2021. El delantero, que dejó grandes recuerdos en los hinchas de Newell’s y de River Plate y que aún no tiene en claro que rol asumirá en el futuro, hizo un repaso de los momentos más destacados de su carrera y dejó algunas perlitas.

“Estaba con pocas fuerzas para seguir, el tema de la presión, la ansiedad, el hincha depende de un gol o del triunfo para que la semana sea feliz para ellos. Yo ya no me sentía cómodo con eso y sentía que no le podía dar eso a la gente”, dijo a corazón abierto a la hora de explicar los motivos de su retiro en el segmento Líbero Versus de TyC Sports.

Consultado por el gol más importante de su carrera, Nacho no lo dudó y eligió el que le hizo a Boca Juniors en la final de la Supercopa Argentina de Mendoza en 2018. “Ese equipo hizo un click después de ganar esa final. Arrancamos y no paramos mas después de eso. Integré el mejor River de la historia junto al del 96″, consideró

Respecto de su fanatismo por el Millonario, dejó en claro que viene desde chiquito: “Como suele pasar en los pueblos, la mayoría era de River y Boca. Yo de chiquito siempre fui de River y tenia el poster del equipo del del 96 en la pieza”.

En River jugó entre 2017 y 2020 (Maximiliano Luna/Télam)

Y, a la hora de nombrar a los futbolistas que lo marcaron, nombró a Enzo Francescoli (”Era mi referencia”), Pablo Aimar, Ariel El Burrito Ortega y, por supuesto, Diego Armando Maradona. De hecho, con El Diez contó una linda anécdota: “Lo cruzo en Emiratos (Árabes). Entramos los dos equipos juntos y me quedé último para ver si lo veía. Lo saludo a Trotta, a los ayudantes de campo y me dice ‘Nachito’. Yo digo ‘No lo puedo creer’. Se me aflojaron las piernas”.

“Me hubiese gustado jugar en el Barcelona de Pep”, admitió el ex delantero, que reconoció que estuvo cerca de jugar en equipos como Valencia de España, Stuttgart o incluso Boca. “Tuve la posibilidad en 2006 cuando estuve en Newell´s y después me fui a México, pero enseguida dije que no: de chico sabía que no jugaba en Rosario Central o en Boca”, señaló con firmeza.

Otras frases de Nacho Scocco en Líbero Versus:

-“Los dos entrenadores que más me marcaron fueron el Tata Martino y Marcelo Gallardo. A Martino agradecido por la posibilidad que me dio porque se hacia difícil, yo ya había desaparecido para todo el mundo. Empecé a hacer la pretemporada solo y él se la jugo por mi. Gallardo me bancó en 2017: había errado un gol abajo el arco con Wilstermann y perdimos 3-0, pero me bancó, me apoyó y pude hacer los cinco goles y dar vuelta la serie. Siempre le estaré agradecido por lo que me enseño como jugador y las cosas que hacía como entrenador. La mayor virtud es la personalidad ganadora que tiene”.

- “Mi camino marcó que termine siendo hincha de Newell´s por todo lo vivido. Mis hijos hoy están en duda. Ellos dicen que son de Newells y de River”.

En Newell's tuvo cuatro ciclos como jugador

- “Me hubiese gustado poder despedirme. Siempre estaré agradecido al hincha de River porque me trató como si fuera de la casa. En Newell’s me pasó también, la despedida interna la hice en la de Maxi. Para esas situaciones soy duro para hacerlas, pero flojos para vivirlas, me entristece mucho.

- “Me tocaron vivir muchas etapas en Newell´s e institucionalmente ninguna fue buena. El club no tiene un proyecto hace 30 años. El último fue el de Bielsa en el 90. Hoy digo que (ser) presidente de Newell´s no. Hay que estar preparado, pero no cierro las puertas de nada”.

- “La cancha mas picante en la que estuve es la de Paok Salonica en Grecia. La tumba le llaman. En AEK jugamos un clásico con Olympiakos y nos habían ido a prender fuego los autos. Sentí dos explosiones en mi casa y estaban dos arbustos prendiéndose fuego. Estaba el vecino, tiraron dos molotov en moto”.

- “Un sueño pendiente fue la Copa Libertadores con Newell´s y tener mas continuidad en la Selección”.