Wanchope Ábila fue presentado en la MLS y sorprendió con una respuesta sobre su salida de Boca: “Con el tiempo se sabrán las cosas”

!DOCTYPE html>





La realidad de Ramón Wanchope Ábila está alejada de sus días en Boca. El delantero fue cedido al Minnesota United, con una opción de compra tasada en aproximadamente 4 millones de dólares. En el país del norte vuelve a compartir vestuario con Emanuel Reynoso, pero la operación que lo llevó a la MLS dejó un sinsabor en el ex Huracán.

Durante su presentación en la franquicia de Estados Unidos, el goleador sorprendió con sus declaraciones referidas a su despedida del Xeneize. “No era mi intención salir de Boca. Tuve otras opciones, pero no eran las que más me gustaban o seducían. Ahora estoy muy tranquilo acá, pero con el tiempo se sabrán las cosas y saldrán a la luz”, reveló el cordobés. Y continuó: “Creo que no hay apuro por eso. Ser el 9 de Boca es lo mejor del mundo. Es la mejor sensación y la mejor experiencia que puede tener un jugador de fútbol. A mí no me molestaba esa presión, me encantaba y la he disfrutado muchísimo. Fue un privilegio y ahora espero que todo lo que he aprendido lo pueda depositar al servicio del equipo”.

Para poder realizar la cesión, Wanchope renovó contrato con el Xeneize hasta fines de 2022 ya que al regresar a la institución debe tener más de un año de contrato vigente en el club dueño de su pase. A la espera de cómo le irá en la MLS, en Boca ya saben que podrían volver a contar con los servicios del delantero si el Minnesota no utiliza su opción de compra.

El delantero convirtió 36 goles en 83 partidos con la camiseta azul y oro. Además, participó en cuatro títulos: las Superligas 2017/18 y 2019/20, la Supercopa 2018 y la Copa Diego Maradona que arrancó en 2020 y concluyó este año.

“Hemos intentado durante toda la temporada baja traer a alguien con olfato para el gol, todo el mundo lo sabe, y luego Ramón estuvo disponible”, dijo el entrenador de Minnesota, Adrian Heath, sin omitir ningún halago hacia su flamante refuerzo: “Es corpulento y fuerte y tiene habilidad. Puede hacer un poco de todo. Es bueno de espaldas al arco, bueno para cabecear, se mueve bien en el área, es fuerte y agresivo”.

La Major League Soccer comenzará el fin de semana del 16 de abril. El Minnesota United se medirá con Seattle Sounders, mientras que en otro de los encuentros previstos para la jornada inaugural, San José Earthquakes, dirigido por Matías Almeyda debutará como visitante de Houston Dynamo.

En el conjunto californiano se alistan el arquero Daniel Vega, el marcador de punta Luciano Abecasis y el delantero Andrés Ríos (todos ex River), además del mediocampista Eric Remedi (ex Banfield) y el delantero Cristian Espinoza (ex Huracán). En el elenco texano, en tanto, se desempeñan el volante Matías Vera (ex Nueva Chicago), el mediapunta Mateo Bajamich (ex Instituto de Córdoba) y el atacante Maximiliano Urruti (ex Newell’s).

SEGUIR LEYENDO