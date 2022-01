Quién es el “Messi nicoleño”, la joya de 13 años al que Barcelona invitó a una prueba y acaba de incorporar Estudiantes de La Plata

Resumen con goles y jugadas de Bautista Figueredo, el "Messi nicoleño", en las infantiles de Newell's

Los videos que muestran su gambeta a toda velocidad, una zurda exquisita deleitando en las infantiles de Newell’s y su número diez, le promovieron a Bautista Figueredo el apodo del “Messi nicoleño”. Con 13 años, acaba de irse de La Lepra a la misma edad que lo hizo Leo cuando partió al Barcelona. Ahora el chico llegó a Estudiantes de La Plata, se puso la camiseta del Pincharrata y ya es una sensación.

Nació el 5 de mayo de 2008 en San Nicolás de lo Arroyos y de ahí viene su mote. Según cuenta el medio Rosario3, al comienzo vivió en el barrio Cooperación de la ciudad del norte bonaerense. Se inició en el baby fútbol dentro del club San Nicolás y Don Bosco. Los cazatalentos le pusieron el ojo rápido y más tarde llegó a Newell’s, que le ofreció vivienda y un sueldo a su familia.

En poco tiempo el pequeño empezó a lucirse en las infantiles del club rojinegro y las comparaciones con Leo Messi no tardaron en llegar. Más en épocas de redes sociales donde sus videos comenzaron a viralizarse y el chico se hizo muy conocido en la ciudad santafesina al punto de empezar a trascender en medios nacionales.

Bautista con la camiseta alternativa de Estudiantes de La Plata (@bautii_f10)

Sus videos en YouTube se volvieron virales y se mostró un fuerte sentido de pertenencia con varios goles al clásico rival, Rosario Central. Pronto su caso se hizo conocido y en su cuenta de Instagram en septiembre de 2019 figura una publicación donde le agradece a Matías Messi, hermano de Leo, quien le mandó un video donde lo saludó por su cumpleaños número once.

Las especulaciones por una posible partida al Barcelona crecieron en enero de 2020 ante la invitación de la entidad catalana para una prueba en La Masía, aunque en ese momento su padre, Ramón, aclaró que no se lo llevaría: “Todavía no tenemos fecha para la prueba. Pero no voy a sacar a mi hijo de Newell´s si el club no está de acuerdo. Sería un sueño hecho realidad para Bauti y toda la familia. Pero yo quiero que si se va, Newell´s esté de acuerdo porque ellos nos dieron todo. Nunca me iría mal de un club que me dio todo. Le debemos mucho a Newell´s . Del Barcelona lo que hay es una propuesta para una prueba allá. Pero Bauti sigue siendo de Newell`s”, dijo a Zapping Sports Rosario.

Luego de las complicaciones y pausas por la pandemia de COVID-19, Bautista volvió a jugar en las infantiles de La Lepra, pero la familia Figueredo habría recibido la recomendación para que el chico emigre a Estudiantes y este miércoles se publicó la primera foto con la casaca alternativa del León. “¡Arrancando una nueva etapa! Feliz por volver”, posteó el chico Figueredo en su cuenta de Instagram.

A punto de darle con su zurda en la época de jugador de Newell's (@bautii_f10)

En la imagen se lo ve en las instalaciones del Country de City Bell y quizás en un tiempo pase a vivir en la pensión del club platense y es posible que también asista el colegio que está allí, informa el portal Diario el Norte, que a su vez indicó que Newell’s estuvo al tanto de su salida ya que el chico habría querido emigrar y por eso los clubes habrían acordado un convenio del que se desconocen los detalles.

Bautista llegó a Estudiantes con edad de Novena División. Juega como volante ofensivo y tiene un cambio de ritmo que le permite eludir a sus rivales. También cuenta con una notable pegada de media y larga distancia y se pueden advertir varios goles de tiro libre o desde afuera del área, como uno que le convirtió al Canalla (ver el video).

Son innumerables las historias de pichones de cracks que deslumbran en las infantiles y que luego quedan en el camino. Otros consiguen plasmar su sueño y por ese camino va Bautista Figueredo que llegó a La Plata con la comparación del mejor jugador del mundo.

SALUDO DE CUMPLEAÑOS DE LEO MESSI

Lionel Messi le manda un saludo de cumpleaños a Bautista Figueredo

GOLAZO DE BAUTISTA FIGUEREDO A ROSARIO CENTRAL

Golazo de Bautista Figueredo, el "Messi nicoleño", a Rosario Central.

HACIENDO JUEGUITOS CON UNA PELOTITA DE GOLF

Bautista Figueredo, el "Messi nicoleño", haciendo jueguitos con una pelotita de golf, a lo Diego Maradona en los entrenamientos del Mundial de USA 1994.

