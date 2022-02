Pep Guardiola explicó por qué Manchester City fichó a Julián Álvarez y elogió a Marcelo Gallardo

Pep Guardiola se refirió al desembarco de Julián Álvarez al Manchester City

Manchester City, uno de los clubes más poderosos de la actualidad, dio uno de los golpes del mercado de pases al quedarse con la ficha de Julián Álvarez, la gran figura de River Plate y quien era seguido de cerca por otros gigantes de Europa, como Manchester United, Juventus, Milan, Inter, Ajax, Napoli, Real Madrid y Barcelona.

Tras anunciar públicamente el traspaso (continuará a préstamo, al menos hasta julio, en River Plate), el director técnico español brindó detalles sobre el desembarco de la Araña en la conferencia de prensa previa al partido de mañana ante Fulham por la FA Cup.

“Julián Álvarez se desarrolló increíblemente bien con Marcelo Gallardo y sus compañeros. La próxima pretemporada estará con nosotros y veremos qué pasa. Estoy muy contento de tener a este talentoso jugador para los próximos años”, esbozó el entrenador. Los Ciudadanos se comprometieron a abonar La unos 27 millones y medio de dólares brutos.

El cordobés, que debutó en primera división en octubre de 2018, viene de tener una temporada de ensueño, en la que se despachó con 24 goles y 18 asistencias en 46 encuentros. Además fue vital para levantar el Trofeo de Campeones, la Supercopa Argentina y la Liga Profesional y fue campeón de la Copa América con la selección argentina.

Guardiola, durante la rueda de prensa, explicó la razón por la que no se sumó ahora al primer equipo del club de Manchester. “Felicidades por el City, trabajan para estar en el presente pero por supuesto para el futuro. Es un jugador que podría estar ya con nosotros ahora pero tenemos suficientes jugadores, no me gusta tener demasiados jugadores en varias posiciones. Lo mejor es quedarse en River Plate, lo ha hecho increíblemente bien. En la próxima pretemporada estará con nosotros, después decidiremos qué pasa, cada temporada se mueve la plantilla. Personalmente, estoy muy contento de tener a este joven jugador talentoso para los próximos años”, añadió.

En total, teniendo en cuenta su participación en partidos del torneo local, Copa Libertadores, Copa Argentina, Supercopa Argentina y Mundial de Clubes, Álvarez suma 96 partidos jugados (63 como titular), 36 goles y 23 asistencias. Según las estadísticas que difundió el Millonario, la Araña acumula en toda su carrera en el club 186 remates (1.9 por partido), 160 pases para remates de sus compañeros (1.7 por partido) y2308 pases intentados (24.04 por partido), con un 73.5% de efectividad.

