El mercado de River: el lateral con pasado en la Selección que fue ofrecido y los dos delanteros que pueden emigrar

River Plate, actual campeón de la Liga Profesional y vencedor del Trofeo de Campeones, es el gran protagonista en este mercado de pases, ya sea por la impactante venta de Julián Álvarez al Manchester City (continuará a préstamo en el club por al menos un semestre) o por las incorporaciones de Leandro González Pírez, Emanuel Mammana, Tomás Pochettino, Elías Gómez, Juan Fernando Quintero y Esequiel Barco.

Pese a las importantes caras nuevas que tendrá Marcelo Gallardo para afrontar esta temporada, el director técnico le solicitó a los dirigentes y a la secretaría técnica que hagan un esfuerzo y cerrar el desembarco de un lateral derecho. “No nos bajamos del mercado, estamos viendo alternativas”, reconoció públicamente el Muñeco.

Con Fabricio Bustos descartado (su futuro sería el Inter de Porto Alegre), los cañones apuntaron a Andrés Herrara, la joven estrella de San Lorenzo de Almagro. El correntino, que formó parte de la delegación argentina que participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y vistió la camiseta azulgrana en 61 partidos (cinco goles y tres asistencias), parece ser una pieza que encaja a la perfección en la idea futbolística del DT, ya que tiene muy asimilado varios conceptos que le solicita el Muñeco a sus laterales, como pasar constantemente al ataque y generar espacios mediante diagonales.

Si bien hubo avances en los últimos días y las partes se acercaron, en San Lorenzo le advirtieron a Infobae que “hoy las negociaciones se encuentran frenadas por diferencias económicas”. En Boedo lo tazaron en un monto cercano a los 4 millones de dólares por la totalidad de su pase y no aceptan ningún jugador como parte de pago, mientras que en Núñez intentan adquirir una parte de su ficha.

Renzo Saravia viene de jugar a préstamo en el Inter de Porto Alegre, pero su pase pertenece al Porto (REUTERS/Diego Vara)

No obstante, en las últimas horas apareció en escena otro nombre con pasado en la selección argentina. Tras no encontrar ninguna oferta en Europa (ayer cerró la ventana de transferencias en las principales ligas del Viejo Continente), fue ofrecido al Millonario Renzo Saravia, cuyo pase pertenece al Porto de Portugal y viene de jugar a préstamo en el Inter de Porto Alegre. El marcador de punta sabe que no será tenido en cuenta por el entrenador Sérgio Conceição, por lo que busca un nuevo destino.

El oriundo de Villa María, surgido de Belgrano de Córdoba y con un buen paso por Racing, tiene 28 años y en la pasada temporada disputó 33 partidos, en los que no marcó goles y no brindó asistencias.

Tras verse frustrado su arribo al Willem II, Talleres de Córdoba aceleró por Federico Girotti (REUTERS/Juan Mabromata)

En lo que respecta al rubro salidas, hay dos delanteros que cuentan con ofertas para emigrar. Uno es Federico Girotti, quien no cuenta con los minutos que anhela y vería con buenos ojos salir en búsqueda de continuidad.

El delantero de 22 años, tras no lograr su desembarco en el Willem II de Países Bajos (la oferta no convenció a la dirigencia de River Plate) y con los mercados de las principales ligas del mundo cerrados, aún aguarda por la llegada de algo desde el Viejo Continente. Sin embargo, en las últimas horas apareció una oferta desde el fútbol local.

Talleres de Córdoba busca adquirir la mitad del pase del futbolista y los números serían del agrado de los mandatarios de Núñez. “Es una opción que estamos analizando”, le reconocieron a este medio desde el entorno del punta que lleva disputados 49 duelos con la banda roja cruzada en el pecho, con ocho goles y una asistencias.

Ferencvaros de Hungría le hizo una oferta a River por Carlos Auzqui (@CATalleresdecba)

Carlos Auzqui, que no inició la pretemporada junto al plantel en San Martín de los Andes porque no iba a ser tenido en cuenta por Gallardo pero que tuvo minutos en el último amistoso ante Platense, es pretendido por el Ferencvaros de Hungría (el TMS en ese país concluye el 14 de febrero).

El futbolista se ve seducido con la chance de jugar en Europa por primera vez en su carrera, pero la oferta del conjunto húngaro no llegaría al millón de dólares que pretenden los dirigentes para largar al Perro. Vale destacar que el punta fue pretendido a lo largo de este mercado por Vélez, Estudiantes y Cruzeiro de Brasil.

