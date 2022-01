Rodolfo Pizarro y otros mexicanos que no aprovecharon su vínculo con figuras del fútbol

Rodolfo Pizarro y David Beckhamn. Foto: Instagram @rpizarrot

En el fútbol actual, los vínculos y las relaciones que se generan en el medio han ganado especial importancia. Es un hecho que un buen desarrollo en el nexo con cierta persona puede traer beneficios en el futuro, sea una figura o no. El ejemplo más reciente está en la llegada de Jesús Tecatito Corona al Sevilla a petición del entrenador Julen Lopetegui, con quien coincidió durante dos años en el Oporto de Portugal.

Y aunque en muchas ocasiones el factor azaroso está presente en el hecho de relacionarse con personajes relevantes (o que más adelante los son), la realidad es que son ventanas de oportunidad que hay que saber aprovechar. No obstante, no todos tienen el mismo desempeño. Por ello, repasamos a algunos mexicanos que no sacaron beneficio al estar en contacto con estrellas del balompié mundial.

Rodolfo Pizarro

El mediocampistas ofensivo fue fichado por el Inter de Miami de la Major League Soccer para la temporada 2020. El estreno de la franquicia en el fútbol estadounidense representó una atractiva oferta para Pizarro. Además, el foco mediático que atrajo David Beckham, dueño del equipo, fue importante.

El mexicano llegó como estrella principal del conjunto floridano (anotó el primer gol en la historia del club). La posibilidad de dar el salto a Europa por medio del proyecto encabezado por la exestrella del Real Madrid y Manchester United estaba latente. La realidad fue que Rodolfo tuvo un paso discreto en dos años en Miami.

Ahora, con 227 años de edad y de vuelta en la Liga MX con los Rayados de Monterrey luce complicado que el futbolista concrete el objetivo de jugar en el viejo continente.

Los hermanos Dos Santos

Ronaldinho y Giovani Dos Santos en el Barcelona de España. Foto: Pedro Kristian López / Cuartoscuro

Tanto Giovani como Jonathan se formaron desde etapas infantiles en la escuela del Barcelona. Ambos futbolistas debutaron en el primer equipo y lograron hacer una carrera modesta con el conjunto blaugrana. En su momento, Gio estuvo a la altura de Lionel Messi en cuestión de proyección y compartió vestuario con nombres como el de Ronaldinho, Samuel Eto’o y Deco. Sin embargo, las expectativas fueron rápidamente en picada.

El mayor de los hermanos salió del club en el verano de 2008 y se unió al Tottenham Hotspur de Inglaterra, donde coincidió con la llegada de Luka Modric, actual jugador del Real Madrid y ganador del Balón de Oro en 2018. Pasó por distintos clubes a lo largo de Europa hasta su última etapa con el América, quien dejó en libertad al jugador y hoy se encuentra sin equipo.

Respecto al caso de Jonathan, la historia es parecida. Si bien, el hermano menor ha demostrado una mayor constancia como jugador profesional, su carrera no destacó más allá de haberse mantenido por varios años con el cuadro catalán.

Raúl Jiménez

Si bien el nombre de Jiménez desentona con las trayectorias de los futbolistas antes mencionados, la realidad es que durante su paso por el fútbol español con el Atlético de Madrid pasó por momentos oscuros. Con los colchoneros apenas disputó una temporada en una camada que integraban nombre como los de Antoine Griezmann, Diego Godín o Koke Resurrección.

Fue por petición del entrenador Diego Simeone que Jiménez llegó al conjunto rojiblanco. No obstante, su buena relación con el Cholo no fue suficiente para mantenerse en el equipo. El canterano del América abandonó al club y fue fichado por el Benfica de Portugal. Actualmente milita en el Wolverhampton de Inglaterra, un equipo “modesto”, pero del cual ya es referente histórico.

Raúl Jiménez formó parte del Atlético de Madrid en la temporada 2014-15. Foto: Twitter @andremarinpuig

