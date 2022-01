El plan “repatriación” que puso en marcha Gallardo en el mercado: cómo le fue a los 13 ex River Plate que volvieron al club en su gestión

Marcelo Gallardo apuesta por repatriar a ex futbolistas en este mercado de pases

Aunque River cerró el 2021 como ganador de la Supercopa Argentina, la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones, en Núñez no se conforman y van por más. Con Enzo Francescoli y Marcelo Gallardo a la cabeza, la dirigencia millonaria busca dar un salto de calidad en el mercado de pases y así volver a posicionarse en los primeros planos a nivel continental.

La principal característica de esta ventana de transferencias parece ser que se apostará por repatriar a varios futbolistas que conocen a la perfección los pasillos del Monumental. En la última línea se sumarán Leandro González Pírez (Inter Miami) y Emanuel Mammana (estaba a préstamo en Sochi y rompió su contrato con Zenit), mientras que en la mitad de la cancha llegaría el colombiano Juanfer Quintero, uno de los héroes de Madrid.

Ante este cuadro de situación, surge de manera ineludible una pregunta: ¿Cómo le fue a los otros jugadores con pasado en River Plate con el Muñeco como director técnico?

Carlos Sánchez y Ariel Rojas, dos que regresaron a River durante la era Gallardo (NA - Juan Mabromata)

Carlos Sánchez: tras un paso a préstamo por Puebla de México, el uruguayo retornó al Millonario y rápidamente se convirtió en una de las figuras del conjunto de Marcelo Gallardo, siendo importante para obtener la Sudamericana 2014 y la Libertadores 2015. Sin embargo, su salida no fue en los mejores términos. El mediocampista decidió no extender su vínculo para marcharse en condición de libre al Monterrey de México. Desde 2018 milita en Santos de Brasil.

Rodrigo Mora: luego de una breve estadía en Universidad de Chile, el uruguayo retornó al club y terminó convirtiéndose en uno de los futbolistas más queridos producto de sus buenas actuaciones y los goles a Boca. En su segunda etapa ganó todo: dos Copa Argentina, una Supercopa Argentina, una Copa Sudamericana, dos Recopa Sudamericana, dos Copa Libertadores y una Suruga Bank.

Hostigado por las lesiones, Pablo Aimar no tuvo el regreso que añoraba (Télam)

Pablo Aimar: un hijo pródigo de la casa optó por regresar tras una extensa carrera por Europa y un paso por el fútbol de Malasia. Pese a las grandes esperanzas que se depositaron en el Payasito, el cordobés nunca logró estar en plenitud física producto de sus dolores crónicos en el tobillo derecho y solamente llegó a disputar un puñado de minutos. Se retiró en 2015 al quedar fuera de la lista de buena fe para las semifinales de la Copa Libertadores.

Lucho González: arribó en condición de libre tras dos años en el Al-Rayyan de Qatar. Aunque en algunos partidos quedó en evidencia que su talento seguía intacto, nunca pudo asentarse como titular y optó por marcharse rumbo al Athletico Paranaense donde se retiró a mediados del año pasado como un ídolo del club tras alzar siete títulos, entre los que sobresalen dos Copa Sudamericana. En su segunda etapa participó en 31 partidos, en los que marcó dos goles (Trujillanos y Estudiantes) y brindó una asistencia (Huracán). Además ganó la Libertadores 2015 y la Suruga Bank.

Javier Saviola se marchó de River sin marcar ningún gol (NA)

Javier Saviola: otro que generó mucha expectativa con su vuelta luego de una prolongada carrera en el Viejo Continente. Llegó para reforzar el equipo de cara a la Libertadores 2015, pero su estadía solamente duró unos meses y se fue sin marcar goles en 16 juegos. Se retiró en enero de 2016. “Tuvimos una charla con Gallardo. Había cosas que tenía que dejarlas bien en claro para que no quedaran dando vuelta. No me sentía útil dentro del equipo y tomé la decisión de retirarme. Todavía me quedaba un tiempo para jugar al fútbol y no quería seguir, si no iba a estar feliz”, explicó el Conejito en su momento.

Nicolás Domingo: producto de su buen andar en Banfield, el Muñeco solicitó su retorno para tener un cuarto ciclo en la institución. No obstante, el volante central nunca pudo ganarse un lugar en la zona media y en 2017 se marchó rumbo a Independiente. Hoy juega nuevamente el Taladro. En su última estadía en Núñez disputó 23 encuentros, con un gol (Belgrano de Córdoba) y dos asistencias

Andrés D’Alesandro: desembarcó a préstamo desde Inter de Porto Alegre. En su segundo ciclo en River llegó a ponerse la banda cruzada en el pecho en 26 oportunidades, con 5 tantos (Trujillanos -dos-, The Strongest, Atlético Rafaela y Banfield) y 4 asistencias. Pese a no contar con los minutos que deseaba, el Cabezón siempre se mostró elogioso para con el DT. “Hubiese querido tener mucho tiempo más a Gallardo. Le estoy muy agradecido por haberme abierto las puertas de River antes de mi retiro. Es un técnico que maneja grandes valores como la disciplina, la intensidad, la conducta y el respeto. Tiene muchas similitudes a Bielsa, que para mí es el mejor”, remarcó.

Ariel Rojas: se fue en condición de libre al Cruz Azul de México, pero al año y medio retornó al Millonario con el pase en su poder. Aunque al principio pareció emerger como una buena variante en la zona media, con el correr del tiempo comenzó a perder terreno hasta que en junio de 2018 decidió rescindir su contrato para partir rumbo a San Lorenzo. En esta etapa jugó 40 duelos, con un grito y tres asistencias.

Germán Lux no logró asentarse como titular en su vuelta al Millonario (EFE)

Germán Lux: Poroto retornó para adueñarse del arco, posición que había quedado sin dueño fijo luego de la salida de Marcelo Barovero. Si bien comenzó ganando la pelea ante Augusto Batalla, sus irregulares actuaciones lo relegaron al banco de suplentes. Desde junio de 2017 se paró debajo de los tres palos en 29 oportunidades. En las últimas semanas anunció su retiro, aunque podría seguir vinculado al Millonario como entrenador de arquero o formando parte de la estructura de la secretaría técnica del club.

Jorge Moreira: el lateral paraguayo tuvo un gran comienzo en el Millonario, pero con el correr del tiempo quedó relegado y optó por irse a préstamo a los Portland Timbers de la MLS. En su regreso desde Estados Unidos sólo jugó dos partidos (56 minutos contra Rosario Central y 68 versus Godoy Cruz). Hoy se encuentra sin equipo.

David Martínez: sin lugar en el primer equipo, el marcador central recaló a préstamo en Defensa y Justicia, donde tuvo un nivel superlativo e hizo historia al ganar la Copa Sudamericana; lo que provocó que el Halcón hiciera uso de la opción de compra. Gallardo pidió por su vuelta y el zaguero no decepcionó, convirtiéndose en una pieza clave del fondo y habitual convocado en la Selección de Paraguay. Con la intención de retenerlo y cumplirle el deseo al Muñeco, la dirigencia acordó con los de Florencio Varela para recomprar su pase. En su segundo ciclo jugó 40 partidos, en los que marcó un gol (ante Junior de Barranquilla) y brindó dos asistencias (Independiente Santa Fe de Colombia y Central Córdoba de Santiago del Estero).

Jonatan Maidana es uno de los futbolistas más ganadores en la historia de River Plate (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Jonatan Maidana: “Jonatan se comunicó con nosotros y él es un jugador que aprecio mucho. Es uno de los únicos jugadores a los que no le puedo cerrar ninguna puerta, Él quiere terminar con nosotros y voy a hacer todo para que eso suceda. No le puedo asegurar la titularidad. Está para competir, él sabe que va a venir a competir y yo sé lo que nos puede dar”. Con esas palabras, Marcelo Gallardo confirmó por entonces la vuelta del marcador central y dejó en claro su importancia dentro del grupo. Es uno de los futbolistas más ganadores en la historia de la institución. Tras su paso por el Toluca de México, entre lesiones y decisiones tácticas, jugó 17 partidos en su nuevo ciclo en River.

Enzo Fernández: otro caso que explotó en Defensa y Justica. El volante fue de los puntales del Halcón, lo que le valió ganarse un lugar en el primer equipo del Muñeco. “Cuando le comuniqué que necesitaba que salga era para que agarre ritmo de Primera y le aclaré que no iba a ser suficiente si solamente se conformaba con jugar 20 partidos o nada. Iba a tener que venir preparado de Defensa y Justicia y por eso le costó en una primera etapa aun habiendo sido campeón. Hoy está en un buen momento y eso me pone contento. Los jugadores redoblan esfuerzos y eso me gusta, acá la exigencia es mucho mayor”, explicó en su momento el DT. El mediocampista, que terminó siendo importante en la obtención de la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones, en su vuelta participó en 24 duelos, con dos goles y tres asistencias.

