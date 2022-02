“Todavía no puedo correr”: Roger Federer dio detalles de su recuperación para volver a jugar

Roger Federer, en una imagen de archivo (EFE)

Esta semana Roger Federer se refirió a su larga rehabilitación, mientras millones de fanáticos de todo el mundo ansían su regreso al tenis profesional después de la lesión en su rodilla que lo ha tenido a maltraer en los últimos años y lo ha alejado del cicruito. El suizo de 40 años habló en el marco de un evento organizado por uno de sus patrocinadores, Credit Suisse, y llevó esperanzas a sus seguidores.

“Siento que sabré más cosas en abril, ahí sabré cómo me encuentro físicamente. Hasta ahora, todavía no puedo correr ni hacer cargas de trabajo pesadas con saltos, paradas y arranques. Espero que dentro de un par de semanas me encuentre bien y pueda ya hacer algo de este tipo de ejercicios. Ya veremos cómo reaccionará mi cuerpo a este tipo de situaciones. Los ejercicios son vitales para volver a una cancha de tenis”, señaló el ganador de 20 títulos de torneos Grand Slam.

El ex número 1 del mundo no quiso ponerse plazos, pero adelantó que su gran objetivo es regresar en algunos meses: “En abril o mayo sabremos más cosas. En estos momentos, el impulso está ahí. Estoy muy motivado por volver y hacer mi trabajo. He estado entrenando estos días en el gimnasio y mañana lo volveré a hacer. Estoy trabajando tan duro como se me permite. Las cosas están yendo bien. Es una lesión con una recuperación muy lenta. Me encantaría poder ir más rápido, pero los médicos y personal físico me están frenando un poco para evitar recaídas”.

Con respecto a la consagración de Rafael Nadal en Australia, el suizo ya se había expresado mediante una publicación en sus redes sociales: “Hace unos meses bromeábamos con que los dos íbamos con muletas. ¡Qué partido! a mi amigo y gran rival Rafa Nadal. Felicidades de corazón por convertirte en el primer hombre en ganar 21 títulos de Grand Slam en solitario. Increíble. Nunca subestimes a un gran campeón. Tu increíble ética de trabajo, dedicación y espíritu de lucha son una inspiración para mí y para innumerables personas de todo el mundo. Estoy orgulloso de compartir esta época contigo”. Tal vez esa conquista del español lo impulse a seguir trabajando para regresar al circuito.

Roger Federer tiene 40 años y quiere regresar al circuito (USA TODAY Sports)

Nacido el 8 de agosto de 1981 en Basilea de padre suizo y madre sudafricana, comenzó a jugar al tenis con 8 años. Profesional desde 1998, ganó su primer torneo ATP en Milán en 2001 y subió al primer puesto mundial después de ganar su primer Australia Open en 2004. Ahora cuenta con ocho títulos de Wimbledon, seis Abiertos de Australia, cinco US Open, un Roland Garros y 28 Masters 1000. Además se colgó un oro olímpico en dobles en Beijing 2008, con Stan Wawrinka, y se llevó la Copa Davis en 2014.

Federer jugó su último partido en Wimbledon 2021, cuando perdió en sets corridos en los cuartos de final ante el polaco Hubert Hurkacz. Tras enterarse de sus inconvenientes en su rodilla, tomó la decisión de bajarse de los Juegos Olímpicos de Tokio. Su condición física no mejoró con el descanso y por eso optó por someterse a una nueva cirugía para recuperarse de la mejor manera y volver en 2022 para lo que seguramente será su último baile.

