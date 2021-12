El mercado de Boca: el posible destino de Wanchope Ábila, la decisión sobre Cardona y la negociación por Farías

El futuro de Wanchope Ábila, Edwin Cardona y Facundo Farías

A la espera de la formalización de continuidad de Sebastián Battaglia, que permanece de vacaciones pero estampará su firma al regreso, el Consejo de Boca Juniors se mueve en el mercado justo antes de que el plantel profesional retome la actividad el próximo 3 de enero. Los jugadores se reencontrarán tras un breve período vacacional y se presentarán algunas bajas, más algunas caras conocidas que regresarán.

Entre los jugadores que tendrán que asistir al primer entrenamiento del año en el Xeneize figuran Gastón Ávila (vuelve de su préstamo en Rosario Central), Walter Bou (Defensa y Justicia), Mateo Retegui (Talleres de Córdoba) y Ramón Ábila, que militó en 2021 en la MLS con las camisetas de Minnesota United y DC United.

Por Wanchope, que tiene contrato hasta mediados de 2022, arribó una oferta de Colo Colo de Chile, que está interesado en la contratación de un centrodelantero (también tendría en la mira al peruano Paolo Guerrero, que en su momento estuvo en la mira de Boca). La relación entre el cordobés y la directiva boquense quedó dañada cuando se marchó de la institución y todo hace indicar que volverá para irse nuevamente, ya sea al Cacique trasandino u otro club (sonó en Racing y Huracán). Salvo que el cuerpo técnico pida retenerlo, las horas del ex Instituto están contadas.

Wanchope Ábila volvería a Boca pero no para quedarse

Respecto a los otros que retornarán, Gastón Ávila sonó en Osasuna de España (allí milita su hermano Ezequiel, alias Chimy) pero no llegaron ofertas formales y sería tenido en cuenta. En tanto, tanto Bou como Retegui armarían las valijas porque cuentan con propuestas del medio local y el exterior.

La historia de Edwin Cardona en Boca parece haber llegado a su fin. Después de haber cumplido su segundo ciclo en un año y medio de préstamo, el Consejo decidió no hacer uso de la opción de compra equivalente a 5 millones de dólares (expiró el 30 de noviembre pasado) y tampoco movería más fichas con él. La alta cotización impuesta por Xolos de Tijuana y oneroso salario, sumado a los “errores” que cometió durante su estadía (optó por tomarse vacaciones antes de jugar los octavos de final de la Libertadores contra Atlético Mineiro y fue protagonista del caso de intoxicación), precipitaron su salida. Salvo que sus representantes lo ofrezcan a un valor razonable, no lo buscarán.

Edwin Cardona no volverá a Boca Juniors (Photo by Hernan Cortez/Getty Images)

Ofertas que sí, ofertas que no. En las últimas horas se echó a correr el rumor de una oferta de 12 millones de dólares del Dinamo Moscú de Rusia por Sebastián Villa. Esta es una cifra que podría llegar a ser aceptada por el Consejo xeneize, teniendo en cuenta que sus integrantes rechazaron una propuesta formal de 7 millones de dólares, monto neto libres de impuestos que requerirían para liberar al ex Deportes Tolima (entidad colombiana que posee todavía el 30% de su ficha). Desde Brandsen 805 le aseguraron a este medio que por el Cafetero no llegaron fax ni mails oficiales solicitando sus servicios.

La oferta que sí se formalizó fue la de Boca para Colón por Facundo Farías. Tras haberse bajado de la negociación por el colombiano Roger Martínez, una de las obsesiones de Juan Román Riquelme, el Xeneize disputa el Superclásico con River por una de las vedettes de este mercado de pases. Desde Ezeiza evitaron dar detalles sobre la propuesta que todavía el Sabalero no respondió, pero trascendió que oscilaría en los 7 millones de dólares por un alto porcentaje de su pase. Por lo bajo, en La Boca refunfuñaron por la alta exposición que el representante de una de las revelaciones del fútbol argentino le dio en los últimos días.

Román lo quiere, pero Facundo Farías todavía no decide sobre su futuro

