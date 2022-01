Scaloni no viajará con la Selección porque sigue dando positivo el test de COVID-19: quiénes serán los técnicos ante Chile

El entrenador argentino brindó una conferencia de prensa antes de partir hacia Chile (Foto: @Argentina)

A horas de emprender el viaje hacia la altura del desierto de Calama, donde la selección argentina se medirá con Chile en el encuentro correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar, Lionel Scaloni ofreció su tradicional rueda de prensa en la que aún no confirmó el equipo que se presentará en el país vecino.

Sin la presencia de Lionel Messi, el combinado albiceleste cruzará la Cordillera de los Andes con la misión de mantener su invicto y complicar el destino del rival que lo privó de las dos ediciones de la Copa América en 2015 y 2016.

Las frases de Lionel Scaloni

“Antes que anda quería confirmar que ni Pablo, ni yo vamos a poder ser parte de la delegación. El caso de Aimar fue por un contacto estrecho y nunca pudo ingresar a la burbuja sanitaria y en mi caso fue por un contagio, que a pesar de aislarme no voy a poder viajar a Chile. Samuel, Ayala y Placente estarán a cargo del equipo”.

“Anoche a última hora hemos tenido el resultado positivo de Alexis Mac Allister y no podrá viajar, del mismo modo que Emiliano Buendía, quien por ser contacto estrecho también se quedará aislado en Buenos Aires. Son días muy estresantes, en los que esperamos hasta último momento, pero hay que acatar las normas”.

“Me hubiese encantado que Leo estuviese acá. Cuando se contagió tuve un contacto con él y me contó que tuvo la cepa más dura. Creo que lo mejor decisión que tomé fue la de pedirle que se quede en su club, y que continúe con su recuperación; porque el COVID lo afectó bastante”.

“Ante esta situación, todavía no pudimos definir al equipo titular para jugar con Chile. Creo que hay varios jugadores en condiciones de ocupar el lugar de Lionel Messi. Sabemos que no es fácil, pero hay varios que están en condiciones para hacerlo”.

“Es importante que en estos partidos los jugadores están buscando su lugar en el Mundial. La idea de mañana es poder sumar más futbolistas para tener más alternativas para la lista definitiva”.

“Está bueno que el equipo sepa jugar de diferentes maneras. Creo que estos partidos son buenos momentos para probar estas cosas, aunque haya sido la convocatoria en la que menos pudimos trabajar”.

“La cinta de capitán a Di María es una cuestión lógica. Él lleva muchos años en la Selección, transmite mucho y es muy querido por sus compañeros. En cuanto al partido en Calama no quiero entrar en ninguna polémica. No nos quejamos antes y no creo que sea oportuno hacerlo un día antes. Imagino que será un partido complicadísimo, muy difícil, porque si bien ellos no están en la posición que esperaban, siguen teniendo un gran equipo que se disputará las últimas posibilidades de ir al Mundial”.

Noticia en desarrollo...