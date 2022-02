River Plate presentó a sus siete refuerzos: la frase de Gallardo sobre el mercado y por qué los jugadores deciden volver al club

Jorge Brito junto a Marcelo Gallardo dieron comienzo a la presentación de los nuevos refuerzos de River Plate (@RiverPlate)

River Plate fue el gran protagonista de este mercado de pases. Además de la venta de Julián Álvarez rumbo al Manchester City de Pep Guardiola (la Araña seguirá en el club, como mínimo, hasta julio) cerró 7 incorporaciones de peso, entre las que se destacan las vueltas de los defensores Leandro González Pírez, Emanuel Mammana y el mediocampista Juan Fernando Quintero, uno de los héroes en la final de la Copa Libertadores 2018 en el Santiago Bernabéu de Madrid.

Los otros refuerzos que tendrá Marcelo Gallardo son los laterales Elías Gómez y Andrés Herrera (no estuvo presente ya que se encontraba realizando la revisión médica) y los volantes Tomás Pochettino y Esequiel Barco, ambos provenientes a préstamo desde equipos de la MLS. En una conferencia de prensa en el SUM del club, bajo el lema “El River que viene”, el entrenador analizó las nuevas incorporaciones y los futbolistas dieron a conocer sus sensaciones luego de fichar para el campeón de la Liga de Profesionales y el vencedor del Trofeo de Campeones.

MARCELO GALLARDO:

“Le damos la bienvenida a los jugadores que se han ido sumando, les deseo lo mejor, como le dije a cada uno de ellos. También esperamos que sea un buen año para todos nosotros. La conformación de un buen plantel nos pone ante el desafío de seguir intentando competir por todo lo que tenemos adelante”

“Yo creo que los futbolistas, lo que tienen como referencia es cómo juega el equipo y cómo se ha sostenido, más allá de los futbolistas que han cambiado y han llegado. Siempre intentamos mantener una idea para sostenernos. El equipo siempre estuvo por encima de los nombres, y que los nombres hacen que se potencien. Eso es lo que se ve, se observa desde afuera. Cuando tenemos la posibilidad de tener buenos futbolistas, sino también personas que quieren y asumen un desafío importante, el de vestir esta camiseta, de llegar a una institución que representa mcuhisimo, con mucha exposición, lo que hacemos es que esos futbolistas se adapten a una estructura de equipo y se respeten los valores de nuestra institución”.

“Mucho a los sistemas no me aferro, sino a la integración de los futbolistas que cuento y a una idea de cómo jugar. Lo que valoro es ese gran caudal de futbolistas que tengo con enorme valoración a entrar a una estructura de juego, que hace que sea una forma atractiva, que nos gusta, que nos sienta cómodo. Luego intentaré que ese talento que hoy tenemos funcione en equipo y se le dé prioridad al trabajo. Estamos en un momento para conformar lo que teníamos y potenciarlo para encarar un montón de competencias que tendremos por delante. Recordemos también que en estos momentos, más allá de lo vivido el año pasado, donde tuvimos muchas lesiones, la conformación de un buen plantel hace que tenga soluciones para las distintas etapas. La idea es jugar a lo mismo, a lo que deseo y queremos”.

“Estoy muy contento con el plantel que conformamos. Tenemos alternativas valiosas”.

“Tiene que ver con lo vivido en estos últimos años. Un perfil que se ha mantenido en estos años, más allá de ganar o perder. Hemos sabido no perder el equilibro, el foco de lo que significa seguir avanzando una estructura que nos siga representando. Eso creo que los futbolistas lo valoran muchísimo. No lo digo solo por ellos (González Pírez, Mammana y Quintero), sino por otros, con los que tenemos contacto, que cuando se van de acá extrañan. Eso da orgullo, porque eso significa que la pasaron bien. No solo por ganar, porque nos ha tocado perder. Acá si jugas es porque hiciste las cosas bien y si no jugas es porque hay alguien mejor que vos. Sin embargo, más allá de eso, los jugadores, fui jugador y sé lo difícil que es cuando no jugás, creo que en estos años pudimos generar vínculos fuertes, más allá de los futbolísticos, a nivel humano. Hay sentido de pertenencia, y eso está bueno”.

“Más allá de la liga estadounidense, buscábamos características puntuales. A veces los mercados, por estos lados, no nos favorecen. Estamos en una situación de desventaja. Para cualquier equipo argentino no es fácil competir, por una cuestión de la moneda. Dependemos de la voluntad de los futbolistas y también de la ingeniería económica que se hizo para poder hacer el esfuerzo de que podamos potenciar a nuestro equipo. Más allá de la liga, que se menosprecia, para mi es importante conocer a los futbolistas y lo que me pueden dar”.

“Salvo que pase algo de último momento, se verá. Estamos bastante bien, muy contentos con el mercado de pases que hicimos”.

“No es una preocupación, sino un gran desafío. Las alternativas son buenas, las alternativas van a hacer subir la vara. Eso me motiva como entrenador. Los jugadores también te marcan los momentos. Ellos te van indicando que están listos para jugar. Se tendrán que esforzar todos los días para ganarse un lugar constantemente. Sabemos que podemos conformar un equipo de base, pero el gran recurso que tengo es poder ir variando y estar más potenciados. Habrá mucha competencia, muchos partidos. En esa dinámica, sumado al covid, también requería mucha mentalidad y actitud física”.

JUAN FERNANDO QUINETERO:

Juan Fernando Quintero, uno de los héroes de Madrid(@RiverPlate)

“Las expectativas son altas. tenemos un año muy prometedor, con grandes jugadores. sabemos la historia de River. Tenemos las armas y la oportunidad de pelear. Todo está dado para que tengamos un buen año y pelear todas las Copas. Esperamos que nos acoplemos rápido para afrontar los retos que tenemos”.

“No soy mucho de redes, tengo alguien que me las maneja. A raíz del cariño hubo una respuesta también. El amor es recíproco. Son muchas sesiones, emociones. Se está armando un buen grupo. Lo importante es que River gane. Todos tenemos que estar conectados, compenetrados. Estoy feliz por lo que se viene y espero poder darle respuesta a esto”

“Sabemos lo que representa el número 10, la historia. Para mí es un orgullo, para mí es una motivación. Tuve la oportunidad de llevarlo, de representarlo. Para uno es más fácil con buenos compañeros, con un buen plantel”.

“Para mí es una motivación. Todos nos vamos a potenciar porque vamos a pelear donde tengamos que pelear, y eso hace que crezcamos en la mentalidad. Nos preparamos para lo que vamos a competir”.

“Los extrañé mucho, estuve siempre en contacto con todos. Volver es algo bonito. Quiero repetir lo que viví. El valor de las cosas y lo que generamos en el día a día hace que cada uno se sienta en su casa, bien. Eso hace que sea más fácil jugar”.

LEANDRO GONZÁLEZ PÍREZ:

“Encuentro un club súper diferente, cambiado. Desde la estructura o lugares que cambiaron muchísimo. También la estructura mental, cómo se piensa y cómo se trabaja. Me encuentro muy feliz, ilusionado. con un plantel ultramega competitivo, que me lleva a ser mejor jugador y compañero. Estoy muy feliz y contento. Es un momento diferente al que viví antes. Me encuentro ilusionado. Tuve la chance de jugar en el Monumental, sentí que volví a debutar. Disfruto el momento del nuevo River, que hoy me agarra en otra etapa, otra experiencia”.

“Es un compromiso enorme. Me fui en una etapa que no era la mejor, me reinventé para poder volver. Me encuentra en una situación magnífica, en un buen momento en lo personal. Lo tomo con seriedad, por la exigencia que demanda el club. Estoy muy comprometido y feliz”.

EMANUEL MAMMANA:

Emanuel Mammana regresó al club tras jugar en Europa (@RiverPlate)

“Estoy esperando con ganas jugar en el Monumental. Trabajo para que toque ese día. Disfruto de este River. Lo vi mucho tiempo por la tele cuando estaba afuera. Me motivaba mucho, el trabajo. Hay un grupo muy lindo, eso hace las cosas más fácil para acoplarse, trabajar. Disfruto el día a día y estoy feliz de estar acá”.

“Sé lo que es estar acá, disfrutar el día a día. Se exige muchísimo, pero con un grupo tan lindo se disfruta. Se hace más fácil. Siempre tuve ganas de volver, queremos dejar al club donde se merece. Vamos a intentar hacer eso, trabajando duro”.

ELÍAS GÓMEZ:

“Me encontré con un club increíble, adaptándome a esto nuevo. Es una locura, en el buen sentido. Te llama todo la atención. Un predio increíble, un estadio increíble. Sumaré desde donde me toque. Con proyectos y cabeza en lo que se viene este año”.

“Sirve muchísimo tener referentes como Enzo Pérez, Armani o Pinola. Te acoplan enseguida. Te hablan como si nada. Luego, de nuestro lugar, tratar de acoplarnos. El día a día se hace muy llevadero”.

TOMÁS POCHETTINO:

Tomás Pochettino, una de las caras nuevas de River Plate (@RiverPlate)

“Estoy contento de llegar a River, donde todos sabemos lo que es y genera. Ante el llamado de la dirigencia no lo dudé. me encontré con un club hermoso. un plantel donde te unen enseguida, te hacen sentir en tu casa. Uno así se adapta más rápido y disfruta el día a día. Me preparo para un año con muchas competencias. Sé lo que significa y la responsabilidad”.

“Trataré de aportar desde donde me toque y ayudar desde la persona y lo futbolístico. Esto es un sueño para mí. Estoy muy contento por eso. Hay una competición muy sana.

ESEQUIEL BARCO:

“Estoy muy contento de llegar a River, una institución con mucha historia. no lo dudé cuando se supo el interés. Lo vivo bien, mis compañeros me ayudaron a adaptarme, como los dirigentes y Marcelo. Lo vivo bien, día a día. Feliz y ansioso”.

“El otro día jugué 45 minutos y me sentí bien en lo físico”.

“Hablé con Juli (Álvarez), tengo una relación buena fuera de la cancha. Jugamos juntos en la Selección. Sabemos todos la clase de jugador que es Julián. Me genera entusiasmo tener la oportunidad de compartir cancha con él. Uno se prepara duro en la semana para estar preparado y a la altura”.

JORGE BRITO:

“Para los que no tuvieron la posibilidad de conocer en carne propia lo que es River, más allá de lo futbolístico que deben conocerlo, también le damos muchísimo valor a lo humano. Espero que puedan adaptarse muy bien. Confiamos muchísimo en ustedes. Es un año corto por cuestiones del Mundial. Por eso la dirigencia hizo un esfuerzo importante para tener un plantel lo más competitivo posible”.

“Fue un mercado de pases intenso, que se inició a fines de diciembre. Los acuerdos de marketing que tuvimos este año, que fueron superlativos, nos permitieron ordenar la economía del club y algo que veníamos hablando con Marcelo, que era lo que venía, que tiene que ver con esto. Por eso quiero agradecer a Enzo y Patanian por el trabajo y esfuerzo para lograr estos resultados en estos más de 40 días. Se trabajó en silencio, poniendo como objetivo los jugadores que marcó el cuerpo técnico para sumar a esta base que ya existía. Estamos muy felices”.

“Las conversaciones con Marcelo (Gallardo) quedan en el ámbito privado, pero él siempre dijo que lo importante es lo que viene, no vivir de recuerdos. Eso fue lo que hablamos. Yo me enteré una hora antes de su decisión”.

