Gabriela Sabatini sorprendió con sus golpes en una cancha de tenis a los 51 años

La ex tenista argentina peloteó en el Racket Club

Fue ganadora del Abierto de Estados Unidos en 1990, certamen en el que había sido finalista en 1988, como también subcampeona en Wimbledon 1991 (siempre con la alemana Steffi Graf como rival de turno). En dobles, junto a la germana, se quedó con Wimbledon en 1988 y llegó a tres finales de Roland Garros (1986, 1987 y 1989). Se adjudicó otros 26 títulos individuales dentro del circuito (compitió en otras 28 finales) y 11 más en dobles. Gabriela Sabatini es una leyenda del tenis nacional y, a los 51 años, demostró que su talento y físico continúan intactos.

El periodista José Chiche Almozny publicó un par de videos en los que se ve a Sabatini peloteando en una de las canchas del Racket Club de la Ciudad de Buenos Aires. “Qué lindo verte Gaby otra vez en una cancha de tenis. El talento y la magia de siempre”, mencionó en su comentario el testigo presencial de la vigencia de una de las deportistas más grandes de la historia argentina. Y acotó: “Golpe. Golpe. Para seguir disfrutando de esta maravilla. No habrá otra igual”.

Las imágenes rápidamente ganaron repercusión en las redes sociales con réplicas, likes y decenas de comentarios. Hace algunos meses, la ex deportista que integra el Salón de la Fama del Tenis Internacional desde 2006, causó furor por su despampanante figura en las playas de Mallorca.

“Me siento una persona joven, y creo que el estilo de vida que llevo también influye. Hago mucho deporte, estoy activa y en movimiento. Me siento bien física y mentalmente, necesito empezar el día haciendo deportes, me purifica, es un cable a tierra para mí. El hecho de viajar y de estar en constante movimiento es una manera de mantenerse joven, pero sobre todo activa, soy alguien a la que le gusta mantenerse activa. Me gusta estar de un lado para el otro”, le había comentado a Infobae en una entrevista brindada en 2020 en la que además comentó: “Una puede hacer todos los deberes, pero la genética juega un papel. Mi padre era grande y no tenía arrugas, se veía joven a pesar de no haber llevado una vida tan sana, de no haber comido tan sano como podría comer yo, por ejemplo”.

