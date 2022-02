Riquelme habló sobre las explosivas declaraciones de Wanchope Ábila: “Tendrá que seguir cumpliendo con sus obligaciones”

La respuesta de Riquelme a las declaraciones de Cardona

Este viernes por la mañana, mientras el equipo de Sebastián Battaglia estaba jugando un partido amistoso contra Gimnasia en el predio de Ezeiza, el mundo Boca sufrió un nuevo cimbronazo. Ramón Ábila, que regresó al club a principios de enero tras su paso por el fútbol de los Estados Unidos, publicó un explosivo mensaje en sus redes sociales contra el Consejo de Fútbol por no ser tenido en cuenta por el entrenador. “No les debo nada y no les tengo miedo”, citó en una de sus declaraciones más fuertes.

A las pocas horas, el que apareció en escena fue Juan Román Riquelme. El histórico número 10 del Xeneize y que hoy es vicepresidente primero de la institución y la cara principal del fútbol, se refirió a lo que sucedió con Wanchope y su posteo. “A mí me cuentan todo. Yo no tengo redes sociales. Me enseñaron que yo no puedo opinar de cosas que no… prefiero opinar de cuando hablo personalmente”, fue lo primero que dijo el hoy dirigente en diálogo con ESPN.

“El tema de Ramón. El año pasado tenía la chance de ir a Uruguay. El vino y nos dijo que tenía una oferta de Minnesota y nosotros accedimos. A los cuatro meses, el equipo no lo quiso más y me llamó pidiéndome una mano para que envíe una carta a la MLS para que pueda ir a otro club. Estuvo 24 horas trabajando para eso”, continuó en su explicación sobre el paso del delantero por los Estados Unidos.

¿Cuál es la situación actual de Ábila en Boca? “Ahora volvió a nuestro club. Tiene contrato hasta el 31 de diciembre y ahora acaba de tener una lesión. Ponerse bien, entrenar al máximo, nosotros cumplimos con todos los jugadores de nuestro plantel. Esperemos que se cure bien”, reflexiona Riquelme.

Y agregó: “Yo tomo las cosas con calma. No tengo redes, no me manejo con eso. El tiene un contrato con nuestro club hasta el 31 de diciembre. Seguramente no debe estar contento de cómo le salieron las cosas en los Estados Unidos. Se acaba de lastimar y los kinesiólogos harán todo para recuperarlo. Lo que pase por las redes, no puedo opinar. Nosotros con él cumplimos con todo lo que teníamos que cumplir. Está entrenando con nuestro plantel. Y tendrá que seguir cumpliendo con sus obligaciones”.

Esta mañana, Ábila expuso su situación desde su vuelta al Xeneize: “Desde el 3 de enero que empecé a entrenar estoy esperando que alguien me informe de mi situación, como nadie del Consejo de Fútbol se comunicó conmigo ni con mi representante, sigo acá generándole un gasto innecesario y todas las cosas que dicen por atrás”, fueron algunas de las palabras que empleó el delantero de 32 años.

Justo antes del mensaje que el ex Huracán publicó en las redes, el club había hecho mención de su reciente lesión de forma oficial: “Lesión grado uno del recto anterior”, rezó el texto firmado por el departamento médico de la institución.





Noticia en desarrollo...