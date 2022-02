La crisis de Wanchope Ábila en Boca Juniors: los clubes a los que podría marcharse

Wanchope Ábila, con un pie y medio afuera de Boca Juniors (Fotobaires)

La mañana del viernes en Boca Juniors estuvo algo revolucionada. No por el amistoso que el equipo disputó ante Gimnasia La Plata en el predio de Ezeiza, sino porque Ramón Ábila expuso una situación interna y le apuntó al Consejo de Fútbol. Cuando parecía que las miradas se centraban en Sebastián Villa, que emitió declaraciones polémicas en las últimas horas, Wanchope publicó un comunicado en las redes sociales que generó más interrogantes respecto a su futuro y convierte prácticamente en un hecho su salida de la institución en el actual mercado de pases.

Desde que volvió de su préstamo en la MLS (pasó en 2021 por Minnesota United y DC United), Ábila nunca figuró en los planes del cuerpo técnico comandado por Sebastián Battaglia y el Consejo de Fútbol. Pero como posee vínculo con el Xeneize hasta fines de 2022 (lo había renovado antes de irse cedido y exponer el quiebre en la relación con Juan Román Riquelme y sus laderos), deberá cumplir su contrato salvo que se registre una salida en el actual mercado de pases.

A pesar de que Boca acaba de informar que Wanchope sufrió una lesión de grado uno en su recto anterior, cuenta con varios pretendientes del medio local. El que más posibilidades tiene de quedárselo es Colón de Santa Fe, manifestado en el interés que hizo público Julio César Falcioni. Emisarios del Sabalero viajaron a Buenos Aires para reunirse con allegados a la entidad azul y oro, que ofertaron un millón de dólares más la fichya de Ábila por el 50% de Facundo Farías. Esa primera propuesta fue rechazada, pero los contactos entre el Consejo boquense, José Vignatti (presidente de Colón) y Mario Sciacqua (manager), continúan.

Wanchope fuerza su salida del Xeneize: ¿dónde jugará? (@fotobairesarg)

Dos clubes en los que supo militar siempre son mirados de reojo por el cordobés: Instituto de Córdoba y Huracán. Juan Manuel Cavagliatto, presidente de la Gloria (juega en la Primera Nacional), dijo sobre la chance de ir por Wanchope: “Hablo mucho con los dos y se de sus intenciones de volver. El día que esté libre va a venir solo, no va a hacer falta que lo llamemos. Ahora su pase pertenece a Boca y le buscan club”. Por parte del Globo, la directiva realizó un sondeo informal que no tomó impulso. En la Quema dejó un grato recuerdo y hasta fue el propio jugador el que compartió algunas historias en su cuenta de Instagram recordando viejas épocas con la camiseta del elenco de Parque Patricios.

Por Avellaneda hubo algún llamado para el atacante de 32 años. No desde el lado de Racing, ya que fue el mismísimo Fernando Gago el que desmintió que estuviera interesado en él, pero sí de Independiente, que intentó cubrir la baja de Silvio Romero en la ofensiva. Sin embargo, esa opción parece haberse desdibujado un tanto con la reciente contratación de Leandro Fernández. El Rojo tendría como prioridades a Martín Cauteruccio, Adolfo Gaich y Matías Tissera.

Hasta el momento no se avanzó, pero las expresiones realizadas por Ábila probablemente inciten a otros equipos a elevar una propuesta, teniendo en cuenta que el mercado de pases cerrará el miércoles 9 de febrero. El teléfono sonó por última vez la semana pasada con otro interesado desde el interior: Newell’s, que pretende conseguir un atacante, solicitó condiciones por el 9 que supo pasar por Cruzeiro de Brasil.

Tevez y Wanchope, en Estados Unidos el año pasado

Se especuló, en algún momento, con la posibilidad de que Carlos Tevez y Ramón Ábila se reunieran nuevamente en el ataque de algún conjunto del extranjero (el Apache aclaró que no se pondrá la camiseta de otro equipo que no sea Boca en Argentina), ya que comparten representante. Esa chance, hasta ahora, no prosperó.

