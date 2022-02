Girotti se despidió de River tras firmar con Talleres y contó su última charla con Gallardo

El mercado de pases de River Plate no se detiene. Aunque la mayoría de las miradas están depositadas en las caras nuevas (Leandro González Pírez, Emanuel Mammana, Esequiel Barco, Juan Fernando Quintero, Elías Gómez y Tomás Pochettino) o los posibles arribos, en las últimas horas se confirmó la salida de una de las joyas de la cantera millonaria.

Federico Girtotti, que no era prioridad para el entrenador, seguirá su carrera en Talleres de Córdoba, club que pagará un monto cercano a los 2 millones de dólares por la mitad de su pase. Los de Núñez se quedarán con un 45 por ciento de su ficha, ya que el delantero posee el 5 restante.

Tras saludar a sus ahora ex compañeros y minutos antes de partir rumbo a Córdoba, el futbolista habló con la prensa y contó detalles de su última charla con Marcelo Gallardo. “En un principio me costó adaptarme a lo que se pedía. Estaba un poco falto de ritmo. Hoy le agradecí a Marcelo lo que me enseñó, porque me sirvió un montón. Me voy con unos conocimientos muy amplios de fútbol y táctica. Él me ayudó en todo sentido para estar más maduro y crecer”, explicó.

“Me enseñó muchos conceptos tácticos, que en ese momento no los miraba, me centraba en mi juego. También en la cabeza. Era un chico que cuando se daba algo adverso me caía, y ahora no. Tengo una mentalidad fuerte. Eso me lo generó él desde que subí al plantel profesional”, añadió el punta de 22 años.

Federico Girotti seguirá su carrera en Talleres de Córdoba (REUTERS/Juan Mabromata)

Girotti, que durante este mercado de pases fue pretendido por el Willem II de los Países Bajos, con la banda cruzada en el pecho disputó 49 partidos, en las que marcó ocho goles (sobresale su gol a Boca Juniors en La Bombonera y un doblete a Atlético Tucumán por la Copa Argentina) y brindó una asistencia. “Es un paso muy importante para mi. Cuesta salir de donde uno nació, se crió. Estuve desde los 10 años. Fue muy complicado despedirme hoy de mis compañeros, de la gente que estuvo siempre, que me apoyó, que me ayudó a crecer un montón. Hoy salgo mucho más maduro, más tranquilo. Palabras de agradecimiento a mis compañeros, utileros, cuerpo médico, cuerpo técnico, dirigentes. A veces hay que tomar otros caminos”, esbozó.

“Esta es mi casa y será siempre mi casa. Me enseñaron los valores y respeto que se ve en todo el plantel. Es lo que te enseñan desde inferiores, infantiles. Es un club modelo. Es complicado despedirse. Uno siempre va a querer volver. Es mi casa. Obviamente que voy a querer volver, pero hoy toca dar otro paso. Es un paso de crecimiento. Hay que aprovechar las circunstancias”.

El goleador también se deshizo en elogios para su nueva institución. “Tienen un gran predio, un gran estadio como el Kempes, que lo llenan en cada partido. Es un gran paso en mi carrera jugar en Talleres”, manifestó. Y luego, agregó: “Espero aportarle al equipo lo que necesita. Todavía no hablé con el técnico. En donde me toque aportaré y ayudaré al club, respondiendo dentro de la cancha”

“Jugaré la Copa, eso es algo importante. Cuando me plantearon el proyecto no lo dudé. En el último tiempo siempre compitió, en el torneo pasado terminó entre los primeros tres. Voy a un gran club, a pelear por las 3 competencias”, concluyó el atacante.

