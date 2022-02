Villa aclaró sus dichos de la final en Madrid ante River pero dejó otra polémica frase sobre su relación con Riquelme

Sebastián Villa aclaró sus dichos sobre la final en Madrid y Juan Román Riquelme

Sebastián Villa es explosivo dentro de la cancha, pero esta vez también lo fue fuera del rectángulo de juego. Algunas de sus declaraciones durante un ping pong de preguntas y respuestas generó un gran revuelo mediático. El delantero colombiano se expresó sobre su relación con Juan Román Riquelme tras haber formado parte de un conflicto con el Consejo de Fútbol de Boca por viajar intempestivamente a Colombia y quedar apartado del plantel por varias semanas, hasta la final de la Copa Libertadores 2018 contra River en Madrid.

Al ser consultado sobre qué le faltó al elenco de La Ribera en la final de la Copa Libertadores 2018 ante el Millonario en el Santiago Bernabéu de Madrid, afirmó sin vueltas que “actitud”. Sus dichos no cayeron bien entre los hinchas, e incluso dentro del plantel y la dirigencia. Ante semejante revuelo, el delantero concedió una entrevista a ESPN para aclarar sus palabras.

“Te voy a aclarar el tema porque hacer un mundo en donde no lo hay. Fue algo personal, unas preguntas que fueron muy rápidas, colaborándole a un chico que trabaja de eso. Fue una opinión personal. Soy un tipo que no soy de hablar de los compañeros, siempre he sido muy respetuoso, creo que se malinterpretaron las cosas y se hace un mundo en donde no lo hay. Es un poquito triste eso, pero bueno, toca ahora hacer las cosas bien como las estoy haciendo”, manifestó. Y luego, aclaró: “Mis compañeros no tienen nada que ver con eso, es algo personal. Siempre he sido un tipo que ha ido para adelante. Lo dije más por eso, por mí, no por mis compañeros que tenía en ese momento. No me refería a ellos. Siempre he sido un tipo respetuoso, respeto a los más grandes, a los más chicos”.

El colombiano habló de su relación con Riquelme y Madrid

Durante la entrevista, Villa develó que algunos de sus compañeros se enfadaron con su accionar durante la nota: “Los referentes sí se sintieron un poco molestos, pero es algo mío, no tengo nada contra nadie. Todos ellos dieron el todo por el todo, llegaron hasta el último sudor en la cancha. Pero fue algo rápido, algo mío, no tiene que ver mis compañeros ni mis ex compañeros que estuvieron conmigo en ese momento”.

“Los hinchas de Boca son algo muy especial. Es normal que con todo esto se sientan un poco molestos, pero los hinchas alegraron de nuevo mi corazón, cuando uno está jugando el acompañamiento de los hinchas es muy importante para mí y para todos mis compañeros, y ellos se hacen notar también”, expresó.

Otro punto que generó revuelo fue cuando calificó su relación con Juan Román Riquelme, vicepresidente de la institución y principal cabeza del Consejo de Fútbol, con 5 puntos. “Él en sus cosas y yo en las mías. Yo soy un trabajador del club, tengo una muy buena relación con todo el mundo. Él tiene sus pensamientos y yo tengo los míos”.

“Yo tengo contrato con Boca Juniors y respeto eso. Soy un trabajador más del club y hasta el día que me toque voy hacer las cosas bien”, concluyó sobre su futuro.

