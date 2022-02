Con un gol de Juanfer Quintero y con Carrascal en una inusual posición, River goleó a Tristán Suárez

Juanfer Quintero fue titular y abrió el marcador de penal

River Plate no aminora la marcha y volvió a cerrar otro amistoso dejando una muy buena imagen. En esta oportunidad, pese a no contar con algunos de sus futbolistas que fueron convocados para disputar las Eliminatorias Sudamericanas, los dirigidos por Marcelo Gallardo no tuvieron inconvenientes para imponerse por 4 a 1 ante Tristán Suárez en el River Camp. Juan Fernando Quintero, José Paradela (en dos oportunidades) y Braian Romero marcaron los goles para los locales, mientras que Brian Oyola puso la igualdad de manera transitoria.

El Millonario comenzó el partido con Franco Petroli en el arco y una línea de cuatro en la que dijeron presente Emanuel Mammana y Elías Gómez, dos de las caras nuevas en este importante mercado de pases. Completaron la línea de cuatro Alex Vigo y Javier Pinola.

En la mitad de la cancha tuvieron acción varios de los refuerzos: Tomás Pochettino, Juan Fernando QUintero (recibió el alta médica en las últimas horas) y Esequiel Barco. En uno de los costados jugó el uruguayo Nicolás De La Cruz, quien dejó atrás sus molestias físicas y busca recuperar su mejor forma. Bruno Zuculini fue el volante central.

Nicolás De La Cruz sigue sumando minutos para su puesta a punto

Una de las sorpresas de la mañana fue que Jorge Carrascal ocupó la posición de centrodelantero, algo que el propio Muñeco dejó vislumbrar en sus últimas declaración públicas. “Hace mucho que lo pienso, desde el año pasado que lo vengo analizando. Siempre ha sido un jugador que su talento no ha podido explotarlo con continuidad, pero es un futbolista que tiene todos los condimentos para desequilibrar. A veces jugaba un poquito más atrás. Hoy lo quise ver un rato ahí porque era una idea que tenía hace tiempo. No quiero decir con esto que pueda ser una alternativa directa, pero sí que me da esas posibilidades también”, advirtió el DT.

Justamente fue el colombiano un factor clave para abrir el marcador, ya que lo bajaron dentro del área y el árbitro no dudó en cobrar penal, el cual su compatriota Juanfer Quintero cambió por gol. Sin embargo, los de Gastón Pernía reaccionaron rápidamente y mediante la misma vía nivelaron el marcador (Brian Aquino, el autor del tanto).

Tras unos minutos, Gallardo decidió meter mano en el equipo y metió seis cambios, los cuales le dieron mucho rédito. Sobresalieron los ingresos del juvenil Santiago Simón (brindó dos asistencias) y de José Paradela, quien se despachó con dos conquistas. El otro gol del Millonario lo hizo Brian Romero luego de un pase de Carlos Auzqui, quien entró a poco del final. Si bien el Perro tiene en mente ser transferido (desde Núñez desecharon una oferta del Ferencvárosi de Hungría), el entrenador lo utilizó en las últimas dos presentaciones.

El próximo amistoso en la agenda de River Plate será el sábado, en el Monumental, ante Vélez Sarsfield por la Copa Juan Gilberto Funes. Esta será la última prueba antes del debut oficial por la Copa de la Liga Profesiona, que será el sábado 12 de febrero ante Unión de Santa Fe en el 15 de Abril.

Probables formaciones:

River Plate: Franco Petroli; Alex Vigo, Emanuel Mammana, Javier Pinola, Elías Gómez; Nicolás De La Cruz Bruno Zuculini, Tomás Pochettino, Juan Fernando Quintero, Esequiel Barco; y Jorge Carrascal. DT: Marcelo Gallardo.

Equipo Tristán Suárez primer tiempo: Cristian Correa; Mariano Bettini, Iago Iriarte, Gabriel Tomasini, Leonardo Müller; Maximiliano Brambillo, Brian Aquino, Franco Quiroga, Brian Oyola; José Barreto y Nicolás Messiniti. DT: Gastón Pernía.

Equipo Tristán Suárez segundo tiempo: Ezequiel Bacher; Bautista Barros Schelotto, Joaquín Kruszelnicki, Nahuel Tecilla, Maximiliano Oliva; Mateo Comignaghi, Nicolás Queiroz, Ezequiel Melillo, Enzo Arreguín; Lautaro Villanueva y Fabián Garay.

Goles: 15′ PT Juan Fernando Quintero (River), 45′ PT Brian Oyola (Tristán Suárez), 15 ST José Paradela (River), 22′ ST Brian Romero (River) y 40′ ST José Paradela (River).

Cambios River Plate: Milton Casco por Alex Vigo, Enzo Fernández por Nicolás De La Cruz, Agustín Palavecino por Tomás Pochettino, Santiago Simón por Juan Fernando Quintero, José Paradela por Esequiel Barco, Braian Romero por Jorge Carrascal y Carlos Auzqui por Bruno Zuculini.

Estadio: River Camp

