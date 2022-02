River Plate vendió a Federico Girotti a Talleres de Córdoba: los números de la transferencia

Federico Girotti seguirá su carrera en Talleres de Córdoba (REUTERS/Marcelo Endelli)

El mercado de pases no se detiene. Aunque la mayoría de las miradas en River Plate están depositadas en las importantes contrataciones que cerró (Juan Fernando Quintero, Esequiel Barco, Tomás Pochettino, Elías Gómez, Leandro González Pírez y Emanuel Mammana), en las últimas hora se produjo una importante confirmación.

Según le confió a Infobae una importante fuente dirigencial, el club de Núñez acordó la venta de Federico Girotti a Talleres de Córdoba, quien fuera uno de sus principales adversarios en la pasada Liga Profesional. La T se comprometió a abonar una cifra cercana a los 2 millones de dólares por la mitad de su ficha. De esta manera, el Millonario se quedará con un 45 por ciento, mientras que el futbolista posee el 5 restante.

Vale destacar que el goleador estuvo cerca de pasar al Willem II de Países Bajos durante este mercado de pases. Si bien el club de la Eredivisie tenía un acuerdo con el punta, la oferta de los neerlandeses nunca satisfizo en el Monumental.

Los cordobeses, al ver que cerró la ventana de transferencias en las principales ligas de Europa (Italia, Francia, Inglaterra, España y Alemania), aceleraron para quedarse con el deportista de 22 años. Un indicio de que la salida de Girotti era inminente fue que no formó parte de la nómina de futbolistas para afrontar los últimos dos compromisos (el sábado ante Platense y esta mañana contra Tristán Suárez).

De esta manera, el atacante se despide del club que lo formó con 49 presentaciones, en las que marcó 8 goles (sobresale su gol a Boca Juniors en La Bombonera y un doblete a Atlético Tucumán por la Copa Argentina) y brindó una asistencia.

Federico Girotti se marcha de River con 8 goles y 1 asistencia (REUTERS/Juan Mabromata)

Con este movimiento, sumado a que Carlos Auzqui podría continuar su carrera en Hungría y a que Agustín Fontana fue a préstamo a Defensa y Justicia (opción de 2 millones de dólares por el 75 por ciento), Marcelo Gallardo no cuenta con muchas variantes para ocupar el lugar de centrodelantero. Julián Álvarez, que pese a la transferencia rumbo al Manchester City seguirá en el club al menos hasta junio, Braian Romero y el juvenil Flabián Londoño son las principales opciones. No obstante, en el partido ante Tristán Suárez el Muñeco probó con el colombiano Jorge Carrascal como referencia en ataque.

Como advirtió el propio Marcelo Gallardo, River Plate no se baja del mercado de pases y en los próximos días buscará un marcador de punta derecho y un delantero. El sueño es el de Valentín Castellanos, quien reconoció públicamente el interés y sus ganas de vestir la banda roja cruzada en el pecho. Taty, que viene de ser la gran figura de la MLS (fue campeón con el New York City y el máximo goleador de la competencia, con 22 gritos) y ya rechazó una importante oferta del Palmeiras, no saldría de Estados Unidos por menos de 10 millones.

Aunque en el Millonario se ilusionaron con su arribo luego de que el mendocino no cerró con ningún equipo de las principales ligas del Viejo Continente, lo cierto es que cuenta con otros sondeos desde Brasil. Inter de Porto Alegre, uno de los interesados.

En lo que respecta al lateral derecho, todos los cañones apuntan por Andrés Herrera, la joven estrella de San Lorenzo de Almagro. Aunque hubo avances en los últimos días y las partes se acercaron, en Boedo le advirtieron a este sitio que “hoy las negociaciones se encuentran frenadas por diferencias económicas”. Los azulgranas lo tasaron en un monto cercano a los 4 millones de dólares por la totalidad de su pase y no aceptan ningún jugador como parte de pago, mientras que en Núñez intentan adquirir una parte de su ficha.

El correntino parece ser una pieza que encaja a la perfección en la idea futbolística del DT, ya que tiene muy asimilado varios conceptos que le solicita el Muñeco a sus laterales, como pasar constantemente al ataque y generar espacios mediante diagonales. Formó parte de la delegación argentina que participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y vistió la camiseta azulgrana en 61 partidos (cinco goles y tres asistencias).

