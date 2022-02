El biógrafo de Novak Djokovic advirtió que el tenista podría vacunarse contra el coronavirus tras el escándalo en Australia

El biógrafo de Novak Djokovic reveló que se habría vacunado contra el coronavirus (Foto: REUTERS)

Después de que Novak Djokovic vio a Nadal consagrarse en Australia, donde no pudo estar presente luego de que el Gobierno local le revocase la visa para ingresar al país porque no estaba vacunado contra el coronavirus, el tenista serbio había tomado la decisión de inocularse contra el COVID-19. Fue una persona cercana a Nole la que ha revelado una noticia que tiene en vilo al mundo del tenis.

Su biógrafo, el alemán Daniel Müksch, habló con ServusTV y las declaraciones fueron recogidas por el diario austríaco Heute. Müksch dijo que gente del círculo íntimo de Djokovic hizo correr esta versión que afirma que ha sido vacunado contra el coronavirus para continuar con su carrera deportiva.

“Por lo que he escuchado de su entorno, creo que se está vacunando. Quizá haya contribuido la final de Australia. Puede ser que los 21 Grand Slams de Rafa Nadal lo estén impulsando a hacerlo”, comentó Müksch.

Daniel Müksch, biógrafo de Djokovic, habló en TV sobre la posibilidad de que se haya vacunado tras ser deportado de Australia.

Djokovic, quien pese a no jugar el Austrlian Open ha conservado el número 1 del mundo, podría haber tomado ya la decisión de vacunarse con el fin de entrar de nuevo en total competición sin problemas como las que ha tenido en Melbourne. Si bien son rumores que empezaron a circular en las últimas horas, vienen de una persona que conoce de primera mano al jugador.

Müksch también ha comentado en la citada entrevista televisiva que Nole siempre se ha comportado de forma muy particular y que su deportación de Australia no lo ha sorprendido en absoluto: “Este papel está muy arraigado en su personaje. Hay una buena cita suya que dice que ‘no todos los campeones se hacen en los clubes de los ricos’. No da nombres, pero puedes adivinar a quién se refiere.”

Su biógrafo también habló sobre esas conferencias de prensa que dio el padre de Djokovic mientras su hijo estaba confinado en un hotel de inmigrantes en Melbourne, algo que considera que no le ha caído bien al tenista. “Djokovic nunca se opondría públicamente a su padre. Así fue educado. Por otro lado, definitivamente no aprueba lo que sucedió en Belgrado durante los días locos en Melbourne. Así de estrecha es la relación entre ellos”, explicó Müksch.

Novak Djokovic pudo entrenar en Melbourne pero luego fue deportado y se perdió el Australian Open (Foto: REUTERS)

Novak Djokovic quiso ingresar a Melbourne con una exención médica porque presuntamente había contraído el coronavirus el 16 de diciembre, aunque luego los jueces del Tribunal Federal avalaron por unanimidad los derechos del Ministro de Inmigración y rechazaron el visado del jugador serbio, quien tras varios días confinado en un hotel tuvo que irse del país. Hace algunos días, la BBC puso en duda sus pruebas PCR y Nole aún no habló sobre todo lo sucedido.

